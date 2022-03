Zusammenstoß von PKW und Golf Car – 1 Person schwer verletzt

Hamm am Rhein (ots) – Am 22.03.2022, gegen 14:18 Uhr, auf dem Parkplatz des GC Worms in Hamm am Rhein setzte eine 59-jährige PKW-Fahrerin zurück und übersah den hinter ihr vorbeifahrenden 87-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Golf Car. Bei dem Zusammenstoß, zog sich der 87-jährige Geschädigte eine schwere Verletzung am linken Unterschenkel zu.

Anschließend wurde der Geschädigte mittels Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen verbracht. Nach bisherigem Stand befindet sich der Geschädigte nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei bittet darum insbesondere beim Rückwärtsfahren oder Zurücksetzen immer auf die besondere Sorgfalt zu achten. Vergewissern Sie sich, dass sich zweifelsfrei niemand hinter ihrem Fahrzeug befindet wenn Sie sich in Bewegung setzen.

Unter Drogeneinfluss am Lenkrad

Worms (ots) – Am 22.03.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet wie zwei Personen in einem Pkw Drogen konsumiert hätten. Im Fahrzeug hätte sich weiterhin ein Kind befunden. Im Anschluss seien die Personen mit ihrem Pkw auf den Tedox-Parkplatz in Worms gefahren, wo sie schlussendlich auch durch die Polizeibeamten kontrolliert werden konnten.

Bei dem 35-jährigen Fahrer konnte der Einfluss von Betäubungsmitteln mittels Urintest festgestellt werden. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Bei dem anwesenden Kind konnte keine Kindeswohlgefährdung festgestellt werden.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein eventuelles Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Trickdiebstahl beim Geldabheben

Worms (ots) – Trickdiebe sind erfinderisch und lassen sich immer wieder neue Vorgehensweisen einfallen. Am Sonntag, den 20.03.2022, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Commerzbank in Worms zu einem Trickdiebstahl.

Die 64-jährige Geschädigte ging in die Bank, um Geld abzuheben. Dabei wurde sie von einer männlichen Person angesprochen und am Geldautomat abgelenkt. Währenddessen entnahm eine weitere männliche Person das Geld aus dem Ausgabeschacht des Bankautomaten. Als die Geschädigte das Fehlen des Geldes feststellte versuchten die unbekannten Täter der Geschädigten weis zu machen, dass der Geldautomat vermutlich defekt sei und deswegen kein Geld ausspuckte.

Anschließend verließen die Täter die Filiale in unbekannte Richtung.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Achten Sie beim Geldabheben immer darauf, dass sich keine Person in unmittelbarer Nähe zu Ihnen befindet und Blick auf ihre PIN-Eingabe hat. Lassen sie sich nicht beim Geldabhebevorgang ablenken.

Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Kreis Alzey-Worms

Alkoholisiert die Vorfahrt missachtet

Alzey (ots) – Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 19.00 Uhr wollte ein 61-jähriger PKW-Fahrer vom Gelände der Tankstelle auf der L401 bei Saulheim fahren und missachtete dabei die Vorfahrt des aus Richtung Nieder-Olm kommenden 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, diese mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte der Polizeiwache Wörrstadt konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall auf der L414

Alzey (ots) – Am vergangenen Freitagabend 18.03.2022 gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der L414 von Biebelnheim kommend in Richtung Spiesheim ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin geriet zunächst mit dem rechten Vorderreifen nach rechts in den Grünstreifen.

Dadurch übersteuerte das Fahrzeug und schleuderte in der Folge nach links über die Fahrbahn in einen Graben. Dort blieb es auf der Fahrerseite liegen. Zum Glück wurde die Fahrerin nur leicht verletzt, musste aber durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.