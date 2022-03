Pfalz: Neuauflage der „Wanderkarte Pfalz“ mit zehn neuen Wegen und 30 Geheimtipps „abseits altbekannter Orte“

Neustadt an der Weinstraße – Die Pfalz.Touristik hat die beliebte Wanderkarte Pfalz neu aufgelegt: Unter den 58 zertifizierten Prädikatswanderwegen finden sich zehn neue Touren, die sehr schön die landschaftliche Vielfalt der Region abbilden. Als topographische Übersichtskarte im Maßstab 1:150.000 ist die neue Wanderkarte Pfalz die perfekte Planungshilfe für einen Wanderurlaub an der Deutschen Weinstraße, dem Biosphärenreservat Pfälzerwald, der Pfälzer Rheinebene und dem Pfälzer Bergland.

Die Wandermarke der Region – das Wandermenü Pfalz – lässt keine Wünsche offen: Neu im Angebot sind Kurztouren wie der „Schaidter Westwallweg“ und der „Seebacher Klosterweg“, Familienerlebnisse wie die „Käfer-Safari“ in Bruchmühlbach-Miesau, Tagestouren wie der „Burg Nanstein Weg“ in Landstuhl und die „Traumtour Diamant“ aber auch Mehrtagestouren wie der „Pfälzer Hüttensteig“ und der „Pfälzer Musikantenweg“. Allen Touren gemeinsam ist die naturnahe Wegführung und lückenlose Markierung. Pfälzer Wein und regionale Spezialitäten kann man überall genießen, unterwegs in einer der mehr als 100 bewirtschafteten Hütten, dem einen oder anderen Hofladen oder am Abend in einer urigen Weinstube oder im feinen Restaurant – so wird das Wandern zum vollendeten Genuss. Die Wanderkarte Pfalz listet neben den Wegen zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf und informiert über wanderfreundliche Unterkunftsbetriebe sowie die Pfälzerwald-Hütten. Jede Tour wird kurz beschrieben und charakterisiert, außerdem sind die Kontaktdaten und ein QR-Code enthalten, über den ausführliche Touren-Infos, GPX-Tracks, Wegbeschreibungen und Tipps zur Anreise auf das Smartphone heruntergeladen werden können. Urlaubsgäste mit der Pfalzcard können sogar den ÖPNV kostenlos nutzen.

Die Wanderkarte Pfalz kann ab sofort bei der Pfalz.Touristik e.V., Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt, Tel: 06321-39160, online gegen einen Kostenbeitrag von 1,50 € bestellt werden. Die Wanderkarte ist außerdem bei vielen Tourist-Informationen in der Pfalz verfügbar.

Pfälzer Geheimtipps, 30 Ausflugstipps abseits altbekannter Orte

Das Hambacher Schloss, die Burg Trifels, der Speyerer Dom, der Dahner Felsenpfad, der Dürkheimer Wurstmarkt und der Donnersberg. So könnte beispielsweise eine Liste der Sehenswürdigkeiten der Pfalz aussehen, die jeder mal gesehen haben sollte. Doch die Pfalz kann noch viel mehr. Abseits der bekannten Klassiker lassen sich allerhand versteckte und noch unbekannte Orte entdecken, die die Pfalz in ihrer Ursprünglichkeit zeigen und ihren Charme ausmachen. Die Pfalz.Touristik hat zusammen mit den Tourismusbüros 30 „Pfälzer Geheimtipps“ ausgewählt und dafür inspirierende Bilder und Youtube-Videos herstellen lassen. So können selbst eingefleischte Pfalz-Fans noch unentdeckte Flecken entdecken und neue Gäste auf „Geheimtipps“ gestoßen werden. Alle Pfälzer Geheimtipps sind im Internet unter www.pfalz.de/geheimtipps gelistet. Die Pfalz.Touristik möchte mit der Maßnahme außerdem dazu beitragen, die Gäste in die Fläche der Region zu bringen und zu einem Ausgleich der Besucherströme beizutragen. „Wir haben immer wieder festgestellt, dass unsere Ausflugstipps in den Sozialen Medien, die regelmäßig bis zu 50.000 Personen erreichen, am gleichen Wochenende sehr stark besucht werden. Das wollen wir nutzen, um beispielsweise auch an besucherstarken Tagen die Menschen an Orte zu lenken, die vielleicht noch weniger stark bekannt sind.“, sagt Tobias Kauf, Geschäftsführer der Pfalz.Touristik. Das Thema „Besucherlenkung“ spielt nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie eine zunehmende Rolle im Aufgabenfeld von Tourismusorganisationen. Ziel der Besucherlenkung ist es, eine bessere Verteilung von Bevölkerung und Gästen zu erreichen, um allen ein möglichst gutes Freizeit- und Urlaubserlebnis zu gewähren sowie Angebot und Nachfrage zu harmonisieren.