Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Am Mittwoch 23.03.2022 gegen 21.00 Uhr, meldete sich eine 22-jährige Frau telefonische beim 12. Polizeirevier. Sie gab an gegen 19.45 Uhr in der U-Bahn Linie 2 von einem dunkelhäutigen Mann der ein Taschenmesser hervor zog, gezwungen wurde Geld herauszugeben. Anschliessend ging der Mann weiter vor und sprach noch andere Fahrgäste an.

Kurz nachdem sie an der Station Holzhausenstraße zugestiegen war, näherte sich der Mann und bettelte sie um Kleingeld an. Nachdem die Frau dies mehrfach verneint hatte, hielt der Mann nun ein Taschenmesser in der Hand und drängte weiter auf die Herausgabe von Kleingeld. Nachdem sie ihm 60 Cent gegeben hatte, nahm er das Messer hinter seinen Rücken und ging den mittleren Gang des Waggons entlang, wo er noch weitere Fahrgäste ansprach. Die 22-Jährige verfolgte der Vorgang jedoch nicht weiter, sondern stieg bei nächster Gelegenheit aus.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20-35 Jahre, dunkler Teint, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke und führte eine Plastiktüte mit sich, in der sich eine Packung Eistee befand.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang geben können, sich unter der Telefonnummer 069-755-53111 zu melden.

