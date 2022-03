Erneuter Automatenaufbruch

Edenkoben (ots) – Wiederholt wurde in den letzten Tagen auf dem Wohnmobilparkplatz in der Bahnhofstraße der Stromzählerkasten aufgebrochen. Bereits am 14.03 2022 hatten Unbekannte den Automaten aufgebrochen und Manipulationen zur Erlangung von kostenfreiem Strom vorgenommen.

Im aktuellen Fall wurde das Bargeld in 3-stelliger Höhe entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro beziffert. Von den Unbekannte fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Edenkoben (ots) – Wer seit dem 28. Februar immer noch mit blauem Versicherungskennzeichen unterwegs ist, hat keinen Haftpflichtversicherungsschutz für sein Fahrzeug und macht sich strafbar.

So muss sich nun ein 38-jähriger Rollerfahrer strafrechtlich verantworten, weil er am Mittwoch 23.03.2022, 11 Uhr in der Staatsstraße mit einem alten Kennzeichen unterwegs war. Die Inspektion macht darauf aufmerksam, dass Versicherungskennzeichen jedes Jahr zum 1. März ihre Gültigkeit verlieren und erneuert werden müssen.

Für das Versicherungsjahr 2022/2023 gilt die Farbe “Grün”.