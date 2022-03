Unfall geht glimpflich aus

Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Mittwochmittag in der Mannheimer Straße mit einem Dienstfahrzeug der Polizei. Die Polizeibeamten waren mit dem Wagen mit eingeschaltetem Sondersignal gegen 14:40 Uhr auf der Mannheimer Straße Richtung Hochspeyer unterwegs. An der Kreuzung Ludwigshafener Straße/Mannheimer Straße bog ein 59-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan auf die Mannheimer Straße ein. Er befuhr zunächst den linken Fahrstreifen und wechselte dann auf den rechten. Dabei übersah er den dort fahrenden Streifenwagen. Der Fahrer des Streifenwagens weichte auf den Radweg aus und kollidierte mit zwei Verkehrsschildern. Verletzt wurde niemand. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. |elz

Nötigung im Straßenverkehr

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein

43-jähriger Mann am Mittwochabend einen anderen Autofahrer angezeigt. Gegen

18:45 Uhr war der Mann auf der Landstraße von Enkenbach Richtung Kaiserslautern

unterwegs. Kurz vor dem Daubornerhof soll ihn ein Mann mit seinem Sportwagen,

trotz Verbots durch die durchgezogene Mittellinie, überholt haben. Beim

Einscheren schnitt der 62-jährige Fahrer des Sportwagens den 43-Jährigen, so

dass dieser stark abbremsen musste. Danach fuhr der 62-Jährige längere Zeit

langsamer als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der 43-Jährige setzte zum

Überholen an, was den 62-Jährigen dazu veranlasste Gas zu geben und davon zu

fahren. Der 43-Jährige konnte dann noch beobachten wie der Sportwagenfahrer ein

Stoppschild, ohne anhalten, überfuhr. Der 43-Jährige rief die Polizei und

verfolgte den Sportwagen bis in die Mainzer Straße. Dort hielten Beamte den

Wagen an. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Nötigung im

Straßenverkehr aufgenommen. |elz.

Unfallflucht – Wer hat die Hauswand beschädigt?

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist am Donnerstagvormittag aus

Krickenbach gemeldet worden. Vermutlich ist ein Pkw in der Lindener Straße

aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen

und stieß gegen eine Hauswand. Der Schaden liegt bei circa 500 Euro. Der

Verursacher kümmerte sich jedoch nicht darum, sondern verließ unerlaubt die

Unfallstelle. Der Unfallzeitpunkt liegt zwischen Mittwoch, 17 Uhr und

Donnerstag, 11:30 Uhr. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug,

das aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0631

369-2250 gern entgegen. |elz

Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer…

Börrstadt; BAB 63 => KL (ots) – Am späten Donnerstagnachmittag, endete das

Überholmanöver eines 49-jährigen Mercedes-Fahrers, mit einem schwerverletzten

Motorradfahrer. Der PKW-Fahrer setzte zum Überholen eines vorausfahrenden LKW an

und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er den nachfolgenden

62-jährigen Motorradfahrer. Dieser fuhr nahezu ungebremst auf das Heck des

Mercedes auf. Der Motorrradfahrer stürzte und schleuderte fast 60 Meter über den

linken Fahrstreifen, wo er dann zum Liegen kam. Zum Glück herrschte zum

Unfallzeitpunkt relativ wenig Verkehr. Der schwerverletzte Zweiradfahrer wurde

mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen geflogen. An dem

Motorrad entstand Totalschaden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und

Unfallaufnahme, war die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern für ca. 1 Stunde voll

gesperrt.

Die Anfahrt für die eingesetzten Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei, war

aufgrund der vorbildlichen Bildung der Rettungsgasse durch die anderen

Verkehrsteilnehmer, vollkommen unproblematisch!