Zivilfahnder stoppen 34-Jährigen – Nach Autorennen Zeugen gesucht

Darmstadt/B3 (ots) – Bereits vergangenen Freitag (18.3.) stoppten Zivilfahnder auf der Bundesstraße 3 in Richtung Darmstadt-Eberstadt einen 34-jährigen Wagenlenker nach einem mutmaßlichen Autorennen. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 16 Uhr befanden sich die Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg auf der Bundesstraße, als sie und weitere Verkehrsteilnehmer plötzlich von zwei Fahrzeugen, einem grauen BMW und einem weißen Mercedes, überholt wurden und diese im Anschluss eine Art Autorennen veranstalteten.

Dabei sollen die Wagenlenker bei erlaubten 100 km/h eine Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h erreicht haben. An der nachfolgenden Kreuzung in der Karlsruher Straße konnten die Beamten den Fahrer des grauen BMW stoppen und kontrollieren.

Der weiße Mercedes flüchtete im Anschluss in Richtung Pfungstädter Straße.

Darin befanden sich 2 Männer, deren Alter auf ca. 25-35 Jahre geschätzt wird.

Der 34 Jahre alte BMW-Fahrer musste im Anschluss die Ordnungshüter begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und dem Wagenlenker des zweiten Wagens dauern derzeit noch an.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 33 in Darmstadt suchen für den Fortgang der Ermittlungen nun nach weiteren Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Schriftzug auf Fahrbahn führt zur temporären Straßensperrung

Darmstadt (ots) – Mit Farbe auf die Fahrbahn aufgebrachte Wörter und Schriftzüge, die mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu sehen sind, haben am Mittwochvormittag (23.3.) zu einer temporären Sperrung der Bartningstraße geführt.

Die Schriftzüge erstreckten sich über einen rund 200 Meter langen Bereich und waren ersten Erkenntnissen zufolge in der vorausgegangenen Nacht zum Mittwoch 22.3.-23.3. mittels handelsüblicher Wandfarbe beziehungsweise grauer Sprühfarbe auf die Fahrbahndecke aufgetragen worden.

Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund erfolgte für die Sicherung der Bilder der Einsatz einer Drohne. Für die Dauer der Fahrbahnreinigung, die aktuell von der Straßenmeisterei gewährleistet wurde, blieb die Bartningstraße in diesem Bereich gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr war durch die polizeilichen Maßnahme nicht betroffen.

Einbruch in Gartenhütte – Täter lassen Elektroroller mitgehen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Auf eine Gartenhütte in der Brentanostraße hatten es noch unbekannte Täter am Dienstag (22.3.) abgesehen. Gegen 04 Uhr sie dort eine Gartenhütte auf und entwendeten einen Elektroroller.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Alkoholisiert am Steuer

Reinheim/B38 (ots) – Weil sie eine auffällige Fahrweise auf der Bundesstraße 38 in Richtung Spachbrücken zeigte, alarmierten Zeugen am Dienstag 22.3.2022 gegen 21.30 Uhr, die Polizei. Sofort begab sich eine Streife zur Wohnanschrift, wo sie die mutmaßliche Fahrerin antreffen und kontrollieren konnten. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die 43-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Sie musste im Anschluss die Streife mit auf die Station begleiten, wo sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Sie wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Geldbeutel aus Opel gestohlen

Pfungstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte am Dienstagabend (22.3.), gegen 20 Uhr, die Geldbörse aus einem weinroten Opel entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Wagen war in der Mühlstraße abgestellt, als die Kriminellen die Geldbörse aus dem unverschlossenen Wagen erbeuteten. Darin befanden sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgenden gut gemeinten Rat: Vergewissern Sie sich, dass an Ihrem Fahrzeug alle Türen und Fenster verschlossen sind, wenn sie weggehen. Diebe nutzen oft günstige Gelegenheiten aus! Oft reichen Langfingern wenige Sekunden, um sich Ihr Hab und Gut anzueignen. Lassen Sie daher auch keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen!

Weitere Tipps, wie Sie sich vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen.

Autoscheibe eingeworfen – Tasche erbeutet

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein “Auf der Mainspitze” geparkter Mercedes geriet am Dienstag (22.03.), in der Zeit zwischen 14.00 und 15.45 Uhr, in das Visier von Unbekannten. Die Täter warfen eine Seitenscheibe des Autos mit einem Stein ein und erbeuteten anschließend eine im Fahrzeuginnenraum aufbewahrte Tasche, in der sich unter anderem ein Laptop befand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau

Kosmetikkoffer und Handy bei Autoaufbruch entwendet

Rüsselsheim (ots) – Ein in der Taunusstraße geparkter Hyundai geriet am Dienstag 22.03.2022 in der Zeit zwischen 12.15-19.15 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten zerstörten ein Fenster und verschafften sich so Zugang in den Innenraum des Fahrzeugs.

Dort ließen sie 2 Kosmetikkoffer sowie ein Handy mitgehen, bevor sie das Weite suchten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Straßensperrung wegen Einsatz nach Wohnhausbrand

Birkenau (ots) – Nach einem Wohnhausbrand in Nieder-Liebersbach am frühen Mittwochmorgen 23.03.2022 ist die Ortsdurchfahrt aktuell wegen des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Gegen 6 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei sowie Feuerwehr und meldeten Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Liebersbacher Straße.

Die 60-jährige Bewohnerin hatte sich bereits unverletzt in Sicherheit bringen können. Ein Nachbar versuchte noch vergeblich, mit einem Feuerlöscher zu helfen.

Bei Ankunft der alarmierten Wehren, die aus Nieder-Liebersbach, Reisen, Birkenau, Hornbach und Mörlenbach kommen, hatte sich das Feuer bereits bis ins Dach ausgebreitet, was einen umfangreichen Löscheinsatz nach sich zog. Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

Derzeit sind die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Ob das Feuer vermutlich von einem Elektroofen ausging, müssen die weiteren Ermittlungen der Heppenheimer Kriminalpolizei (K 10) zeigen.

Kriminelle suchen die Gelegenheit

Fürth (ots) – Bereits zum zweiten Mal ist der Besitzer eines Peugeot in der Nacht zum Mittwoch (22. – 23.03.) davon betroffen, dass Kriminelle sein Auto im Ortsteil Ellenbach durchsucht haben. Erbeutet wurde nichts. Dennoch kommt ein ungutes Gefühl auf, dass Fremde das eigene Hab und Gut durchwühlen.

Gerade in Fürth und in den Ortsteilen hat die Polizei seit Anfang März ein erhöhtes Aufkommen an solchen Meldungen erhalten. Zumeist sind die Marken unabhängigen Autos beschädigungsfrei geöffnet worden. Kleingeld oder aber auch andere Wertsachen, die achtlos im Auto zurückgelassen worden sind, werden gestohlen.

Bislang ermittelt die Polizei in über 50 Fällen, allein im Bereich Fürth.

Die Polizei bittet daher eindringlich:

Prüfen Sie gewissenhaft, dass ihr Auto nicht nur zu, sondern richtig verschlossen ist. Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen zurück, die für Kriminelle interessant sein können.

Haben Sie Personen beobachtet, die sich auffällig für Autos interessieren?

Alle Hinweise nimmt die Polizei in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252/706-0.

Odenwaldkreis

2 Männer flüchten zu Fuß nach Alleinunfall bei Pfirschbach

Höchst i.Odw. (ots) – Am Montag 21.03.2022 gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf der K 113 bei Pfirschbach ein Alleinunfall mit einem Pkw. Dabei geriet ein grüner Opel Corsa aus bislang nicht geklärter Ursache kurz nach dem Ortsausgang Pfirschbach in Fahrtrichtung Höchst nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen konnten sich aus dem auf dem Autodach liegenden Pkw befreien und flüchteten in Richtung Annelsbach. Beide Männer sollen augenscheinlich zwischen 35 und 55 Jahre alt gewesen sein und Bezug nach Ober-Ramstadt haben.

Einer davon soll mit einer Warnweste bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zu den Personen nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter 06163/9410 entgegen.

Baulampen gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Breuberg (ots) – Insgesamt 6 Baulampen wurden zwischen Dienstag 22.03.2022 um 17.30 Uhr und Mittwochmorgen 23.03.2022 um 09 Uhr von einer Baustelle am geteerten Feldweg entlang des Breitenbachs gestohlen. Die Täter warfen zudem ein Absperrgitter in den Bach. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Wegen des Diebstahls hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf jemanden geben kann, der seit kurzem Baulampen mit gelben Blinklichtern im Besitz hat, soll sich bitte bei der Polizeistation Höchst melden. Telefon: 06163 / 941-0.

