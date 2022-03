Landau: Landauer Frühlingsfest am 02. und 03. April 2022

Landau – Wenn die Tage länger und die Temperaturen milder werden, dann findet alljährlich in Landau das Frühlingsfest statt. Alljährlich gilt leider nicht für die Pandemiejahre und so ist man froh, dass dieses Jahr nach immerhin drei Jahren Abstinenz nun wieder gemeinsam der Frühling begrüßt werden kann.

Am Samstag, 02.04., und Sonntag, 03.04.2022, ist es dann so weit und der AKU Landau e.V. organisiert gemeinsam mit dem Büro für Tourismus Landau ein Frühlingsfest mit vielen Highlights für Groß und Klein. Damit diese ausgiebig genossen werden können öffnen die innerstädtischen Geschäfte am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Wie gewohnt präsentieren sich die Landauer Händler auch in diesem Jahr wieder mit frühlingshaften Angeboten, so kann man beispielsweise in der Kugelgartenstraße im Weltladen faire Artikel stöbern, bei Annas Landpartie bei Kaffee und Leckereien verweilen oder vorab bei Intersport Postleb oder der Landau Running Company sich für den Frühling und die Outdoor-Saison fit machen. In der Königsstraße lockt das Modegeschäft Stoffwerk oder Jumpnshoez mit frühlingshaften Angeboten. Damit auch die kleinen Besucher ihre Freude haben, steht zum Austoben beim Modehaus Jost eine Hüpfburg bereit und auch dort ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Aber auch frühlingshafte Deko- und Geschenkideen fürs Osterfest warten auf die Landau-Besucher.

Ein Blick in den Kunsthandwerker- und Schmuckladen Carpe Diem an der Marktstraße lohnt sich, hier werden KundInnen mit Sekt und die kleinen Besucher mit einem Schokohasen begrüßt. Oder bei Brillen Kuntz in der Marktstraße, wo man sich auf einem Hometrainer zum einen eine Sportsonnenbrille erradeln kann und zum anderen noch pro gefahrenen Kilometer der Optiker für einen guten Zweck spendet. Zur Stärkung gibt es für die Radler frische Smoothies und einen handgemachten Müslisnack.

Wie schon in den Jahren vor Corona organisiert das Büro für Tourismus am Sonntag den beliebten deutsch-französischen Bauernmarkt. Viele Anbieter der Region, aber auch aus dem grenznahen Elsass bieten eine vielfältige Auswahl an Köstlichkeiten an. Auf dem Rathausplatz in Landau werden dann zahlreiche Erzeuger, der überwiegende Teil stammt aus der Region und dem angrenzenden Elsass, ihre umweltschonend produzierten Waren wie Schinken, Wurst, Biopilze, Fleisch, Ziegenkäse, Säfte, Bioweine und Sekte sowie Marmelade, Honig und vieles andere mehr präsentieren. Für Pfälzische Gastlichkeit und gemütliches Beisammensein ist ebenso durch die städtischen Restaurants und Gastronomien gesorgt.

Die vielen Frühjahrsangebote, die große Auswahl, das breitgefächerte Sortiment, der freundliche Service und die kompetente Beratung in allen Landauer Geschäften, lassen das Frühlingsfest mit deutsch-französischem Bauernmarkt zum Shopping-Erlebnis für die ganze Familie werden. Die Landauer Unternehmer freuen sich auf den Auftakt in die Frühjahrssaison und viele Landau-Besucher.