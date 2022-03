Neustadt: Kurpfalz-Konzerte – Sinfonieorchester am 05. April 2022

Neustadt an der Weinstraße – Kammermusik, Sinfoniekonzert, Oper, Ballett – auch in der aktuellen Saison präsentieren Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Rahmen der Kurpfalzkonzerte eine große Programmvielfalt mit Werken von Klassik bis Moderne. Vielseitige Unterhaltung für kleines Geld – ein Kulturangebot mit ganz besonderem Flair.

Das Sinfonieorchester der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim präsentiert am Di, 05.04.2022, 18 Uhr Werke von I. Strawinsky, A. Webern und P. I. Tschaikowski im Saalbau Neustadt an der Weinstraße.

Das Orchester hat sich national und international einen Namen gemacht. Regelmäßig wird es zu Gastspielen außerhalb Mannheims eingeladen. Besondere Höhepunkte waren dabei die gefeierten Auftritte in der New Yorker Carnegie Hall und im Seoul Arts Center sowie die Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten Yale University (USA) und Seoul National University (Süd-Korea). Mehrere CD- Einspielungen sowie die Zusammenarbeit mit berühmten Solisten wie Hanna- Elisabeth Müller, Hanno Müller-Brachmann, Michael Nagy und Ragna Schirmer sind weitere Belege der herausragenden Qualität dieses Ensembles.

Mitwirkende des Orchesters sind ausschließlich Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Diese werden in hochselektiven Aufnahmeprüfungen nach qualitativen Kriterien aus einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt. Die Erfolge der Studierenden entsprechen den Erwartungen. Sie gewinnen wichtigste internationale Wettbewerbe (z. B. den ARD- Wettbewerb) und besetzen führende Stellen bei bedeutendsten Orchestern (z. B. Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Gewandhaus-Orchester Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), sie gastieren regelmäßig bei großen Festivals.

Programm

Igor Strawinsky (1882-1971): Pulcinella-Suite (Version 1949)

– Sinfonia

– Serenata

– Scherzino – Allegro – Andantino

– Tarantella

– Toccata

– Gavotta con due variazioni – Vivo

– Minuetto – Finale

P. I. Tschaikowski (1840-1839): Suite Nr. 4, op. 61 “Mozartiana”

– Gigue

– Menuet

– Preghiera

– Thema und Variationen

KURPFALZ-KONZERTE

SINFONIEORCHESTER

Di, 05.04.2022 | 18 Uhr

Saalbau Neustadt an der Weinstraße (Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt)

Leitung: Prof. Stefan Blunier

Einlass: 17:15 Uhr | Beginn: 18 Uhr

Karten (7€ | 4€ erm.) sind online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket- Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Tourist-Information Maikammer, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) und der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße) erhältlich.

Gemeinsam Sicher

Alle aktuellen Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen unter www.neustadt.eu/Karten- Informationen.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona- Verordnungen vorbehalten.

Für Fragen steht die Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) telefonisch unter 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.