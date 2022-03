Sinsheim: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei – Kennzeichen gestohlen – Fußgänger gefährdet – Geschädigte und Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, sollte der Fahrer

eines schwarzen Rollers von einer Streife des Polizeireviers Sinsheim

kontrolliert werden. Eine Überprüfung hatte ergeben, dass das Fahrzeug mit dem

blauen Versicherungskennzeichen 422 KXA versehen war, das vor rund drei Jahren

gestohlen worden war. Der Roller-Fahrer ignorierte die STOPP-Signale und fuhr

über die Muthstraße, die Friedrichstraße, Am Ilvesbach und letztendlich durch

das Duttengässchen davon. In der Muthstraße gefährdete er zwei noch unbekannte

Fußgängerinnen, die zum Glück jedoch unverletzt blieben. Diese beiden Frauen,

sowie Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Rollerfahrer (ca. 18-20

Jahre; Südländer; schwarzer Oberlippenbart) geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen an Pkw – Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Montag, 14.03.2022 beschädigten

unbekannte Täter in Walldorf zahlreiche geparkte Autos. Die Unbekannten

zerkratzten insbesondere in der Schwetzinger Straße, Albrecht-Dürer-Straße sowie

in der Kettenstraße mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge. Die

Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

und sachdienliche Hinweise zu den Verursachern der Schäden machen können, werden

gebeten, sich beim Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06221/841999-0 (Mo. bis Fr. 8

bis 16 Uhr) oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 (24 Stunden) zu

melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike Diebe schlagen erneut zu

Weinheim (ots) – Erneut kam es im Bereich des Weinheimer Schloßgartens zu E-Bike

Diebstählen oder zumindest zu einem Versuch. Ein am Mittwoch, den 16.03.22,

entwendetes E-Bike im Bereich der Freudenbergstraße wurde bereits zu Anzeige

gebracht. Zwischenzeitlich sollen noch weitere, nun aus zwei Tiefgaragen in der

Schlossgartenstraße, hinzugekommen sein. Auch im Zeitraum von besagtem Mittwoch,

16:00 Uhr bis Freitag, den 18.03.22, 14 Uhr sollen ein oder mehrere Unbekannte

in zwei weitere Tiefgaragen auf bisher ungeklärte Weise eingedrungen sein. Es

gelang ihnen zumindest eines der beiden E-Bikes durch die gleiche Vorgehensweise

zu stehlen. Auch dieses Mal wurde zuvor das Fahrradschloss mithilfe von Werkzeug

aufgebrochen. Der zweite Versuch schlug aufgrund des massiven Fahrradschlosses

fehl, weshalb der oder die Unbekannten das nach wie vor verschlossene E-Bike aus

der Tiefgarage vorerst mitgehen ließen. Das 25-Kg schwere E-Bike konnte zuletzt

durch eine Streife des Polizeireviers Weinheim im nahegelegenen Schloßgarten in

einer Baumkrone in 2 m Höhe wieder aufgefunden werden. Das aufgefundene E-Bike

ist zwischenzeitlich wieder im Besitz seiner Eigentümerin. Hingegen beläuft sich

der Diebstahlschaden des nach wie vor entwendeten E-Bikes auf schätzungsweise

4.000,- EUR. Die bereits ermittelnden Beamtinnen und Beamten bitten weiterhin

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnr.

06201/1003-150 mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen.

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich durch Vorfahrtsverletzung

Reilingen (ots) – Am Dienstagmittag kam es gegen 13:15 Uhr im Kreuzungsbereich

Speyerer Straße / Richard-Wagner-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

60-jährigen Opel-Fahrer und einem 72-jährigen Daimler-Benz-Fahrer. Der

60-jährige Opel-Fahrer soll die Richard-Wagner-Straße in Richtung

Schuberststraße entlanggefahren sein und dabei den querenden und

vorfahrtberechtigten 72-Jährigen übersehen haben. Glücklicherweise wurde infolge

des Zusammenstoßes keiner der Beteiligten verletzt. An beiden Fahrzeugen

entstand hingegen jeweils Sachschaden von geschätzt 4.000,- EUR. Der

Daimler-Benz war überdies nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim kam zur Unfallaufnahme vor Ort.

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Losgelöster Pkw-Anhänger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden und verletzter Person

Neulußheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen

15:30 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Kreisverkehrs auf der L 546. Ein

72-Jähriger soll dabei mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von der

Sankt-Leoner-Straße in einen Kreisverkehr, in Höhe eines Einkaufsmarktes,

eingefahren und in Richtung Reilingen auf die L 546 eingebogen sein. Auf der L

546 löste sich dessen Anhänger und schleuderte in einen entgegenkommenden

VW-Golf eines 65-Jährigen Fahrers mitsamt Familie. Durch die Kollision wurde der

65-Jährige leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Behandlung durch einen

Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Seine 58-jährige

Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon. Sie und die 2-Jährige Mitfahrerin

blieben glücklicherweise unverletzt. Der durch den Unfall entstandene

Gesamtschaden wird auf ca. 12.000,- EUR geschätzt. Eine Streife des

Verkehrsdienst Mannheim kam zu Unfallaufnahme vor Ort. Der Unfallverursachende

Anhänger wurde zur weiteren Ermittlung sichergestellt. Der 72-Jährige Pkw-Führer

muss sich neben einer möglichen Sorgfaltspflichtverletzung in Bezug auf den

losgelösten Anhänger, auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf B 3; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr befuhr eine

55-jährige Opel-Fahrerin die Handschuhsheimer Landstraße (B3) in Fahrtrichtung

Schriesheim, als sie in Höhe der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße verkehrsbedingt

halten musste. Eine hinter ihr fahrende 80-jährige Citroen-Fahrerin bemerkte

dies offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig

verhindern. Durch den Aufprall lösten die Airbags beider PKWs aus. Die

Opel-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die

Citroen-Fahrerin wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Fahrzeuge waren in der

Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige

Feuerwehr Dossenheim war mit zwei Fahrzeugen ebenfalls vor Ort und unterstützte

die Einsatzkräfte. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von

8000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es kurzfristig zu kleineren

Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Gescheiterter Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Leimen (ots) – Am Dienstagnacht kam es gegen 2:00 Uhr zu einem Einbruch in eine

Gaststätte in der Rathausstraße. Ein Unbekannter war auf bislang unbekannte

Weise in die Gaststätte eingedrungen und entfernte sich unbemerkt – jedoch

unverrichteter Dinge. Lediglich ein Küchenmesser, mit welchem Kabel durchtrennt

wurden, ließ der Eindringling mitgehen. Ein Sachschaden war an der Gaststätte

ebenso wenig entstanden. Ersten Erkenntnissen nach, sei der Einbrecher groß, mit

einer schlanken Körperstatur. Während der Tatausführung trug dieser eine Maske,

Mütze sowie Überzieher an seinen Schuhen. Der Polizeiposten Leimen nahm die

Ermittlungen auf und bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, sich unter der Telefonnr. 06224/ 1749-0, bei den ermittelnden Beamtinnen

und Beamten zu melden. Auch das Polizeirevier Wiesloch nimmt Hinweise unter der

Telefonnr. 06222/ 5709-0 entgegen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Straßenverkehr

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Schwetzingen führte am

Dienstag, 22.03.2022 zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem

Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) auf der B291 in Höhe der

Hardtwaldsiedlung in beide Fahrtrichtungen eine Schwerpunktkontrollaktion mit

der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im

Straßenverkehr durch.

Dabei wurden insgesamt 107 Fahrzeuge und 68 Personen kontrolliert. Hierbei

wurden 7 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen,

festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben

entnommen. Alle sieben Autofahrer müssen sich zudem wegen des Verdachts des

Drogenbesitzes verantworten.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Zwei Autofahrer müssen sich wegen Verstößen gegen das

Waffengesetz verantworten

Waffengesetz verantworten Eine Person gelangt wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz

zur Anzeige

zur Anzeige Sicherstellung von rund 4 Gramm Marihuana sowie mehreren

Anabolika-Tabletten

Anabolika-Tabletten Eine Person war wegen einer offenen Geldstrafe ausgeschrieben.

Nach Bezahlung konnte die Person wieder auf freien Fuß entlassen

werden.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 27 Beamte der Polizeireviere Schwetzingen

und Hockenheim sowie 20 Beamten des Kompetenzteams KoDiS des Polizeipräsidiums

Mannheim eingesetzt.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe KoDiS „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu

einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger gibt sich erneut als angeblicher Bankmitarbeiter aus und erbeutet fünfstelligen Bargeldbetrag; Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erst vergangene Woche hatte sich ein

Trickbetrüger gegenüber eines rund 70-jährigen Mannes aus Heidelberg als

angeblicher Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgegeben und so rund 30.000 Euro

erbeutet.

Am Montag, den 21.03.2022 nutzten die Trickbetrüger dann erneut die dreiste

Betrugsmasche. Dieses Mal machte sich ein bislang Unbekannter die Gutgläubigkeit

einer rund 70-Jährigen aus Dossenheim zunutze. Als gegen 15:00 Uhr ihr Telefon

klingelte und sich ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete, ahnte die Frau

zunächst nichts Böses. Der Mann teilte ihr mit, dass in diesem Moment jemand

versuchen würde, unberechtigt Geld von ihrem Bankkonto abzuheben. Damit er die

verdächtigen Transaktionen unterbinden könne, benötige er sofort die

persönlichen Zugangsdaten der Frau. Die rund 70-Jährige, die fest der Meinung

war, dass es sich bei dem Mann tatsächlich um einen Bankangestellten handelt und

dieser ihr nur helfen möchte, teilte ihm schließlich die hochsensiblen Daten

mit. In Wirklichkeit nutzte der Trickbetrüger die Informationen, um rund 27.000

Euro von dem Bankkonto seines Opfers zu transferieren. Erst im Laufe des Abends

erkannte die Frau den Betrug. Am Folgetag erstattete sie Anzeige bei der

Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und weist nochmal auf folgende präventive

Verhaltenstipps hin – bitte gerade an ältere Verwandte und Bekannte weitergeben:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder

sonstige Bankdaten preis.

sonstige Bankdaten preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Mann droht Bundespolizisten während Kontrolle

Mannheim (ots) – Dienstagabend (22. März) bedrohte ein 30-jähriger Deutscher

während einer Routinekontrolle Bundespolizisten am Mannheimer Hauptbahnhof.

Während seines Aufenthaltes im Bahnhof trug der Mann zudem keinen erforderlichen

Mund-Nasen-Schutz.

Gegen 19:10 Uhr kontrollierten die Beamten den Tatverdächtigen im Erdgeschoss

des Hauptbahnhofes. Der 30-Jährige zeigte sich schon zu Beginn der polizeilichen

Maßnahmen unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf drohte er den Beamten

sogar mit dem Tode. Während der gesamten Maßnahme beleidigte der Mann die

Bundespolizisten mit umfangreichen Kraftausdrücken.

Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der Mann einen Platzverweis. Da er angab,

ohnehin zum Zug zu müssen, kam er der Anweisung selbstständig, wenn auch nicht

ohne weitere Beleidigungen zu äußern, nach.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung. Zudem erwartet

den Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen

das Infektionsschutzgesetz.

Gegenstände auf Gleisen verursachen 14.000 Euro Schaden

Mannheim (ots) – Dienstagabend (22. März) hat eine bislang unbekannte

Täterschaft im Bereich des Bahnhofs Mannheim-Waldhof Gegenstände auf die Gleise

gelegt. Ein Güterzug überführ die Gegenstände, wodurch ein Schaden in Höhe von

derzeit angenommenen 14.000 Euro entstand. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 20 Uhr überfuhr der Güterzug (Laufweg Ludwigshafen – Frankfurt) auf Höhe

Mannheim-Waldhof mit einer Geschwindigkeit von circa 100 Stundenkilometern

verschiedene Gegenstände. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine

Schnellbremsung ein.

Die polizeilichen Ermittlungen durch die Bundespolizei ergaben bislang, dass es

sich bei den Gegenständen auf den Gleisen um Holzteile mit Metallelementen und

Steine handelte. Durch das Überfahren dieser Gegenstände wurde der Güterzug

derart beschädigt, dass er im Nachgang ausgetauscht werden musste.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die

Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder der Täterschaft geben

können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Telefonnummer 0721 –

120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem

nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gegenstände auf die Gleise zu legen.

Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Züge durchfahren Bahnhöfe mit sehr hohen

Geschwindigkeiten. Hindernisse im Gleis können durch die Triebfahrzeugführer

oftmals zu spät oder gar nicht erkannt werden. Durch das Überfahren dieser

Gegenstände, können umstehende Personen von wegfliegenden Teilen erfasst und

schwer oder gar tödlich verletzt werden. Güterzüge sind zudem oftmals mit

Gefahrenstoffen beladen. Bei einer Entgleisung des Zuges kann durch die Ladung

eine große Gefahr für Mensch und Umwelt entstehen.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de

Leutershausen / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Leutershausen (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr wollte ein Einbrecher

in der Kurpfalzstraße die Abwesenheit einer pflegebedürftigen 87-jährigen Frau

ausnutzen und in deren Haus eindringen, wobei er jedoch von deren Pflegekraft in

die Flucht geschlagen wurde.

Die 62-jährige Pflegerin hatte gerade das Hause betreten, als sie einen lauten

Knall ausgehend von der Terrassentür vernahm. Dort entdecke sie den Einbrecher,

der versuchte, die Tür aufzubrechen. Als der Unbekannte die 62-Jährige

erblickte, flüchtete er. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30 – 35 Jahre,

ca. 170 cm groß, dünn, kurze helle Haare, trug eine helle Jeans sowie eine

Baseballkappe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Unbekannte Täter sprengten in der Nacht von Montag auf Dienstag

einen Zigarettenautomaten in der Weimarer Straße und flüchteten. Ein Zeuge

verständigte am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr die Polizei, als er den

zerstörten Automaten bemerkte. Wie die Explosion herbeigeführt wurde, bedarf

weiterer Ermittlungen. Ob die Täter Zigaretten oder Bargeld entwendet haben, ist

noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu

melden.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr am Dienstag

schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Audi

in der Straßenheimer Straße auf dem Parkplatz eines Golfclubs ein und entwendete

daraus eine zurückgelassene Handtasche. Glücklicherweise befanden sich keine

Wertsachen darin – der Schaden bleibt trotz allem bestehen. Das Polizeirevier

Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und such nach Zeugen. Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Ermittler zu wenden.

Hinweise der Polizei: Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheit! Lassen Sie keine

Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto

liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen

des Wagens entfernen.

BAB 659, Viernheim: Mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

BAB 659 / Viernheim (ots) – Mit einem gefälschten Führerschein, einem falschen

Ausweis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde am Dienstagnachmittag

ein 28-Jähriger von Beamten des Autobahnpolizeireviers Mannheim auf der Autobahn

659 gestoppt. Der Fahrer eines Opels wurde kurz nach 14 Uhr auf dem Gelände an

einer Tankstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei händigte er einen,

für die geschulten Beamten offenkundig gefälschten ausländischen Führerschein

aus. Auch beim Ausweis des 28-Jährigen ergaben sich erste Hinweise auf eine

Fälschung. Zudem verhielt sich der Mann auffällig, weshalb ihm ein freiwilliger

Drogenschnelltest angeboten wurde. Das Ergebnis: positiv auf THC.

Nachdem Mann eine Blutprobe in der Dienststelle entnommen wurde, bestätigte sich

nach eingehender Prüfung der Ausweisdokumente, dass diese gefälscht waren. Eine

Recherche ergab zudem, dass der Mann noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahrens unter Einfluss

berauschender Mittel und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.