Teurer Olivenbaum

Germersheim (ots) – Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagnachmittag 22.03.2022 auf der Rheinbrückenstraße in Germersheim. Eine 65-jährige Autofahrerin transportierte im Fußraum der Beifahrerseite einen kleinen Olivenbaum.

Als sie während der Fahrt nach diesem greifen wollte, kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne. Glücklicherweise wurde sie durch den Aufprall nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Gasaustritt nach Arbeitsunfall

Hagenbach (ots) – Am Dienstag 22.03.2022 kam es gegen 09:50 Uhr zu einer Gasleckage im Rahmen von Bauarbeiten in der Straße Am Königsgarten. Durch einen Arbeiter wurde eine Verteilerkappe beschädigt, wodurch es zu einem Gasaustritt kam.

Bis zum Eintreffen des Versorgungsunternehmens wurde die Straße für den Verkehr komplett gesperrt und Anwohner der angrenzenden Gebäude in Sicherheit gebracht. Gegen 10:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben und die Bewohner konnten zurück in ihre Häuser.

Bettgestell auf der BAB 65 verloren

Kandel (ots) – Am 23.03.2022 befuhr um 09:30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin die BAB 65 von Karlsruhe in Richtung Landau. Im Bereich der Anschlussstelle Kandel-Nord verlor ein vorausfahrender LKW seine Ladung in Form eines Bettgestells.

Die Verkehrsteilnehmerin und weitere Fahrzeugführer konnten nicht mehr ausweichen und beschädigten sich beim Überfahren ihre Fahrzeuge. Der Fahrer des LKW’s fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Die Ermittlungen im Rahmen der Verkehrsunfallflucht dauern an.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Kandel (ots) – Am 22.03.2022 parkte der Geschädigte um 09 Uhr sein Fahrzeug, PKW, Fiat 500 in der Luitpoldstraße. Als der Fahrer um 11:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, wurde ein frischer Unfallschaden im Bereich des Fahrzeughecks festgestellt.

Der Unfallverursacher hat vermutlich beim Ausparken den Fiat beschädigt und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.