Polizei sucht flüchtige Fahrradfahrerin

Am Mo., 07.03.2022, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine Fahrradfahrerin auf dem Diakoniegelände in Bad Kreuznach die Hans-Schumm-Straße (Verbindungsweg am Parkhaus vorbei) aus Richtung Alzeyer-Straße kommend in Richtung Rheingrafenstraße. Dabei übersah sie offenbar die geschlossene Schranke in Höhe der Parkhauseinfahrt und kollidierte mit dieser. Die junge Frau stürzte, die Schranke wurde beschädigt (3000 Euro). Die Radlerin verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde durch eine Kamera aufgezeichnet.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.Nr.: 0671-8811-100

Ladendieb auf der Flucht gestellt

Kirn, Kallenfelser

Gegen 07:30 Uhr meldete heute Morgen ein Mitarbeiter eines örtlichen Einkaufsmarktes in der Kallenfelser Straße einen Ladendiebstahl. Ein Mann habe soeben mehrere Artikel in seinen Rucksack gesteckt und hätte das Geschäft verlassen, ohne die Ware ordnungsgemäß zu bezahlen. Zwei Funkstreifen können den Täter nur kurz nach der Mitteilung im unmittelbaren Nahbereich antreffen. Er hatte sich zuvor erfolglos versucht dem Diebesgut – mehreren Packungen Vogelfutter – zu entledigen. Nur wenige Minuten vor der Tat noch war er durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen worden, da er in alkoholisiertem Zustand Passanten angepöbelt hatte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls.

Bundesstraße 41, Geschwindigkeitskontrolle

Monzingen

Am frühen Abend führte die Polizei Kirn in der Gemarkung Monzingen eine Geschwindigkeitskontrolle entlang der Bundesstraße 41 durch. Insgesamt wurden 5 Verstöße festgestellt. Zwei Fahrzeugführer wurden mit einer Geschwindigkeit von mehr als 150 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Diesen droht nun ein Fahrverbot.