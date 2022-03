Mannheim-Vogelstang: 74-Jährige wird aufgrund eines medizinischen Notfalls reanimationspflichtig – Ersthelferin hat sich gemeldet

Mannheim-Vogelstang (ots) – Nachdem das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag

nach der unbekannten Ersthelferin gesucht hatte, die am Montagmorgen einer

74-Jährigen in Mannheim-Vogelstang zur Hilfe geeilt war, meldete sich diese beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Die 52-Jährige aus Mannheim hatte den

öffentlichen Aufruf in den Medien gesehen und nahm umgehend Kontakt mit der

Polizei auf.

Mannheim-Waldhof: Zwei Ladendiebe nach Verfolgung durch Ladenbesitzer geschnappt

Mannheim-Waldhof (ots) – Zwei Ladendiebe wurden am Dienstagnachmittag im

Stadtteil Waldhof nach kurzer Verfolgung durch den geschädigten Ladenbesitzer

vorläufig festgenommen und der Polizei übergeben. Die beiden 13- und 15-Jährigen

ließen gegen 16.20 Uhr in einem Ladengeschäft in der Jakob-Faulhaber-Straße

mehrere Verdampfer für E-Zigaretten mitgehen und flüchteten danach. Der Besitzer

des Ladens bemerkte den Diebstahl und verfolgte die beiden Jungen. In der

Otto-Siffling-Straße konnte er die beiden schließlich einholen und zwei Beamten

der Kriminalpolizei übergeben, die dort gerade mit der Aufnahme eines

anderweitigen Vorgangs beschäftigt waren. Eine Durchsuchung der beiden erbrachte

kein weiteres Diebesgut. Sie wurden nach Abschluss der weiteren Maßnahmen in die

Obhut ihrer Eltern gegeben. Die weiteren Ermittlungen durch das Haus des

Jugendrechts dauern an.

Mannheim-Waldhof: Paketfahrerin von unbekanntem Täter überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Eine 27-jährige Paketfahrerin wurde am frühen

Dienstagnachmittag im Stadtteil Waldhof von einem unbekannten Mann überfallen.

Die 27-Jährige wollte, nachdem sie gegen 13.15 Uhr in der Otto-Siffling-Straße

gerade ein Paket ausgeliefert hatte, wieder in ihr Lieferfahrzeug einsteigen.

Dabei wurde sie von dem Unbekannten am Arm gepackt, nach hinten gerissen und

gegen eine Hauswand geschleudert. Danach stieg der unbekannte Täter ins

Fahrzeug, durchwühlte ein Körbchen in der Mittelablage und entwendete daraus die

Geldbörse der Geschädigten mit Kleingeld, persönlichen Ausweisen und der

EC-Karte. Anschließend rannte der Täter durch die Roggenstraße in unbekannte

Richtung davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 bis 30 Jahre alt

Ca. 180 bis 190 cm groß

Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Schwarze, etwas längere Kurzhaarfrisur

Vollbart

War bekleidet mit ärmelloser, schwarzer Steppweste mit einem

gelben Streifen am unteren Bund

gelben Streifen am unteren Bund Trug einen dunklen Pulli und helle Jeans

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Bus gestreift und weggefahren – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstagmorgen um 7:30 Uhr fuhren ein Ford Transit

und ein Linienbus nebeneinander auf den beiden Fahrspuren der Casterfeldstraße

in Richtung Mannheimer Innenstadt. Auf Höhe der Lechstraße gab es einen lauten

Knall, welchen der Busfahrer jedoch nicht mit einem Unfall in Verbindung

brachte. An der Haltestelle Mannheim-Neckarau wurde der Busfahrer durch

aussteigende Schüler über einen Schaden an einer Seitenscheibe informiert. Der

Ford-Fahrer verständigte wenig später ebenfalls die Polizei und teilte mit, dass

der Bus an vorgenannter Örtlichkeit zu weit nach links geriet und seinen Spiegel

an der Beifahrerseite touchierte und dadurch beschädigte. Da der Unfallhergang

bisher noch nicht abschließend ermittelt ist, werden Fahrgäste des betroffenen

Busses oder weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Neckarstadt-West: Unfall mit Straßenbahn, über 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr kam es

in der Mittelstraße auf Höhe der Gärtnerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem BMW und einer Straßenbahn. Der 29-jährige Straßenbahnfahrer erkannte zwar

den am Fahrbahnrand geparkten BMW, schätze den seitlichen Abstand jedoch falsch

ein und fuhr an diesem vorbei. Hierbei touchierte er das Fahrzeug, wodurch die

gesamte Beifahrerseite stark beschädigt wurde. Der Sachschaden am PKW liegt bei

3.500 Euro. An der Straßenbahn entstand ebenfalls Sachschaden von rund 8.000

Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Mannheim-Vogelstang: Zu zweit auf dem E-Scooter gefahren

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 1:30 Uhr

kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 22-jährigen

Mann, welcher mit einer 27-jährigen Frau gemeinsam auf einem E-Scooter durch die

Pommernstraße fuhr. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann

drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest verlief schließlich

positiv auf den Cannabiswirkstoff THC, sodass der 22-Jährige auf dem

Polizeirevier eine Blutprobe abgeben musste. Neben einer Anzeige wegen des

Fahrens unter Drogeneinflusses muss der Mann auch mit führerscheinrechtlichen

Konsequenzen rechnen.

Mannheim-Waldhof: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Dienstagabend gegen 18 Uhr waren Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal im Begriff einen Ford in der Oberen Riedstraße

zu kontrollieren. Als der 32-jährige Fahrzeugführer die Polizisten bemerkte,

schloss er seinen PKW noch ab und rannte in Richtung der Straße „Neues Leben“

davon. Bei seiner Flucht entledigte sich der Mann eines sogenannten

Einhandmessers, welches später sichergestellt wurde. Kurz darauf konnte er

eingeholt und festgehalten werden. Bei der Durchsuchung seines PKWs fanden die

Polizeibeamten ein Messer und ca. 9 Gramm Marihuana. Da bei ihm Anzeichen für

einen vorherigen Drogenkonsum vorlagen, wurde ihm im Anschluss auf dem

Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Da dem 32-Jährigen schon vor einigen

Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde, muss er neben einer Anzeige wegen

Drogenbesitzes und Verstoßes gegen das Waffengesetz auch mit einer Strafanzeige

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Mannheim-Feudenheim: Nicht bezahlte Taxifahrt endet in Gefängnis

Mannheim (ots) – Weil er die Taxifahrt nicht bezahlen wollte oder konnte,

entschied sich ein 38-Jähriger am Dienstagmorgen kurz vor seiner Wohnanschrift

auszusteigen und vor dem Dienstleister zu flüchten. Der Fahrer des Taxis nahm

jedoch sofort zu Fuß die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Vor einem

Anwesen im Wingertsbuckel angelangt, verschwand der Flüchtige kurz vor 9 Uhr in

seiner Wohnung. Die Beamten des Polizeireviers Käfertal machten den Mann

allerdings schnell im Anwesen ausfindig, der von dem noch wartenden Taxifahrer

wiedererkannt wurde. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort versuchte sich der

38-Jährige jedoch der Identitätsfeststellung zu entziehen und erneut in seine

Wohnung zu flüchten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann

körperlichen Widerstand und griff die Beamten an, wobei diese leicht verletzt

wurden. Letztlich wurde der mit knapp 1,6 Promille Alkoholisierte überwältigt

und zum Polizeiposten Feudenheim gebracht.

Bei den weiteren Ermittlungen zu den Personalien des Mannes wurde bekannt, dass

gegen diesen ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, da er bereits im Jahr 2019

Polizeibeamte tätlich angriff. Weil er eine Zahlung zur Abwendung einer

Freiheitsstraße nicht leisten konnte, wurde der 38-Jährige noch am selben Tag in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim – Friesenheimer Insel: Versuchter Raub auf Schnellimbiss – Zeugen gesucht!

Mannheim – Friesenheimer Insel (ots) – Am Dienstagabend zwischen 20:45 Uhr und

20:55 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann einen Schnellimbiss in der

Friesenheimer Straße und wartete zunächst mit dem Rücken zum Tresen gewandt. Ein

Mitarbeiter des Imbisses trat hinzu und begrüßte den Mann. Dieser soll sich

daraufhin umgedreht und Geld von dem Mitarbeiter gefordert haben. Hier konnte

der Mitarbeiter erkennen, dass der Mann ein Pfefferspray in der Hand hielt. Der

Mitarbeiter zeigte sich zunächst unbeeindruckt und holte einen weiteren Kollegen

hinzu. Der unbekannte Mann soll seine Forderung nach Geld dann wiederholt haben.

Nachdem ihm entgegnet worden war, dass kein Geld herausgegeben werde, soll sich

der Tatverdächtige in Richtung Ausgang umgedreht haben. Im der Bewegung soll er

noch das Pfefferspray auf die beiden Mitarbeiter gerichtet und diese besprüht

haben. Dann soll der Mann den Schnellimbiss verlassen haben. In welche Richtung

der Tatverdächtige flüchtete, ist nicht bekannt.

Die beiden Mitarbeiter erlitten durch den Einsatz des Pfefferspray Reizungen der

Augen und Atemwege.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 170 cm groß und 30

bis 40 Jahre alt. Der Mann sei von dürrer Statur und hellem Teint und habe ein

„eingefallenes“ Gesicht. Zudem soll er akzent- und dialektfrei deutsch

gesprochen und eine auffällig hohe Stimme gehabt haben. Bekleidet sei der Mann

mit einer dunkelblauen Regenjacke und einem grauen Loop-Halstuch gewesen. Zudem

habe er eine graue Mütze und eine blaue, verspiegelte Sonnenbrille getragen. Das

Pfefferspray soll etwa 30 cm groß und grau gewesen sein. Zudem habe der Mann

noch eine hellbraune Papiertüte der Lebensmittelkette „REWE“ mit sich geführt.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen, die den Tatverdächtigen beobachtet, oder zu seiner

Identifizierung beitragen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der

Rufnummer 0621 174 – 4444 zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Feudenheim (ots) – Eingebrochen wurde am Dienstag zwischen 19:30 Uhr

und 21:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Neckarplatt“. Bislang

unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum

Treppenhaus und drang anschließend gewaltsam in eine Wohnung im Erdgeschoss ein.

Hier durchsuchte er sämtliche Räume und durchwühlte diverse Schränke. Entwendet

wurde hier unter anderem eine Münzsammlung. Anschließend verschaffte sich der

Täter noch Zutritt zu einer unbewohnten Wohnung des Hauses und flüchtete nach

dem durchsuchen dieser in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.