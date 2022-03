Karlsdorf-Neuthard – Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 47-jähriger Radfahrer erlitt am Dienstagmorgen bei einem

Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

Gegen 09.45 Uhr war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Ostendstraße unterwegs.

Eine 54-jährige Autofahrerin achtete beim Einfahren von der Talstraße auf die

Ostendstraße offenbar nicht auf den vorfahrtsberechtigten Radler. Sie

kollidierte mit dem Fahrradfahrer, wobei dieser leicht verletzt wurde. Der 47

Jahre alte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von

geschätzten 500 Euro.

Oberderdingen – Bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von geschätzten

32.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der

Landesstraße 554.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 24-Jähriger mit seinem Fiat gegen 17.00 Uhr

auf der L 554 von Flehingen kommend in Richtung Oberderdingen unterwegs. An der

Kreuzung zur Bundesstraße 293 wollte er nach links abbiegen und übersah dabei

offenbar einen entgegenkommenden 53-jährigen Toyotafahrer.

Bei dem folgenden Zusammenstoß der beiden Pkw wurde der 24-Jährige leicht

verletzt. Der Lenker des Toyotas erlitt schwere Verletzungen. Beide Beteiligte

wurden zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Karlsruhe – Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am

Montag gegen 16.45 Uhr auf Höhe der Einmündung der Grünwinkler Straße in die

Litzenhardtstraße in Karlsruhe leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog eine Autofahrerin von der

Litzenhardtstraße in die Grünwinkler Straße ein und übersah hierbei vermutlich

den auf der Grünwinkler Straße fahrenden Radfahrer. Im Einmündungsbereich

kollidierte das Auto mit dem Rad und der Mann fiel zu Boden. Nach einem kurzen

Gespräch, in dem der Radfahrer sagte, dass er unverletzt sei, setzten beide ihre

Fahrt fort.

Der Radfahrer meldete sich später bei der Polizei gab an, dass er nun doch

verletzt sei. Die Autofahrerin fuhr einen größeren Pkw, ähnlich einem SUV mit

einer Metallic- Lackierung.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer

0721/944840 zu melden.

Karlsruhe – Räuberischer Diebstahl im Fahrstuhl

Karlsruhe (ots) – Opfer eines räuberischen Diebstahls in einem Fahrstuhl wurde

ein 21-jähriger Mann am Dienstagmittag am Europaplatz. Er konnte den Täter noch

verfolgen, dieser flüchtete aber mit einer Straßenbahn.

Der 21-jährige Geschädigte hatte sein Handy in einer Seitentasche der

Sporttasche stecken, als er in einen Fahrstuhl eines Gebäudes am Europaplatz

stieg. Zwei Männer gesellten sich zu ihm in den Fahrstuhl. Während der

gemeinsamen Fahrt nach oben nahm einer der Mitfahrer das i-Phone11 aus der

Seitentasche und steckte es ein. Der Geschädigte wollte den Täter noch kurz

festhalten, dieser flüchtete aber über das Treppenhaus nachdem der

Fahrstuhlangehalten hatte.

Der 21-Jährige verfolgte die beiden Flüchtenden noch kurz, bis sie an der

Haltestelle Europaplatz auf der Karlstraße in eine dort abfahrbereit stehende

Straßenbahn stiegen.

Einer der Männer war um die 20 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und schlank. Er

trug einen hellolivfarbenen Hut, dunkle Jacke und Cargohose. Er hatte eine

Bauchtasche mit weißer Schrift dabei. Sein Begleiter war etwas größer und auch

etwas älter, hatte helle, an den Seiten rasierte Haare und trug eine helle

Sweatjacke mit Kapuze und Reißverschluss.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich

gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Bad Schönborn – Unbekannter Täter pumpt 400 Liter Dieseltreibstoff aus LKW ab – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag 18:00 Uhr und

Dienstag 07:00 Uhr in Langenbrücken den Dieseltank eines LKW aufgebrochen und

circa 400 Liter Treibstoff entwendet.

Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma stellte den Mercedes-LKW Montagabend auf

einem Parkstreifen entlang der Dr. Alfred-Weckesser-Straße ab. Am Dienstagmorgen

stellte ein anderer Mitarbeiter fest, dass der verschlossene Dieseltank

aufgebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen waren circa 400 Liter Treibstoff

in einem Wert von circa 800 Euro im Tank.

Zeugen, die im Bereich der Dr. Alfred-Weckesser-Straße verdächtige Wahrnehmungen

machen konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07253 80260 beim

Polizeirevier Bad Schönborn zu melden.

Oberderdingen – LKW-Fahrer unterschätzt Höhe seines Fahrzeugs und beschädigt Unterführung

Karlsruhe (ots) – Ein 52-Jähriger LKW-Fahrer beschädigte am Dienstagmorgen,

gegen 10:30 Uhr, mit seinem Fahrzeug die Decke der Unterführung des

Gesundheitszentrums Oberderdingen.

Er unterschätzte die Höhe seines LKW und fuhr ohne Bedenken in die Unterführung.

Der 52-Jährige verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000

Euro, allein der Schaden an der Unterführung beträgt ungefähr 10.000 Euro.

Karlsruhe -Dogge verhindert Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Glimpflich davon gekommen ist am Dienstag eine Frau in

Grünwettersbach, als sich ein Einbrecher Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffte,

jedoch von einer Dogge erschreckt wurde und den Tatort unverrichteter Dinge

wieder verließ.

Der unbekannte Täter brach am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 18.00 Uhr die

Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Grünwettersbach auf und verschaffte

sich somit Zutritt zu der Wohnung. Dort traf der Langfinger auf einen großen

Hund, der alleine zu Hause war. Ohne Beute ergriff der Einbrecher die Flucht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer 0721/49070 in Verbindung

zu setzen.

Karlsbad – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Landesstraße 623

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 12 Uhr auf

der Landesstraße 623 zwischen Langensteinbach und Palmbach ereignete, bitten die

Beamten des Polizeireviers Ettlingen um Hinweise zum geflüchteten

Unfallverursacher.

Bisherigen Feststellungen zufolge kam einem in Richtung Langensteinbach

fahrenden 19-Jährigen ein Auto entgegen. Der Fahrer eines Kleinwagens konnte

eine frontale Kollision nur vermeiden, indem er nach rechts in den Graben

auswich. Glücklicherweise gelang es auch den nachfolgenden Autofahrern

auszuweichen, sodass es auch hierbei zu keinen Berührungen kam.

An dem nicht mehr fahrbereiten Wagen des jungen Fahrers entstand ein Sachschaden

in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Die Polizei sucht nun den noch unbekannten Fahrzeugführer eines weißen Pkw.

Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer

07243/32000 entgegen.

Karlsruhe – Kind bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein elfjähriger Junge wurde am Dienstagabend bei einem Unfall

auf dem Fuß- und Radweg der Herrenalber Straße in Karlsruhe von einem Auto

angefahren und leicht verletzt.

Der Junge war polizeilichen Feststellungen zufolge mit seinem Fahrrad gegen

19.40 Uhr entlang der Herrenalber Straße unterwegs als er von einem 69-jährigen

Autofahrer beim Abbiegen in die Diakonissenstraße übersehen worden war. Bei dem

Zusammenstoß stürzte das Kind von seinem Rad.

Das Fahrrad und das Auto wurden hierbei geringfügig beschädigt.

Karlsruhe – Erneut Kellereinbrüche in der Karlsruhe Weststadt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Im Bereich der Karlsruher Weststadt wurden in der Nacht von

Montag auf Dienstag wieder Keller in vier Mehrfamilienhäusern aufgebrochen.

Tatorte waren Häuser in der Weinbrennerstraße, der Nuitsstraße, der

Sophienstraße und der Staudingerstraße. Der Täter gelangte wohl durch die

Hauseingangstüren in die Anwesen und brach die Kellertüren auf. Von dort

gelangte er an die einzelnen Kellerabteile, die ebenfalls aufgebrochen wurden.

Entwendet wurde im Prinzip alles, was man zu Geld machen kann.

Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, beim Betreten oder

Verlassen der Häuser Hauseingangstüren sorgfältig ins Schloss zu ziehen. Wer

verdächtige Personen im Haus beobachtet oder Geräusche hört, vor allem abends

oder nachts, sollte die Polizei verständigen.

Karlsruhe – 88-jährige Fahrradfahrerin erleidet bei Zusammenstoß mit LKW schwerere Verletzungen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß am Dienstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, Am

Rennbuckel in Karlsruhe, verletzte sich eine 88-jährige Fahrradfahrerin am Kopf.

Ein LKW-Fahrer hatte sie offenbar übersehen.

Ein 20-jähriger LKW-Fahrer übersah beim Umfahren eines ordnungsgemäß geparkten

PKW in einer Linkskurve die 88-jährige Fahrradfahrerin. Bei der Kollision wurde

die unbehelmte 88-Jährige vom Außenspiegel des LKW am Kopf beziehungsweise im

Bereich der Schulter erfasst. Sie stürzte zu Boden, schlug sich den Kopf an

einem Mauervorsprung an und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus

verbracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 100 Euro.

