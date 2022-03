Landau: Benefiz-Poetry Slam zugunsten der Ukraine am 24. März 2022

Landau – Am Donnerstag, 24.03.2022, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), findet der Landauer Poetry Slam außerplanmäßig und in besonderem Format statt: Angesichts der verheerenden Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wollen das Universum-Kinocenter, Organisatorin Anja Ohmer von der Universität in Landau und Moderator Johannes Elster Spenden einsammeln, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

Ein Line-Up wurde im Zuge der kurzfristigen Planung schnell gefunden. Fünf regelmäßige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show haben sofort zugesagt: Marvin Suckut aus Überlingen, Lena Stokoff aus Tübingen, die Landauerin Julie Kerdellant sowie Marius Loy und Nik Salsflausen aus Esslingen reisen an und verzichten dabei auf ihre Gagen. Die beiden letztgenannten Gäste bringen neben Texten auch Lieder für Gesang, Geige und Gitarre mit – denn statt eines Wettbewerbs soll eine bunte Gala aufgeführt werden, die das Zusammenspiel statt das Gegeneinander in den Fokus stellt, der Sache angemessen. Vom Eintrittspreis, der bei symbolischen 5 Euro liegt, werden die Unkosten der Veranstaltung getragen, jeder übrige Euro und das gesamte im Lauf des Abends gespendete Geld gehen an Rotary Deutschland, das damit direkt Hilfe für Geflüchtete vor Ort sowie in der Ukraine leistet.

Los geht es um 20:00, die Türen sind ab 19:00 geöffnet. Karten gibt es an der Abendkasse.