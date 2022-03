Fremde Frau bestiehlt Seniorin – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem eine bislang Unbekannte am Mittwochnachmittag 23.3.2022 auf dem Luisenplatz eine Seniorin bestohlen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 89-Jährige saß auf ihrem Rollator, als sich ihr gegen 16.30 Uhr eine bislang unbekannte Frau von hinten näherte.

Ersten Ermittlungen zufolge, erbeutete sie die rote Geldbörse aus der Handtasche der lebensälteren Dame. Darin befanden sich neben Bargeld auch persönliche Ausweisdokumente, unter anderem eine Bankkarte, mit der die Unbekannte im Anschluss bei einer Bank mehrere Hundert Euro abgehoben haben soll.

Sie soll einen grau-weißen Trainingsanzug und ein grau-blaues Kopftuch getragen haben. Ihre Körperform wurde als kräftig beschrieben.

Wer den dreisten Diebstahl beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Weißer Mercedes im Visier Krimineller

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Ein weißer Mercedes, der im Fasanenweg abgestellt war, rückte am Mittwochmittag (23.3.) in das Visier Krimineller. Im Tatzeitraum zwischen 14 und 15 Uhr gelangten die Unbekannten ins Innere des Wagens. Hieraus erbeuteten sie unter anderem eine Geldbörse und einen Rucksack. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgenden gut gemeinten Rat:

Vergewissern Sie sich, dass an Ihrem Fahrzeug alle Türen und Fenster verschlossen sind, wenn sie weggehen. Diebe nutzen oft günstige Gelegenheiten aus! Oft reichen Langfingern wenige Sekunden, um sich Ihr Hab und Gut anzueignen. Lassen Sie daher auch keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen.

Weitere Tipps, wie Sie sich vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen.

Darmstadt-Dieburg

Gegen Baum geprallt und überschlagen

Reinheim/B426 (ots) – Nachdem sich ein 57-jähriger Fahrer am Donnerstagmittag (24.3.), gegen 14 Uhr, mit seinem Wagen überschlagen hat, war die Kirchstraße für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 57-Jährige die Ortsdurchfahrt (B426) aus Lengfeld in Richtung Reinheim. Hierbei kam er, ersten Ermittlungen zufolge, auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum, woraufhin sich sein schwarzer Volkswagen überschlug.

Mehrere Passanten kamen dem Mann zu Hilfe und zogen diesen aus dem Fahrzeug. Er wurde von einem Rettungswagen an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Er kam nach jetzigem Stand mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Sein Wagen wurde abgeschleppt. Wie genau sich der Unfall zugetragen hat und warum der Wagenlenker auf die Gegenfahrbahn kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf über 15.000 Euro geschätzt.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Fenster hält Einbruchsversuch stand

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Unbekannte haben es im Zeitraum zwischen Sonntag (20.3.) und Mittwoch (23.3.) auf ein Vereinsheim im Stockwiesenweg abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie das Weite suchten.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 200 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Bücherschrank brennt – Polizei ermittelt

Büttelborn (ots) – Ein im “Unterdorf” in einer umgebauten Telefonzelle eingerichteter Bücherschrank wurde in der Nacht zum Donnerstag 24.03.2022 gegen 03 Uhr, vermutlich in Brand gesetzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Verkehrsunfallflucht (Anhänger?)

Gernsheim (ots) – Am Do. 24.03.22 gg. 11:10 parkte ein Kfz-Besitzer seinen Pkw – einen roten NISSAN – in der Friedrich-Ebert-Straße in Gernsheim, Höhe des dortigen ALDI-Parkplatzes in einer Parkbucht. Als der 79jährige gg. 11:55 wieder zu seinem Fzg. zurückkehrte stellte er eine Beschädigung im linken hinteren bzw. hinteren Fzg-Bereich fest. Augenscheinlich streifte ein Gespann beim Einlenken den Pkw des Geschädigten. Der entstandene Schaden am NISSAN wird auf ca. 2.500 EURO geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort wurden Beleuchtungsteile aufgefunden, welche auf einen Pkw-Anhänger hinweisen könnten. Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Autoaufbrecher plündern Fahrzeuge

Raunheim/Rüsselsheim (ots) – Neben dem Diebstahl eines Navigationssystems aus einem im Eichenweg in Raunheim geparkten BMW (wir haben berichtet), haben sich im Laufe des heutigen Vormittags weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet und ähnlich gelagerte Taten angezeigt.

Aus “Im Langsee” in Rüsselsheim sowie im Margeritenweg, “Am Ried” und im Ahornweg in Raunheim geparkten Fahrzeugen der Marke BMW wurden in der Nacht zum Donnerstag (24.03.) ebenfalls Navigationssysteme, Lenkräder samt Airbags sowie Bordcomputer ausgebaut und gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf knapp 20.000 Euro.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

E-Bike bei Einbruch erbeutet

Riedstadt (ots) – Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (24.03.) Zugang in ein Wohnhaus in der Friedrich-Hartung-Straße. Anschließend gelangten die ungebetenen Besucher in die angrenzende Tiefgarage des Hauses und ließen dort ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Navi ausgebaut und entwendet/Zeugen gesucht

Raunheim (ots) – Auf das Navigationssystem eines im Eichenweg geparkten BMW hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (24.03.) abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in den Fahrzeuginnenraum und bauten anschließend fachmännisch das Navigationssystem aus. Sie flohen unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

BMW-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Lampertheim (ots) – Am Donnerstag 24.03.2022 kurz nach Mitternacht, ereignete sich im Kreisel Hüttenfeld auf der L 3110 ein Verkehrsunfall, wobei ein britischer BMW mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Lampertheim kommend im Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über den Kreisel in ein Gebüsch flog.

Hier befreite sich der Fahrer durch das Fenster der Fahrertüre und flüchtete von der Unfallstelle, wobei er das Fahrzeug mit laufendem Motor zurück ließ. Es erfolgten Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, einem Diensthund und einer Wärmebildkamera, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer durch den Unfall schwer verletzt wurde.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der 23-jährige Fahrer festgenommen werden. Da er erheblich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug und der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt.

Odenwaldkreis

Kinder versprühen Lackfarbe

Erbach (ots) – Im Bereich des Kinos und in einer Passage an der Hauptstraße wurden am Mittwochnachmittag (23.03.) Schmierereien durch schwarze und lilafarbene Sprühfarbe festgestellt. Nachdem die Polizei verständigt wurde, sind im Rahmen der Fahndung 3 Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren von Zivilfahndern der Kriminalpolizei kontrolliert worden.

Einer von ihnen hatte passende Farbflecken auf der Kleidung und an der Haut. Bei dem 12-Jährige wurde ein beidseitig geschliffenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Außerdem wurden 4 Paar Kopfhörer in behördlicher Verwahrung genommen, weil zudem der Verdacht des Ladendiebstahls im Raum steht.

Nachdem die entsprechenden Anzeigen gefertigt worden sind, konnten die verständigten Eltern ihre Kinder von der Polizeistation wieder abholen.

Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung

Reichelsheim (ots) – Ein Einbrechertrio wurde am Mittwochabend (23.03.) durch den ausgelösten Alarm an einem Holzwerk im Ortsteil Kirch-Beerfurth in die Flucht geschlagen. Die Täter näherten sich gegen 23.40 Uhr dem rückwärtigen Teil des Holzwerkes “Am Sägewerk”. Ziel waren offensichtlich die Büroräume.

Auf dem Gelände wurden die Täter durch Videokameras erfasst und zeitgleich Alarm ausgelöst. Überrascht floh das Trio Hals über Kopf in Richtung Bundesstraße 38. Vermutlich stiegen sie dort in einen Fluchtwagen. Wegen des Einbruchs hat das Kommissariat 21/ 22 die Ermittlungen aufgenommen. Beobachtungen bitte unter Tel. 06062 / 953-0 melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen