Neustadt: Geschwindigkeitskontrolle im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch das European Roads Policing Network (ROADPOL) werden in regelmäßigen Abständen bei den Polizeien in ganz Europa Kontrollwochen zur Einhaltung der Straßenverkehrsgesetze angeregt. So findet aktuell die Kontrollwoche Geschwindigkeit statt.

Aus diesem Grund führten am Mittwoch, 23.03.2022, Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zwischen 14:50 Uhr und 16:06 Uhr Laserkontrollen in der Branchweilerhofstraße in Neustadt/Weinstraße durch. Überwacht wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Nachtweide. Bei 432 gemessenen Fahrzeugen mussten sieben Verwarnung wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausgesprochen werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit einer Geschwindigkeit von 62 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Zusätzlich wurden von den eingesetzten Beamten drei Personen dabei beobachtet, wie sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt unerlaubt bedienten. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten angezeigt und an die zentrale Bußgeldstelle in Speyer weitergeleitet. Die drei Verkehrssünder erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.