Fahrzeugaufbrüche – Fahrzeugteile entwendet

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von Montag 21.03.2022 auf Dienstag 22.03.2022, wurde von bislang unbekannten Tätern bei mehreren im Ortsgebiet geparkten PKWs je eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug das Lenkrad und in einem Fall zusätzlich das fest verbaute Navigationssystem entwendet.

In einem Fall waren keine Aufbruchspuren zu erkennen. Offensichtlich war hier das so genannte Keyless Go- System elektronisch überwunden worden. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer bei Unfällen leicht verletzt

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots) – An der Einmündung der Jägerstraße in die Speyerer Straße in Schifferstadt kam es am Dienstag, 22.03.2022, gegen 09:00 Uhr, zum Zusammenstoß einer PKW-Fahrerin mit einer Radfahrerin. Letztere stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird mit circa 650 Euro beziffert.

Ursächlich für den Zusammenstoß war nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrtsmissachtung der PKW-Fahrerin. Gleichwohl besteht auch ein Vorwurf gegen die Radfahrerin, weil diese den Radweg entlang der Speyerer Straße in falscher Richtung befahren hatte.

Fast analog verhielt es sich am gleichen Tag gegen 16:30 Uhr bei einem Zusammenstoß im Ortsteil Schauernheim. An der Einmündung der Limburgstraße in die hier ebenfalls befindliche Speyerer Straße übersah eine PKW-Fahrerin einen E-Bike-Fahrer, der den bevorrechtigten Radweg befuhr. Auch dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Hier kam es zum Gesamtschaden von circa 250 Euro.