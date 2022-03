Mainz – Theodor-Heuss-Brücke durch zerbrochene Glasflaschen gesperrt – Am Donnerstag befährt gegen 11:30 Uhr der 58-jährige Fahrer eines Traktors mit zwei Anhängern die Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Mainz.

Nach der Rechtskurve am Ende der Brücke gerät der vordere Anhänger ins Wanken

und kippt schlussendlich aus bislang unbekannten Gründen, nach links um. Der

Fahrer kann seinen Zug ca. 30 Meter später, sicher zum Stehen bringen. Der

zweite Anhänger bleibt auf den Rädern stehen. Die Ladung des Anhängers besteht

aus mehreren Drahtkörben mit Flaschen und 3.500 Liter Wein im Wert von ca.

16.000,- EUR. Diese fallen vollständig auf die Straße und zerbersten alle. Die

Scherben und der Weißwein verteilen sich über die vollständige Fahrbahnbreite.

Weiterhin tritt auch Hydrauliköl aus, welches sich mit dem Wein vermischt und

ebenfalls die Straße verschmutzt.

Nach einer zunächst eingerichteten Vollsperrung für den Kraftfahrzeugverkehr,

kann nach ersten Reinigungsarbeiten durch die Berufsfeuerwehr Mainz ein

Fahrstreifen in Richtung Mainz-Innenstadt freigegeben werden. Bis zu diesem

Zeitpunkt ist es auf der hessischen Seite der Theodor-Heuss-Brücke zu

erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Durch entsprechende Sperren konnte

die Feuerwehr verhindern, dass Hydrauliköl in die Kanalisation läuft. Die

Reinigungsarbeiten dauerten bis ca. 15:00 Uhr an. Durch den umgekippten Anhänger

sind Schäden am Asphalt des zweiten Fahrstreifens von rechts entstanden. Diese

Schäden wurden zunächst von Sachverständigen der Stadt Mainz begutachtet und zur

Wiederherstellung der Verkehrssicherheit sofort reagiert. Bis zum Abschluss der

Reparatur, gegen 16:30 Uhr wurde die Unfallstelle durch die Polizei abgesichert.

Es wird nun geprüft, wie es zu diesem Verkehrsunfall kam und ob der Fahrer

ordnungswidrig im Sinne der Straßenverkehrsordnung gehandelt hat.

Versuchter Mord – Staatsanwaltschaft Mainz erwirkt

Haftbefehl

Im Ermittlungsverfahren gegen einen 32-jährigen Beschuldigten

wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes ordnete der

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz, auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mainz die Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl wurde dem Beschuldigten im

Krankenhaus eröffnet. Sein Zustand ist weiterhin stabil. Die Bewachung wird

fortgeführt.

Weiterhin wurde ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ein

Durchsuchungsbeschluss erwirkt und bereits am gestrigen Mittwoch die Wohnung des

Beschuldigten durchsucht. Darüber hinaus finden fortwährend Vernehmungen

weiterer Zeugen statt.

Versuchter Messerangriff auf Bahnhofsvorplatz

Mainz Hauptb – Am gestrigen Mittwoch um 19:30 Uhr eskalierte ein

Streit zwischen einem 35-jährigen Mann aus Bischofsheim und einem 17-jährigen

Mainzer. Im Verlauf des Streits zog der 17-Jährige ein Messer und bedrohte den

35-Jährigen. Durch das Einschreiten von Dritten konnte eine weitere Eskalation

aber verhindert werden.

Als der Mainzer die eintreffende Polizei erblickte, versuchte er zu fliehen,

konnte jedoch von Polizeibeamten festgenommen werden. Nun wollte der 35-Jährige

wiederum den 17-Jährigen angreifen. Da er sich nicht beruhigen ließ und zuvor

bereits massive Bedrohungen ausgestoßen hatte, wurde er mit einem kurzen Einsatz

von Pfefferspray angriffsunfähig gemacht und anschließend ebenfalls gefesselt.

Ihm wurden durch einen alarmierten Rettungsdienst die Augen ausgewaschen. Das

Messer wurde sichergestellt. Beide Personen müssen sich nun strafrechtlich

Bedrohung verantworten. Auf den 17-Jährigen kommt darüber hinaus ein

Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu.

Knochenfund am Rheinufer

Mainz-Laub – 23.03.2022, 14:38 Uhr

Durch einen Spaziergänger wurde am Naturstrand Laubenheim ein Knochen im Wasser

entdeckt. Der blanke und bereits verwitterte Knochen wurde durch die alarmierte

Polizei sichergestellt. Dem Anschein nach ähnelt das Fundstück einem

menschlichen Oberschenkelknochen. Der Knochen wird in der Folge durch

Kriminaltechniker und Wissenschaftler des Landeskriminalamtes untersucht. Die

polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Raubdelikt durch sechsköpfige Personengruppe

Mainz-Al – Am Mittwochnachmittag kam es um 17:20 Uhr zu einem

Raubdelikt in der Grebenstraße durch eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher. Das

Opfer, ein 21-jähriger Mainzer, wurde durch Tritte und Schläge, unter anderem

mit einem Gürtel, verletzt. Selbst als er auf dem Boden lag, ließen die

Angreifer noch nicht von ihm ab. Schließlich raubte ihm einer der Männer seine

AirPods und die Gruppe entfernte sich vom Tatort.

Drei der Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung

festgestellt werden. Es handelte sich um drei Mainzer im Alter von 13, 15 und 17

Jahren. Die AirPods konnten nicht gefunden werden. Gegen die drei wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes eingeleitet.

Der 21-Jährige wurde mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung sowie diverse

Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Mainz-Al – Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 07:50 Uhr kam

es in der Holzstraße zu einem Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft.

Unbekannte Täter versuchten die rückwärtige Tür des Geschäfts aufzuhebeln, was

jedoch misslang. Es wurde nichts gestohlen. Die Tür weist deutliche Schäden auf.

Die vorhandenen Spuren wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Diebstahl von E-Scooter

Mainz-F – Als er am gestrigen Dienstag gegen 16:00 Uhr einkaufen

war, wurde einem 63-jährigen Mainzer sein E-Scooter gestohlen, den er vor dem

Supermarkt im Sertoriusring abgestellt hatte.

Wenige Minuten später fuhr ihm der Dieb mit dem Roller zufälligerweise über den

Weg. Da der Mainzer seinen E-Scooter aufgrund des markanten Lichtdesigns

wiedererkannte, versuchte er den Täter zu stellen. Der ließ den E-Scooter beim

Anblick des Seniors fallen unmittelbar fallen und flüchtete zu Fuß.

Personenbeschreibung:

männlich

ca. 13-15 Jahre alt

ca. 1,75 m groß

schlank

blonde, lockige, schulterlange Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Firmengebäude

Mainz-Al – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zwischen

23:45 und 00:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Mainzer Firmengebäude in der

Walpodenstraße.

Unbekannte Täter hebelten das Hauseingangstor sowie die Tür zu den

Büroräumlichkeiten auf. Das Büro wurde durchwühlt, jedoch nichts gestohlen.

Vorhandene Spuren wurden durch die Kriminalpolizei gesichert. Die Ermittlungen

dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht!

Bingen, 23.03., Koblenzer Straße, 21:55 Uhr. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem VW Caddy die Koblenzer Straße in Richtung Trechtingshausen. Eine Fahrerin (mit langen Haaren) befuhr die Karl-Wolff-Straße in einem grauen 1er-BMW und bog dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Z 209 und Z 205) auf die Straße ein in Richtung Mainz. Dabei touchierte sie mit ihrer hinteren linken Seite den vorderen Bereich des vorfahrtsberechtigten VWs. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt ungerührt fort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Guntersbl

Am 23.03.22, um 15:15 Uhr kam es auf der B9, in Höhe der L 437 in Guntersblum, zu einem Verkehrsunfall. Es wurde hierbei eine Person leicht verletzt. Eine 19-jährige Fahrerin aus Ludwigshöhe befuhr mit ihrem PKW die B 9 aus Richtung Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms und beabsichtigte über die Abbiegespur in Höhe der Einmündung zur L 437 auf diese abzubiegen. Ein 43-jähriger Fahrer aus Gimbsheim befuhr mit seinem PKW die B 9 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die 19-jährige Fahrerin übersah beim Linksabbiegen den im Gegenverkehr bevorrechtigten 43-jährigen Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 43-jährige Fahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 9 war bis 16:50 Uhr gesperrt.

Betrunkenen LKW-Fahrer

Bodenheim, Lange

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei am 23.03.22, um 07:30 Uhr, auf einen betrunkenen LKW-Fahrer aufmerksam. Der Zeuge habe gesehen, dass der LKW auf ein Firmengelände in der Langen Ruthe in Bodenheim gefahren sei und der Fahrer beim Be- und Entladen seines LKW geschwankt habe. Dieser sei augenscheinlich alkoholisiert. Der LKW-Fahrer konnte vor Ort angetroffen werden. Es handelte sich um einen 53-jährigen LKW -Fahrer aus Litauen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, eine Sicherheitsleistung erhoben und der Führerschein sicherstellt.

Verkehrsunfall mit Flucht dank Zeugenhinweis geklärt

Bingen, 22.03., Kreuznacher Straße, 16:10 – 17:30 Uhr. Ein 55-jähriger Mann zeigte auf der Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Er hatte sein Fahrzeug im genannten Zeitraum abgestellt, als er zurückkehrte, wurde er durch seinen Nachbarn angesprochen. Dieser hatte zuvor ein ausparkendes Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen beobachtet, welches gegen seine Fahrzeugfront gestoßen war. Er fand sein Fahrzeug mit eingedelltem Kennzeichen und verformter Stoßstange vor. Dank des Zeugen konnte der Flüchtige ermittelt werden.

Ladendiebstahl

Bingen, 14.02., Basilikastraße, 13:55 Uhr. Die Mitarbeiterin eines Modegeschäfts meldete den Diebstahl von mehreren Kleidungsstücken vom Außengelände. Der männliche Dieb hatte diese in eine blaue Tasche gesteckt und auf Ansprache aggressiv reagiert. Anschließend ging er in eine nächstgelegene Kneipe, verließ diese wieder Richtung Fußgängerzone und ließ die Tasche zurück. Dann wurde er dabei beobachtet, wie er von der Außenanlage eines Geschäfts ein Paar Schuhe in die Jackentasche steckte. Schließlich konnten die Beamten den 57-Jährigen in einer Bäckerei antreffen. Bei der Kontrolle fanden sie noch einen Teil des Diebesguts, welchen sie an die entsprechenden Geschäfte zurückführten. Der augenscheinlich verwirrte Mann, der keinerlei Dokumente mit sich führte, wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Klinik eingewiesen.