Dieb hat es auf Gummibärchen abgesehen

Karlsruhe (ots) – Mittwochnachmittag (23. März) entwendete ein 54-jähriger

rumänischer Staatsbürger gleich zweimal Gummibären aus einem Shop am Karlsruher

Hauptbahnhof.

Gegen 15:45 Uhr begab sich der Mann zum ersten Mal in den Shop am Hauptbahnhof.

Dort entwendete er eine ein Kilogramm große Packung Gummibären und warf diese

über die Zugangssicherung in die Haupthalle. Anschließend nahm er noch einen

Eistee an sich und verließ ohne die Ware zu bezahlen den Laden. Eine Verkäuferin

verfolgte den Tatverdächtigen und informierte die Bundespolizei über den

Vorfall.

Die Beamten stellten den Mann nach einer kurzen Fahndung am Bahnsteig 1/2 fest.

Da der 54-Jährige sich nicht ausweisen konnte, verbrachten die Polizisten ihn

zur Feststellung seiner Identität zur Wache am Hauptbahnhof. Nachdem die

Personalien des Tatverdächtigen feststanden, konnte dieser die Dienststelle

wieder verlassen.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Bundespolizei von demselben Ladengeschäft erneut über

einen Diebstahl von Gummibären informiert. Der Dieb war bereits flüchtig. Anhand

der Personenbeschreibung und des beschriebenen Diebesgutes konnten die Beamten

den Tatverdächtigen am Bahnsteig 3/4 identifizieren. Es stellte sich heraus,

dass es sich bei diesem um den bereits bekannten 54-jährigen rumänischen

Staatsbürger handelte.

Die Bundespolizei leitete in beiden Fällen ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Diebstahls ein.

Karlsruhe – Pkw in der Amalienstraße zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht auf

Donnerstag einen in der Amalienstraße geparkten Pkw.

Eine 21-Jährige parkte ihr Fahrzeug am Mittwoch gegen 19.00 Uhr. Als sie am

Donnerstag gegen 07.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass die

Motorhaube und die linke Fahrzeugseite massiv zerkratzt worden sind.

Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen oder

Hinweisgeber bezüglich eines Verursachers werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 21-Jähriger nach Schlägen und Tritten in Klinik-Notaufnahme eingeliefert

Karlsruhe (ots) – Nach Schlägen und Tritten musste am Mittwoch gegen 15.10 Uhr

in der Karlsruher Südstadt ein 21-jähriger Mann in die Notaufnahme eines

Krankenhauses gebracht werden. Zu dem noch unbekannten Täter hat die Polizei

noch keine Erkenntnisse und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 21-Jährige war zuvor mit dem Unbekannten vor einem in der Luisenstraße

gelegenen Friseursalon aus unbekanntem Grund in Streit geraten. Als sich der

junge Mann in den Friseursalon zurückzog, folgte ihm der Täter, versetzte ihm

einen Fausthieb und trat ihn zu Boden geschlagen noch mit Füßen. Anschließend

flüchtete er. Das Opfer kam mit unbekanntem Verletzungsausmaß per Rettungsdienst

in die Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Südstadt.

Wer Hinweise zu dem unbekannten und nicht näher beschriebenen Täter geben kann,

wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721

666-3411 in Verbindung zu setzen.

Schiffsunfall – Schleusenvorhafen Iffezheim

Schleuse – Rheinkilometer 334,0:

Am Donnerstag, den 24.03.2022 um 06:20 Uhr bemerkte die Bootsbesatzung eines Schubbootes, dass ein daran längsseits gekuppeltes Arbeitsboot Wasser machte und nur noch durch Drahtseile gehalten wurde. Es drohte ein Sinken des Arbeitsbootes. Das ca. 10 x 3 Meter messende Wasserfahrzeug eines ortsansässigen Schifffahrtunternehmens konnte von 20 Einsatzkräften der Feuerwehr Iffezheim mittels Pumpen stabilisiert und ein weiteres Sinken verhindert werden. Überdies wurde bereits ausgetretener Diesel gesichert. Das Arbeitsboot konnte zwischenzeitlich mittels Schiffskran geborgen werden und soll im Laufe des Tages in eine nahe gelegene Schiffswerft verbracht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt, hinzu kommen noch Bergungskosten. Personenschaden trat nicht ein. Der Schleusen- und Schifffahrtsbetrieb war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Eine Umweltgefahr besteht nicht mehr. Möglicherweise war Materialermüdung an Rumpf des Bootes (Sturmbootes) ursächlich für den Wassereintritt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Gambsheim zur Unfallursache dauern an.

Karlsruhe – Fahrzeug in Vollbrand – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, zwischen 19:24 Uhr und 21:35 Uhr,

brannte in Karlsruhe Knielingen ein Mercedes-Benz vollständig ab. Dabei kam es

zudem zu kleineren Explosionen.

Gegen 19:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug im

Wilhelm-Trübner-Weg, auf Höhe des Anwesens 25, gerufen. Die Berufsfeuerwehr

Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Knielingen konnten den Brand rasch

löschen. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt. Das Fahrzeug wurde durch

die Polizei sichergestellt um weitere Untersuchungen vorzunehmen.

Durch den Brand wurden zwei daneben geparkte Fahrzeuge, ein Gartenzaun, sowie

ein Baum beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 20.000

Euro geschätzt.

Zeugen, die im Bereich des Wilhelm-Trübner-Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannter Täter entwendet Werkzeug – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von

Dienstag, 14:35 Uhr bis Mittwoch, 07:30 Uhr auf einer Baustelle in der

Ständehausstraße, im dortigen Kirchenkomplex, drei Werkzeugkoffer mit Akkus. Der

Diebstahlschaden beträgt schätzungsweise 4.500 Euro.

Die Türen des Gebäudes waren nicht verschlossen, da eine weitere Baufirma die

Baustelle übernehmen sollte. Mitarbeiter der Firma konnten die Tat einer

unbekannten Person, welche sich auf der Baustelle aufhielt, zuordnen.

Nach den Angaben der Zeugen handelt es sich dabei um eine männliche Person,

circa 175cm groß, schmale Figur, kurze dunkle Haare, rasiert, dunkle abgenutzte

Schuhe, lockere Hose, schwarze Fleecejacke mit rotem Muster, die augenscheinlich

dem Obdachlosenmilieu zugehörig ist.

Zeugen, die am Mittwochmorgen im Bereich der Ständehausstraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Stark alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zu Donnerstag stürzte ein 21-jähriger

Fahrradfahrer in der Erzbergerstraße und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu.

Gegen 04.30 Uhr entdeckte eine Polizeistreife den reglos auf der Fahrbahn

liegenden Radler. Erst als die Polizisten ihn ansprachen, kam der Fahrradfahrer

wieder zu sich. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Vermutlich

war der Radler aufgrund seiner starken Alkoholisierung zuvor gestürzt. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1

Promille.

Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erlangt werden. Der Radfahrer

muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 – verletzter Motorradfahrer

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 59-jähriger Motorradfahrer

am Mittwochmittag auf der Autobahn 5 zu.

Der Zweiradfahrer fuhr innerhalb einer zweispurigen Tagesbaustelle zwischen

Bruchsal und Kronau einer Autokolonne hinterher. Der Pkw vor ihm touchierte eine

Pylone die unglücklicherweise direkt vor den Motorradfahrer schleuderte.

Geistesgegenwärtig gelang es dem 59-Jährigen in das Baufeld auszuweichen und so

einen Sturz zu verhindern. Er musste sich mit dem Fuß abstützen und zog sich

dabei schwere Knie- und Schienbeinverletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde in

ein Krankenhaus gebracht.

Marxzell – Pkw kontra Motorrad – Kradfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde ein 68-jähriger Motorradfahrer bei einem

Unfall auf der Kreisstraße 3554 in Burbach.

Ein 69-jähriger Autofahrer wollte in die Zufahrt zum Wiesenhof links einbiegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erkannte der hinter ihm fahrende

Motorradfahrer die Abbiegeabsicht nicht und wollte den Pkw überholen. Während

des Überholens bog aber der Pkw links ab und erfasste den Motorradfahrer. Dieser

stürzte zu Boden und verletzte sich schwer am Bein.

Weingarten – Fußgänger übersehen – Senior schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde ein 87-jähriger Senior am Mittwochmorgen

in Weingarten. Eine 26-jährige Autofahrerin hatte ihn vermutlich beim Abbiegen

übersehen. Die Frau war offenbar ohne Führerschein unterwegs.

Der 87-Jährige überquerte nach Zeugenangaben die Schillerstraße gegen 08.50 Uhr,

als die 26-Jährige mit ihrem Daimler-Benz von der Bahnhofstraße kommend in die

Schillerstraße einbiegen wollte. Der Herr wurde vom Fahrzeug erfasst und mit

schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 26-Jährige ohne

Führerschein unterwegs war.

Karlsruhe – Unklarer Unfallhergang – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Keine Verletzten aber ein Sachschaden von mehreren tausend

Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 5 von Bruchsal Richtung

Karlsruhe am Mittwochmittag.

Ein Sattelzug fuhr gegen 13.15 Uhr an der Anschlussstelle Bruchsal in

Fahrtrichtung Süden auf die A5 auf. In diesem Zuge kam es zur Kollision mit

einem vorausfahrenden Pkw. Das Auto stand quer zur Fahrbahn auf der rechten

Fahrspur. Die beiden Fahrer machten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben.

Daher sucht die Polizei nun Zeugen. Diese können sich mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung setzen.