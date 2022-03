Fahrt und Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Unter dem Einfluss von Drogen ein Kraftahrzeug geführt hat am Dienstag gegen 15:30 Uhr ein 38-Jähriger in der Kuhweide. Nachdem die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten feststellten, führten sie mit ihm einen Drogentest durch.

Da dieser positiv auf Kokain reagierte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Fahrraddieb geschnappt

Speyer (ots) – Vor der Polizei geflüchtet ist am Mittwoch 23.03.2022 gegen 01:00 Uhr ein 17-jähriger Radfahrer. Als der junge Mann in der Industriestraße einen Streifenwagen erblickte, ergriff er sofort die Flucht. Dies veranlasste die Beamten dazu, den Radfahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem er weiterhin versuchte zu flüchten, gelang in der Krummäckerstraße eine Verkehrskontrolle.

Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellte sich heraus, dass das Fahrrad in Karlsruhe entwendet wurde. Der jungen Mann aus Karlsruhe erwarten nun Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls.

Streife schlägt Marihuana Geruch entgegen

Speyer (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Montag 21.03.2022 gegen 19:00 Uhr in der Werkstraße bemerkten Beamten einen eindeutigen Marihuana Geruch aus dem Fahrzeuginneren. Schnell fand die eingesetzte Streife eine Tüte mit über 70 g Marihuana Blüten sowie eine größere Menge an Bargeld. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Da der 20-jährige Fahrer aus Speyer zudem unter dem Verdacht einer Drogenbeeinflussung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln sowie Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – Zu einem Einbruchsversuch kam es im Zeitraum von 19.03.2022 bis 22.03.2022 in einer Gaststätte in der Johannesstraße. Da der Versuch gewaltsam in die Räumlichkeiten zu gelangen scheiterte, wurde nichts entwendet.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Johannesstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Am Geldautomat abgelenkt

Speyer (ots) – Am Geldautomat ausgetrickst wurde bereits am 19.03.2022 um ca. 09:45 Uhr ein 76-Jähriger aus Speyer. Der Mann befand sich in einer Bankfiliale in der Gilgenstraße, als er von einem Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Nachdem der Senior 50 Euro abgehoben und seine Kontoauszüge ausgedruckt hatte, wies ihn der fremde Mann daraufhin, dass sich im Kontoauszugsdrucker noch 50 Euro befinden würden.

Von dieser Tatsache verwirrt, suchte der 76-Jährige erneut den Bankautomaten auf, um seinen Kontostand zu überprüfen. Da die Bankkarte nicht mehr aus dem Automaten kam, ging der Geschädigte davon aus, dass sie einbehalten wurde und bemerkte den Diebstahl daher nicht.

Am 22.03.2022 musste der Senior feststellen, dass von seinem Konto mehrere Kontoverfügungen durchgeführt wurden, wodurch ein Schaden in Höhe eines 5-stelligen Betrages entstand.

Der gesuchte Trickdieb, der die Karte vermutlich am Geldautomaten gestohlen hat, wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkelhäutig, schlank, gepflegtes Äußeres und kurzes schwarzes Haar. Er unterhielt sich mit dem Geschädigten in englischer Sprache.

Die Polizei rät zur Vorsicht an Bankautomaten. Seien Sie grundsätzlich vorsichtig beim Geldabheben und beobachten Sie Ihr Umfeld. Meist versuchen die Täter ihre Opfer während der Bedienung des Automaten durch ein Gespräch abzulenken. Sie beobachten dabei die Eingabe der Geheimzahl und entwenden die Karte unbemerkt, sobald der Automat diese ausgibt. Die Geschädigten gehen häufig zunächst davon aus, der Automat habe die Karte wegen eines Bedienerfehlers oder einer Fehlfunktion einbehalten und bemerken den Diebstahl daher nicht.

Folgende Tipps können Sie vor solchen Taten schützen:

Decken Sie die Tastatur des Automaten mit der freien Hand ab und gegen fremde Blicke schützen

Ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Personen bei der PIN-Eingabe

Nicht durch Fremde während der Bedienung der Bankautomaten ablenken lassen.

Beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Automaten.

Die Automaten weisen sowohl auf die Herausgabe als auch auf ein mögliches Einbehalten Ihrer Karte hin.

Karte bei jeglichem Abhandenkommen sofort über den Sperrnotruf 116 116 telefonisch sperren.

PIN und Bankkarte niemals gemeinsam aufbewahren

Weitere Tipps zum Schutz vor Straftaten und Manipulationen an Geldautomaten finden sie auch auf folgender Website: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/