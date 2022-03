Korbach: Die Polizei-News

Brand einer Gartenhütte greift auf Wohnhausfassade über

Korbach (ots) – Am Mittwochabend 23.03.2022 kam es in der Hauptstraße in Battenberg zu einem Brand einer Hütte im Gartenbereich, der auch auf die Holzfassade eines Wohnhauses übergriff. Es wurden keine Personen verletzt, es besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22.30 Uhr meldete eine Zeugin, dass es beim Nachbarn “irgendwie” brennen würde. Die alarmierten Feuerwehren aus Battenberg und Frankenberg stellten am Einsatzort fest, dass eine aus Holz bestehende Gartenhütte, die früher als Hühnerstall genutzt wurde, brannte. Das Feuer griff auch auf die Holzfassade des nahen Wohnhauses über. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell ablöschen, die Hütte war aber bereits fast vollständig abgebrannt.

Die Polizeistation Frankenberg hat die ersten Ermittlungen am Brandort am Mittwochabend aufgenommen. Da Zeugen angaben, dass sie einige Minuten vor dem Feuer laute Knallgeräusche gehört haben, besteht der Verdacht, dass der Brand durch das Abschießen von Feuerwerkskörpern ausgelöst worden sein könnte. Die Polizei leitete daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, den Sachschaden schätzten die Polizisten auf etwa 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Korbach, die unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise bittet.

Motoradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Frankenberg (ots) – Am Donnerstag 24.03.2022 gegen 15.20 Uhr kam es auf der Kreisstraße K 126 zwischen Frankenberg und Frankenberg-Rengershausen zu einem Verkehrsunfall, der für einen Motorradfahrer tödlich endete.Der schwere Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor dem Abzweig nach Hommershausen, aus Richtung Frankenberg gesehen.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Das Auto, ein Dacia-Sandero, brannte vollständig aus. Der 54-jährige Autofahrer aus dem Frankenberger Land wurde verletzt und musste notärztlich behandelt werden.

Für den 67-jährigen Motorradfahrer aus Lippstadt kam leider jede Hilfe zu spät.

Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Frankenberger Polizeibeamten soll der Motorradfahrer in einer Rechtskurve gestürzt und unter den Pkw gerutscht sein. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Marburg einen Sachverständigen beauftragt.

Einbrecher in Bankfiliale ohne Beute – Polizei sucht Zeugen

Burgwald-Ernsthausen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 23.03.2022 drangen unbekannte Täter in eine Bankfiliale in der Marburger Straße in Burgwald-Ernsthausen ein. Sie hinterließen erheblichen Sachschaden, mussten aber ohne Beute flüchten. Der Alarm der Bankfiliale hatte gegen Mitternacht ausgelöst.

Die Streifen der Polizeistation Frankenberg trafen nur wenige Minuten später am Tatort ein, die unbekannten Täter waren aber bereits geflüchtet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter in das Bankgebäude eingedrungen waren. Im Gebäude beschädigten sie mehrere Kabel und Sicherungseinrichtungen. Die Täter konnten jedoch nichts entwenden und mussten daher ohne Beute flüchten. Den von ihnen angerichteten Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Burgwald- Ernsthausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

