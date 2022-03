Neustadt: Kunst- und Krempel-Flohmarkt am 26. März 2022 im Kulturzentrum Herrenhof

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag, 26. März 2022, findet von 11 – 17 Uhr der wahrscheinlich erste Neustadter Flohmarkt des Jahres statt. Von 11 bis 17 Uhr bieten zahlreiche Sammler/innen „Kunst und Krempel“ zu guten – teils verhandelbaren – Preisen im Kulturzentrum Herrenhof in Neustadt-Mußbach feil.

Unter dem Motto „Ist das Kunst – oder kann das weg“ wird viel Gebrauchtes aus den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk, Antiquitäten, Bücher aber auch außergewöhnliche Kleidungsstücke und einige exotische Ausstellungsobjekte angeboten.

Die Stände sind im Hof und in der Kunsthalle aufgebaut, der Zugang ist für Fußgänger über die Herrenhofstr. 6. Fahrzeuge können auf unserem Parklatz An der Eselshaut 18 geparkt werden, der Herrenhof ist von dort fußläufig erreichbar. Der Besuch des Kunst- und Krempel-Flohmarkts kostet keinen Eintritt, es kann also nach Herzenslaune gestöbert und flaniert werden.

Begleitet wird der künstlerische Flohmarkt von einem Ausschank mit Getränken und kleinen Speisen, der sich bei guten Wetter im Freien im frühlingshaften Innenhof des Herrenhofs befindet.

Für die Veranstaltung im Hof gibt es keine Corona-Einschränkungen, in Innenräumen bitten wir Maske zu tragen und Abstand zu halten.