Dealerbande mit 300g Kokain festgenommenen – 4 Personen in U-Haft

Kassel (ots) – Ermittlern des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo ist in einem aufwendig geführten Rauschgiftverfahren in der vergangenen Woche die Festnahme einer mutmaßlichen Kokain-Dealerbande gelungen. Die festgenommenen 4 Tunesier und eine Frau aus Kassel, stehen im Verdacht, in den vergangenen Monaten insbesondere im Bereich der Stern-Kreuzung in der Innenstadt, einen regen Handel mit Kokain betrieben zu haben.

Die Gruppe war bei Ermittlungen in einem Rauschgiftverfahren gegen andere Personen in den Fokus der Kripo geraten. Durch monatelange intensive Ermittlungen und operative Maßnahmen erhielten die Ermittler nun in der vergangenen Woche Kenntnis davon, dass sich die Tatverdächtigen mutmaßlich wieder mit Kokain versorgt hatten.

Bei einer gezielten Fahndungsaktion gelangen am vergangenen Mittwoch die zeitgleichen Festnahmen der 5 Verdächtigen an verschiedenen Orten in Kassel sowie die Durchsuchungen mehrerer von ihnen genutzter Wohnungen, darunter auch sogenannter Bunkerwohnungen, im Innenstadtbereich und in der Südstadt.

Dabei fanden die Ermittler über 300 Gramm Kokain, rund 850 Gramm Haschisch, einen 3-stelligen Bargeldbetrag, 5 Mobiltelefone sowie verschiedene Drogenutensilien. Das sichergestellte Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von ca. 31.000 Euro.

Die 4 Männer, bei denen es sich um einen 24-jährigen und drei 30-jährige tunesische Staatsangehörige ohne feste Wohnsitze in Deutschland handelt, wurden auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Frau, eine 35-Jährige aus Kassel, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen gegen die 5 Personen wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln dauern an und werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

Speedmarathon – Bekanntgabe zusätzlicher Messstellen

Nordhessen (ots) – Zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Messstellen in Nordhessen anlässlich des europaweiten Speedmarathons am 24.03.2022 werden nun noch folgende Messstellen der Kommunen bekanntgegeben:

Kassel, Ihringshäuser Straße/Höhe Linderweg

Kassel, Kohlenstraße

Kassel, Ludwig-Mond-Straße/Esmarchstraße

Schauenburg, L 3215 Hoofer Berg

Kaufungen, B 7, Bushaltestelle Eschenstruth

Vellmar, B 7, Fahrtrichtung Kassel

Eine Übersicht aller Messstellen in Nordhessen finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung und im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1821689649.

Ertappter Parfüm-Dieb schlägt Ladendetektiv

Kassel-Mitte (ots) – Ein beim Parfüm-Diebstahl in einem Kaufhaus in Kassel ertappter Mann hat am Dienstagabend 22.03.2022 auf der Flucht einen Ladendetektiv geschlagen, der ihn festhalten wollte. Der 22-jährige Sicherheitsmitarbeiter wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute quer durch die Kasseler Innenstadt.

Der Diebstahl hatte sich gegen 18:30 Uhr in dem Kaufhaus in der Oberen Königsstraße ereignet. Der Detektiv hatte den Mann dabei beobachtet, wie er 2 Packungen Parfüm eingesteckt hatte und anschließend aus dem Geschäft geeilt war. Er sprach den Täter vor dem Kaufhaus auf den Diebstahl an, woraufhin dieser sofort die Flucht antreten wollte.

Als der Sicherheitsmitarbeiter den Dieb festhielt, schlug dieser dem 22-Jährigen ins Gesicht und konnte sich aus dem Griff befreien. Allerdings zerriss hierbei die Jacke des Täters. Anschließend verfolgte der Detektiv den Flüchtenden über den Friedrichsplatz und die Untere Karlsstraße in die Oberste Gasse, bis er am Druselturm aus seinem Blickfeld verschwand.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Männlich, ca. 22 Jahre alt, dunklerer Teint, trug eine schwarze Hose und eine braune Jacke.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Schockanruf: Dreiste Täter betrügen Kasseler Seniorin

Kassel-Harleshausen (ots) – Mit der miesen Masche des Schockanrufes haben unbekannte Täter am Dienstag 22.03.2022 eine Seniorin aus dem Stadtteil Harleshausen betrogen. Schockiert von der telefonisch vorgetäuschten Nachricht, ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht und müssen nun in Haft, zeigte sich die Rentnerin bereit, eine Kaution zu leisten. Aus diesem Grund übergab sie Schmuck und Geld im Wert eines unteren 5-stelligen Betrages an einen angeblichen Boten des Amtsgerichts.

Die Übergabe fand gegen 12:30 Uhr in der Straße “Am Hirleberg” statt. Die mit Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Aufgeflogen war der Schwindel, als die Seniorin am Nachmittag nach der Übergabe ihre echte Tochter anrief, die von einem Verkehrsunfall nichts wusste. Der anschließend von ihr alarmierten Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo schilderte das Opfer, dass sie erstmals gegen 11:30 Uhr von den Betrügern angerufen wurde. Nachdem sich eine weinende Frau als ihre Tochter ausgegeben und ihr ganz kurz von dem Unfall berichtet hatte, übernahm sogleich ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch.

Darüber hinaus wurde das Gespräch anschließend noch an einen angeblichen Staatsanwalt weitergeleitet, wobei alle Personen großen Druck auf die Seniorin ausübten. Wie schließlich von den Anrufern angekündigt, erschien gegen 12:30 Uhr zu Fuß der Abholer der vermeintlichen Kaution in der Straße “Am Hirleberg”.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 35 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann mit mitteleuropäischem Äußeren, normaler Statur, mittelblonden Haaren, normalem Haarschnitt und rundem Gesicht mit hellen Augen gehandelt haben. Er soll helle Kleidung getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögungsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die gestern zur Mittagszeit in der Straße “Am Hirleberg” oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Geldabholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

