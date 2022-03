Heidelberg: Solidarität mit der Ukraine – Ein internationaler Abend voller Musik am 05. April 2022

Heidelberg – Am Dienstag, 05. April 2022, 20 Uhr, präsentieren Karlstorbahnhof Heidelberg, Enjoy Jazz, KulturTandem International e.V. und Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. einen internationalen Abend mit Musik im Karlstorbahnhof Heidelberg. Auf der Bühne stehen dann die ukrainische Pianistin Katherine Zyabluk sowie das Quartett Mahmoud – Fityan – Sell – Fürstberger.

Den Eintrittspreis für die Veranstaltung unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine“ bestimmt jeder Besucher nach dem Prinzip „Pay what you can“ (Gib soviel du kannst) selbst. Alle Eintrittseinnahmen gehen an die Initiative „Music Saves UA“, die humanitäre Soforthilfe in der Ukraine leistet. Schon jetzt ist ein Spendenlink zur Veranstaltung geschaltet. Die Erlöse der Spendenaktion kommen ebenso vollumfänglich „Music Saves UA“ zugute.

Auf der Bühne:

Katherine Zyabluk (Piano)

Mahmoud – Fityan – Sell – Fürstberger

Laila Mahmoud (Quanun), Mohamad Fityan (Nay und Kavala), Jonathan Sell (Kontrabass und E-Bass), Dominik Fürstberger (Drums und Percussion)

Spendenlink: https://www.enjoyjazz.de/ukraine