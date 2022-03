Bedrohung durch Autofahrer

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch 23.03.2022 gegen 21:10 Uhr, fuhr ein LKW-Fahrer mit langsamer Geschwindigkeit die Ludwigshafener Straße, da dieser auf der Suche nach einem Stellplatz war. Hierbei betätigte der LKW-Fahrer seinen Angaben zufolge versehentlich die Hupe. Ein dahinterfahrender PKW-Fahrer überholte den LKW und bremste diesen aus.

Der PKW-Fahrer stieg aus und fragte den LKW-Fahrer, warum er gehupt habe und bedrohte diesen. Der PKW-Fahrer entfernte sich, konnte jedoch noch am Abend ermittelt werden. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Weiterhin wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Einbruch in Firmengebäude

Mutterstadt (ots) – In dem Zeitraum vom 22.03.2022 (18:00 Uhr) bis 23.03.2022 (08:00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude Am Floßbach eingebrochen. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt und Werkzeug entwendet.

Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 23.03.2022 haben mehrere Senioren im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Die Anrufer gaben sich u.a. als Polizisten der Polizei Schifferstadt, Polizei Mannheim und der Kriminalpolizei aus. In einem Fall wurde die Rufnummer der Polizeiinspektion Schifferstadt im Telefondisplay angezeigt. Die angeblichen Polizeibeamten gaben an, dass in den Nachbarschaften der Senioren eingebrochen wurde.

Bei Täterfestnahmen seien Adressen der Senioren sichergestellt worden. Hiernach wurden die Gespräche in Richtung vorhandenem Bargeld oder Wertgegenständen der Senioren gelenkt. In keinem der Fälle kam es zu einem Schaden, da die Telefonate rechtzeitig beendet wurden.

Die Polizei rät:

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sollte diese Nummer in Ihrem Display erscheinen, handelt es sich um Betrüger.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertgegenstände herauszugeben.

Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf.

Trauen Sie nicht der im Display angezeigten Telefonnummer, diese kann durch die Betrüger manipuliert sein.

Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie von der “richtigen” Polizei kontaktiert wurden, halten Sie mit Ihrer örtlich zuständigen Dienststelle Rücksprache. Im Zweifel wählen Sie die 110.

Eine leicht Verletzte und 12.000 Sachschaden aufgrund nicht angezogener Handbremse

Römerberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall der etwas anderen Art kam es am Mittwoch 23.03.2022 gegen 10:00 Uhr in der Holzgasse. Eine 69-jährige Frau rangierte zunächst auf einem Parkplatz und kollidierte dabei mit einem Pfosten. Sie setzte etwas zurück und stieg aus, um sich nach einem etwaigen Schaden zu erkundigen.

Hierbei vergaß sie, die Handbremse zu betätigen, sodass ihr Fahrzeug aufgrund des noch eingelegtem Rückwärtsgang (Automatik) weiter Rückwärts fuhr während sie noch an der Fahrertür stand. Die Frau aus Römerberg wurde einige Meter von der Fahrertür des PKW mitgeschleift und lag anschließend verletzt auf dem Boden.

Beim Zurückfahren touchierte das Fahrzeug mit der offenen Fahrertür die rechte Fondtür eines parkenden PKW. Letztlich kam das Fahrzeug der 69-Jährigen in einem Blumenbeet zum Stehen, war aber nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Diebstahl verursacht 30.000 EUR Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Am 23. März 2022 wurde das Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße von der DB Netz AG über den Diebstahl von ca. 150 Erdungsleitungen und Vermaschungen sowie 150 Verbindern von Schallschutzwänden informiert. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Deutschen Bahn bereits am 22. März 2022 entlang der Bahnstrecke zwischen den Abzweigungen Böhl und Limburgerhof.

Nach bisherigen Informationen ist durch den Diebstahl, der durch bisher unbekannte Täter begangen wurde, eine Schadenshöhe von ca. 30.000 EUR entstanden.

Sollten Sie Hinweise oder Angaben zu den möglichen Tätern oder dem Tathergang machen können, kontaktieren Sie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Dudenhofen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin kam es am Mittwoch 23.03.2022 gegen 13:30 Uhr auf der Landstraße 537 zwischen Harthausen und Dudenhofen. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer war in Richtung Dudenhofen unterwegs, als eine 73-jährige Radfahrerin, die zunächst auf dem parallel verlaufenden Radweg fuhr, die Straße queren wollte.

Infolge einer anschließenden Kollision erlitt die Frau aus Römerberg Verletzungen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde sie von mehreren Ersthelfern versorgt und im Anschluss von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Absperrung umfahren – Polizei verhängt Bußgelder

Römerberg (ots) – Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten gestern zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr gegen Verkehrsteilnehmende eingeleitet werden, da sie eine polizeiliche Absperrung missachten. Aufgrund einer umfangreichen Ölspur (Verursacher ist bekannt), die sich von Harthausen über die Kreisstraße 26 bis zur Viehtriftstraße in Römerberg zog, musste die gesamte Fahrbahn 500 m vor Ortseingang bis zur Viehtriftstraße abgesperrt werden. Leider gab es vier Autofahrer im Alter von 52 bis 68 Jahren, die sich nicht an die Weisungen der Einsatzkräfte hielten beziehungsweise die Absperrung umfuhren.

Ein 65-Jähriger aus Rödersheim-Gronau befuhr die Lingenfelder Straße und umfuhr die Absperrung über den Gehweg. Als er von der Polizei gestoppt und angewiesen wurde zu wenden, fuhr er dennoch weiter und musste ein zweites Mal angehalten werden.

Ein 52-Jähriger aus Römerberg umfuhr auf der Heiligensteiner Straße erst ein zur Absperrung genutztes Fahrzeug, fuhr dann zwischen Lübecker Hütten hindurch bis zu einem Polizeibeamten, der mehrfach Zeichen gab, zu wenden. Der Mann wollte sich erkundigen, ob er dort entlangfahren könne.

Ein 65-Jähriger aus Harthausen war auf der Harthäuser Straße unterwegs, als er an der Einmündung zum Fahrweg an zwei, den Verkehr regelnden Polizeibeamten bewusst vorbei in den gesperrten Bereich fuhr, im Anschluss über den Gehweg ein Ölreinigungsfahrzeug umfuhr, um dann seine Fahrt durch die Ölspur fortzusetzen. Anstatt sein Fehlverhalten einzusehen, beleidigte er einen Polizisten, der seine Fahrt stoppte. In der Folge wurde gegen den 65-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Zu Guter letzte fuhr ein 68-Jähriger aus Römerberg trotz gegenteiliger Weisung ebenfalls in den gesperrten Bereich. Alle Fahrzeugführer wurden gestoppt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Bußgeld verhängt.

Immer wieder kommt es vor, dass eindeutige polizeiliche Zeichen und Weisungen nicht befolgt werden und quer zur Fahrbahn stehende Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und aufgestelltem Absperrmaterial umfahren werden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Absperrungen im Verkehr dazu dienen, die Verkehrsteilnehmenden vor Gefahren und Verkehrsunfällen zu schützen. Die Maßnahmen unserer Einsatzkräfte haben immer einen ernsten Hintergrund und dienen zum eigenen Schutz sowie zum Schutz anderer Personen. Daher wird auch künftig konsequent gegen alle Störungen der Einsatzkräfte vorgegangen und diese zur Anzeige gebracht.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmende mehr Akzeptanz und Verständnis für Sperrmaßnahmen aufzubringen und somit die Verkehrssicherheit aller zu erhöhen.