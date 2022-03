Aus gefundener Bombe entweicht starker chemischer Geruch

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(fue) – Am Mittwoch 23.03.2022 gegen 15.15 Uhr, erhielt eine Funkstreife des 12. Polizeireviers den Auftrag, in die Woogstraße zu fahren, da dort bei Gartenarbeiten eine Bombe gefunden worden sei. Tatsächlich war die Bombe bereits am Vortag gefunden worden. Durch die Gartengeräte wurde die Bombe leicht beschädigt und ein starker chemischer Geruch trat aus.

Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine aus dem Zweiten Weltkrieg stammende britische Flüssigkeits-Brandbombe INC 30. Die Bombe wurde zunächst mit Erde bedeckt, um das Austreten des giftigen Dampfes zu unterbinden. Danach wurde ein Sicherheitsbereich von rund 10 Metern eingerichtet. Gegen 17.00 Uhr erschien dann der Kampfmittelräumdienst, sicherte den Fund und transportierte ihn ab.

Brand an Schule

Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) – Rund 30.000 EUR Sachschaden entstand am Mittwoch 23.03.2022 gegen 21.35 Uhr, durch den Brand in einem Klassenraum einer Grundschule in der Kiefernstraße. Ein Zeuge hatte den Brand entdeckt und umgehend die Rettungskräfte verständigt. Wie sich dann herausstelle, brannte ein sogenannter Sitzsack in der Ecke des Klassenraumes.

Das Gebäude selbst durch das Feuer nicht beschädigt, jedoch wurde der Klassenraum durch Rauch- und Rußschäden unbrauchbar. Verletzt wurde niemand.

An einem Fenster konnten frische Hebelspuren festgestellt werden. Zwar dauert die Brandursachenermittlung noch an, von vorsätzlicher Brandstiftung ist jedoch auszugehen.

Festnahme nach Kellereinbruch

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Zivilbeamten fiel am Mittwoch 23.03.2022 gegen 14 Uhr, ein Mann im Bereich des Diesterwegplatzes auf, der 2 Rucksäcke, einen Golfbag und mehrere übervolle Tragetaschen mit sich führte. Der 44-jährige Mann wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Schnell kam der Verdacht auf, dass die mitgeführten Gegenstände (Drogerie- und Haushaltsartikel, Schuhe, Tennisschläger, Bücher, eine Deckenlampe, eine Golfausrüstung etc.) aus einem Einbruch stammten könnten.

Entsprechendes Aufbruchwerkzeug führte er ebenfalls mit sich. Tatsächlich konnten durch das Diebesgut Hinweise auf den Tatort in der Stegstraße erlangt werden. Dort waren mehrere Kellerabteile aufgebrochen und die besagten Gegenstände entwendet worden. Diese konnten zum Teil bereits ihren Eigentümern wieder übergeben werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am Mittwoch 23.03.2022 kam es aus ungeklärter Ursache gegen 18:20 Uhr zu einem Brand in der Bolongarostraße in Nied. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus mehreren Fenstern des 1.Obergeschosses.

Sofort wurde ein umfassender Löschangriff von außen und innen gestartet, bei dem insgesamt drei Strahlrohre eingesetzt wurden. Das Feuer wurde gegen 19:40 abschließend gelöscht. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 20:00 Uhr beendet.

Aufgrund des Brandes ist die Wohnung zur Zeit nicht bewohnbar, acht Bewohner des Hauses kommen vorübergehend anderweitig unter.

Die Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften vor Ort. Es gab keine Verletzten, die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Fahrradunfall

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) – Ein 57-jähriger Radler war am Mittwoch 23.03 2022 gegen 16.40 Uhr, auf dem Radweg der Kaiser-Sigmund-Straße in Richtung der Eckenheimer Landstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 47 verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Straße. Der Unfall geschah ohne jegliche Fremdeinwirkung.

Der 57-Jährige wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und Erste Hilfe geleistet.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße März 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 März 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann- Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener- Ring März 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann- Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener- Ring April 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

