Motorradfahrer schwer verletzt

Niederotterbach (ots) – Am Dienstag 22.03.22 gegen 16:30 Uhr befuhren ein Motorradfahrer und ein Pkw-Fahrer die L544 aus Barbelroth kommend in Richtung Niederotterbach. In einer scharfen Linkskurve überholte der 20-jährige Motorradfahrer den Pkw. Beim Wiedereinscheren kollidierte der Motorradfahrern mit dem PKW, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Ein Rettungshelikopter verbrachte den schwerverletzten Motorradfahrer in eine Klinik nach Ludwigshafen. Der 39-järhige Fahrer des Pkw VW Polo wurde nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort.

Die L544 wurde im Zeitraum zwischen 16:45 bis 17:35 Uhr vollgesperrt.

Feuer an der Grundschule Steinfeld

Steinfeld (ots) – Am Dienstag 22.03.2022, kam es zwischen 18-19 Uhr zu einem Brand am Haupteingang der Grundschule Steinfeld. Die Holzeinfassung einer Treppe im angelegten Außenbereich wurde durch ein Feuer beschädigt. Das Feuer wurde den Hausmeister und einen Feuerwehrmann gelöscht. Die Gefahr einer Ausbreitung des Feuers bestand glücklicherweise nicht.

Die Höhe des Sachschadens dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergazbern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Hauswand beschädigt und geflüchtet

Oberotterbach (ots) – Im Zeitraum vom 21.03.22 um 15Uhr und 22.03.2022 um 13Uhr, wurde an einem Anwesen in der Unterdorfstraße, der Sandsteinsockel an einer Hauswand beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Anwesen einstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Apotheke

Edesheim (ots) – Unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende (TZ: 18.03.2022, 18.30 Uhr bis 20.03.2022, 23.30 Uhr) in der Speyerer Straße in eine Apotheke eingebrochen. Hierbei hebelten sie ein Fenster auf, verschafften sich Zugang in das Objekt und durchsuchten das gesamte Mobiliar.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 entgegen.

Alkoholisiert

Edesheim (ots) – Stutzig wurden die Beamten gestern Abend (22.03.2022, 23 Uhr) auf der Tank- und Rastanlage „Pfälzer Weinstraße West bei einem 22 Jahre alten Autofahrer, weil er bei einer Verkehrskontrolle glasige Augen hatte. Durch einen Alkotest konnte die Ursache schnell festgestellt werden. Er hatte 0,6 Promille intus, weshalb seine Fahrerlaubnis sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden mussten.

Ihn erwartet ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Allzu oft führt Alkohol im Straßenverkehr zu Unfällen, weil Fahrer die Gefahren unterschätzen. Die Polizei weist daraufhin: Ab einem Promillenwert von 0,5 ist das Lenken eines Kraftfahrzeugs verboten und gilt als eine Ordnungswidrigkeit.

Sandsteine entwendet

Burrweiler (ots) – Unbekannte haben in der Straße “Am Annaberg” drei Sandsteine größeren Ausmaßes entwendet, die ein Grundstück von einer davor verlaufenden Straße trennten. Aufgrund der Größe und des hohen Gewichts muss davon ausgegangen werden, dass die Täter hierzu ein Spezialfahrzeug benutzten. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Zugedröhnt

Hainfeld (ots) – Starker Marihuanageruch drang aus dem Fenster, als eine Streife gestern Nachmittag (22.03.2022, 17 Uhr) einen 41 Jahre alten Autofahrer in der Straße “Im Pflaumen” kontrollierte. Der Mann äußerte spontan, dass er kurz vor Beginn der Autofahrt einen Joint konsumiert hatte.

Eine Blutprobe wurde angeordnet. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.