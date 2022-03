Kaiserslautern – Mit der Verpflichtung von Gunnar Dietrich ist dem TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg ein echter Transfercoup gelungen.

Der Kapitän von Zweitligist Eulen Ludwigshafen bringt über 15 Jahre Erst- und Zweitligaerfahrung mit und gilt als Leader, der seine Mitspieler „besser macht“. Für den 36-jährigen ist der Schritt in die 3. Liga eine neue Herausforderung, zugleich aber die Möglichkeit seinen Sport, ohne den aktuell hohen Zeitaufwand auch weiterhin betreiben zu können.

Seine Gedanken zum Wechsel:

„Nach vielen tollen Jahren bei den Eulen Ludwigshafen freue ich mich auf eine neue spannende Herausforderung beim TuS 04 Dansenberg. Auf mich wartet eine Liga, die ich so noch nicht kenne. Die heimische Halle mit ihren begeisterungsfähigen Fans, die für den Verein brennen, durfte ich schon kennenlernen. Zudem freue ich mich auf Frank Müller als Trainer und bin gespannt, wie er seine Ideen mit der Mannschaft umsetzen wird. Auf dem Spielfeld konnte man früher schon sehen, dass er das Spiel versteht.“

Team-Manager Alexander Schmitt freut sich, dass er Dietrich für den Wechsel nach Dansenberg begeistern konnte:

„Mit Gunnar Dietrich kommt ein Mann mit einer großen Portion Erfahrung zum TuS, die uns in dieser Saison vielleicht das ein oder andere Mal gefehlt hat. Er ist eine absolute Führungspersönlichkeit, der unsere jungen Spieler mitziehen kann. Er bringt sowohl in Angriff als auch Abwehr eine enorme Qualität mit. Darauf freuen wir uns.“

Sein künftiger Trainer Frank Müller kennt ihn bestens aus den gemeinsamen Zeiten bei den Eulen:

„Ich bin sehr froh, dass der Transfer geklappt hat. Gunnar bringt sehr viel Erfahrung mit, ist im Angriff auf allen Rückraumpositionen einsetzbar und stabilisiert die Defensive sowohl in der 5:1- als auch in der 6:0-Formation. Er bringt eine unheimliche Professionalität und eine top Einstellung zu seinem Sport mit. Er ist ein absoluter Führungsspieler, mit dem wir noch sehr viel Freude haben werden in der neuen Saison.“