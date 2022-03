Verletzter bei Unfall mit zwei LKW,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 22.03.2022, 12:45 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag wurde bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW ein

Mensch verletzt. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Peugeot-Kleintransporter die A

3 zwischen den Anschlussstellen Idstein und Niedernhausen. Hierbei fuhr er, aus

bisher unbekannten Gründen, auf den langsamer fahrenden Sattelzug eines

38-Jährigen auf. Außerdem wurde auch ein Audi, der zum Transport auf den

Sattelzug geladen worden war, erheblich beschädigt. Der 38-Jährige wurde bei dem

Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 EUR

geschätzt.

Einbrecher festgenommen,

Wiesbaden-Biebrich, Iltisweg, Mittwoch, 23.03.2022, 02:00 Uhr,

(jul) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Einbrecher im Iltisweg

auf frischer Tat festgenommen. Um ca. 02:00 Uhr konnte durch aufmerksame

Hausbewohner festgestellt werden, dass eine unberechtigte Person ein Tor zur

Tiefgarage eines Wohnhauses mit einem Zugangschip öffnete. Den Zugangschip hatte

der Täter bereits in der Vergangenheit aus derselben Garage entwendet. Noch

bevor der Mann die Tiefgarage betreten konnte, gelang es den Zeugen, den

maskierten 31-jährigen Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei

festzuhalten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet.

44-jähriger Mann ausgeraubt,

Wiesbaden-Innenstadt, Matthias-Claudius-Straße / Oranienstraße, Dienstag,

22.03.2022, 23:30 Uhr,

(jul) Am späten Dienstagabend wurde ein Geschädigter geschlagen und dessen

Mobiltelefon entwendet. Gegen 23:30 Uhr wurde der 44-jährige Geschädigte im

Einmündungsbereich Matthias-Claudius-Straße / Oranienstraße von drei unbekannten

Tätern angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Im weiteren Verlauf wurde er

von einem der Täter festgehalten, während die zwei Mittäter ihn nach

Wertgegenständen durchsuchten. Als sich der Geschädigte wehrte, schlug ihm einer

der Räuber mit der Faust ins Gesicht. Die drei Unbekannten konnten anschließend

mit dem Handy der Marke Samsung im Wert von ca. 200 Euro fußläufig in unbekannte

Richtung flüchten. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Alle drei Täter wurden

durch den Geschädigten mit „arabisch-afghanischem Erscheinungsbild“ beschrieben.

Sie seien 170-180 cm groß gewesen und hätten schwarze bzw. rote Jacken getragen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611

345-0 entgegen.

Mülltonnenbrand,

Wiesbaden, Lahnstraße, Höhe Karl-Josef-Schlitt-Straße Dienstag, 22.03.2022,

19:45 Uhr,

(jul) Am Dienstagabend zündeten unbekannte Brandstifter in der Lahnstraße eine

Mülltonne an. Gegen 19:45 Uhr zündeten unbekannte Täter eine Papiermülltonne vor

einem Wohnhaus an. Die Mülltonne brannte dabei vollständig ab. Bevor das Feuer

auf ein Wohnhaus übergreifen konnte, wurde die Mülltonne durch die Feuerwehr

gelöscht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 800 Euro. Verletzt wurde

niemand. Hinweise auf die Brandstifter nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

Lenkrad aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Jahnstraße, Sonntag, 13.03.2022, 11:00 Uhr bis Dienstag, 22.03.2022,

12:30 Uhr,

(jul) Unbekannte Täter schlugen von Sonntag- bis Dienstagmittag eine

Seitenscheibe eines parkenden Pkw ein und entwendeten das Lenkrad. Am

Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr stellte ein 42-jähriger Fahrzeugbesitzer fest,

dass sein weißer BMW in der Jahnstraße beschädigt und das Lenkrad entwendet

wurde. Die Pkw-Aufbrecher schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und

gelangten so in den Innenraum. Dort machten sich die Unbekannten an dem Lenkrad

zu schaffen. Nachdem das Lenkrad ausgebaut war, flüchteten die Täter mit ihrer

Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

Versuchter Diebstahl aus parkendem Pkw, Wiesbaden-Dotzheim, Oberer

Wingertsweg, Montag, den 21.03.2022, 20:00 Uhr bis Dienstag, 22.03.2022, 11:10

Uhr,

(jul) In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte zurückgelassene

Gegenstände aus einem Fahrzeug zu entwenden. Am Dienstagmittag gegen 11:10 Uhr

stellte der Fahrzeuginhaber fest, dass sein grüner Opel Astra in der Straße

„Oberer Wingertsweg“ in Wiesbaden-Dotzheim durch die Täter auf unbekannte Weise

geöffnet und anschließend durchwühlt wurde. Anschließend gelang die Flucht ohne

Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611 345-2540 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die

Wiesbadener Polizei nochmals daraufhin, keine Wertgegenstände beim Verlassen des

Fahrzeuges im Innenraum zurückzulassen und das Fahrzeug immer zu verschließen.

Hochwertiges E-Bike gestohlen,

Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 21.03.2022, 18:00 Uhr bis 22.03.2022, 17:30 Uhr,

(jul) In der Zeit von Montag- bis Dienstagabend wurde in der Rheinstraße ein

hochwertiges E-Bike gestohlen. Am frühen Dienstagabend um 17:30 Uhr konnte der

Fahrradinhaber feststellen, dass sein schwarzes Elektromountainbike der Marke

Scott durch unbekannte Täter aus dem Hinterhof entwendet wurde. Das schwarze

Fahrrad war nach Angaben des Besitzers mit einem Stahlschloss gegen die Wegnahme

gesichert. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Täterhinweise

liegen derzeit keine vor. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring,

Dienstag, 22.03.2022, 08:00 Uhr bis 17:20 Uhr,

(jul) Am Dienstag kam es im Ostring in Wiesbaden-Nordenstadt zu einer

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Der Fahrzeugbesitzer parkte gegen

08:00 Uhr seinen silbernen Toyota Yaris am rechten Fahrbahnrand des Ostrings.

Als er gegen 17:20 Uhr an sein Fahrzeug zurückkam, konnte er die Beschädigungen

an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Vermutlich streifte der flüchtige

Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden

von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt der Wiesbadener Verkehrsdienst unter

der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

Fahrrad bei Zusammenstoß beschädigt,

Wiesbaden, Landesstraße 3028, zwischen Medenbach und Nordenstadt Dienstag,

22.03.2022, 11:00 Uhr

(jul) Am Dienstagvormittag kam es auf der Landesstraße 3028 zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Gegen 11:00 Uhr befuhr der

Fahrradfahrer mit einem grünen Rennrad der Marke Canyon die Landesstraße 3028 in

Richtung Wiesbaden-Nordenstadt. Auf dieser Strecke befindet sich ein Kreisel.

Als sich der Fahrradfahrer bereits in dem Kreisverkehr befand, fuhr ein

unbekannter schwarzer Pkw mit Wiesbadener Kennzeichen (WI-) in den Kreisel ein

und übersah dabei den Fahrradfahrer. In dem Kreisel kollidierten der Pkw und das

Fahrrad. Der Pkw-Fahrer flüchtete daraufhin in Richtung Medenbach. Bei dem

Zusammenstoß entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro an dem Fahrrad. Verletzt

wurde niemand. Hinweise nimmt der Wiesbadener Verkehrsdienst unter der

Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bohrmaschine und Stützen gestohlen,

Walluf, Niederwalluf, An den Reben, 21.03.2022, 17.00 Uhr bis 22.03.2022, 07.50

Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde ein Wohnhaus in der

Straße „An den Reben“ in Niederwalluf von Einbrechern heimgesucht. Die Täter

machten sich an einer Kellertür des Hauses zu schaffen und beschädigten diese

hierbei. Letztendlich erbeuteten die Unbekannten eine Bohrmaschine sowie zwei

Stützen und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

entgegen.

Katalysatoren ausgebaut,

Idstein, Heftrich, Im Exboden, Eltville, Am Hanach, 17.03.2022, 11.00 Uhr bis

22.03.2022, 13.30 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen haben Diebe in Heftrich und in Eltville die

Katalysatoren zweier Fahrzeuge ausgebaut und entwendet. In Heftrich schlugen die

Täter zwischen Donnerstagvormittag und Dienstagmittag in der Straße „Im Exboden“

zu und in Eltville hatten es die Diebe zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen

auf ein in der Straße „Am Hanach“ geparktes Auto abgesehen. Der verursachte

Gesamtschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nehmen zum einen die

Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 und zum anderen die

Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

E-Tretroller gestohlen,

Geisenheim, Chauvignystraße, 22.03.2022, 17.50 Uhr,

(pl)Vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Chauvignystraße in Geisenheim

wurde am Dienstagnachmittag gegen 17.50 Uhr ein schwarzer E-Tretroller

gestohlen. Der Dieb soll etwa 14-18 Jahre alt gewesen sein und rote Schuhe mit

weißen Schnürsenkeln, blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli mit weißen

Bändeln sowie eine rote Baseballmütze getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei

in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

Motorradkontrollen zu Saisonbeginn,

Rheingau-Taunus-Kreis,

Die frühlingshaften Temperaturen locken in den letzten Tagen wieder vermehrt

Motorradfahrer auf die Straße. Vor allem zu Saisonbeginn sind die Zahlen von

Verkehrsunfällen, bei denen Motorräder beteiligt sind, auffallend hoch. Daher

wurden sowohl am vergangenen Wochenende, als auch unter der Woche bereits

mehrere Zweiradkontrollen durchgeführt. Am Dienstag, dem 22. März 2022, fand in

den späten Nachmittagsstunden im Aartal an der B 54 eine Geschwindigkeitsmessung

statt. Es wurden 21 Fahrzeuge, davon 18 Motorräder und drei Autos, kontrolliert.

Der Großteil der kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer hielt sich an die

Verkehrsregeln. Zu schnell unterwegs waren lediglich die drei kontrollierten

Autos und drei Krafträder. Auffallend war aber vor allem der negative

Spitzenreiter der Kontrolle. Nachdem der 21-jährige Mainzer mit seinem Motorrad

die Messstelle mit 86 km/h statt den erlaubten 60 km/h passiert hatte, wurden

bei der anschließenden Kontrolle noch einige gravierende Mängel an seiner Honda

festgestellt. Aus dem Schalldämpfer war der sogenannte dB-Killer ausgebaut

worden, wodurch das Fahrzeug die vorgeschriebenen Geräuschwerte nicht mehr

einhielt. Zudem waren an dem Fahrzeug Brems- und Kupplungshebel montiert, welche

keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr besaßen. Darüber hinaus

unterschritt die Bereifung auch das vorgeschriebene Mindestprofil deutlich. Das

Fahrzeug wurde vor Ort stillgelegt und auf den Fahrer, welcher seinen

Motorradführerschein erst letztes Jahr gemacht hat, kommt ein umfangreiches

Bußgeldverfahren zu.

Alkoholisiert in Aulhausen unterwegs und von Unfallstelle geflüchtet,

Rüdesheim, Aulhausen, 22.03.2022, 20.45 Uhr,

(pl)Ein alkoholisierter 76-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in Aulhausen

mindestens einen Unfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle

geflüchtet. Der 76-Jährige war gegen 20.45 Uhr in Aulhausen unterwegs, als er

mit seinem Mercedes zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet und einen

entgegenkommenden Pkw streifte. Statt sich um den entstandenen Schaden zu

kümmern, setzte der Mercedesfahrer die Fahrt unbeirrt fort. Hierbei sei er

wiederholt in den Gegenverkehr geraten. Der 29-jährige Fahrer des

entgegenkommenden Autos fuhr dem Unfallverursacher hinterher und konnte diesen

schließlich im Bereich der Vincenzstraße zum Anhalten bewegen. Die alarmierten

Polizeikräfte stellten fest, dass der 79-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,9 Promille. Letzten Endes

hatte dies für ihn eine Blutentnahme und ein Strafverfahren zur Folge. Da nicht

ausgeschlossen werden kann, dass der Mann auf der Fahrt noch weitere Unfälle

verursacht hat, werden mögliche Geschädigte oder Zeuginnen und Zeugen gebeten,

sich mit der Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in

Verbindung zu setzen.

Unfall auf Einkaufsmarktparkplatz – Geschädigte gesucht, Idstein,

Richard-Klinger-Straße, 18.03.2022, 15.35 Uhr bis 15.55 Uhr,

(pl)Die Idsteiner Polizei sucht die Fahrerin eines roten Autos, welches am

Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der

Richard-Klinger-Straße von einem silbernen Mercedes touchiert wurde. Der

Mercedesfahrer, welcher nach der Kollision zunächst weiterfuhr, suchte später

die Polizei auf und meldete den Unfall. Nach Angaben des Mannes sei er zwischen

15.30 Uhr und 16.00 Uhr beim Ausparken mit einem hinter ihm durchfahrenden,

roten Auto zusammengestoßen. Die von dem Unfall betroffene Autofahrerin sowie

mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei

in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Beifahrertür auf Parkdeck beschädigt – Unfallflucht, Eltville, Roßpfad,

19.03.2022, 06.30 Uhr bis 12.15 Uhr,

(pl)Am Samstag kam es im Parkhaus eines Einkaufsmarktes im Roßpfad in Eltville

zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde zwischen 06.30 Uhr und 12.15 Uhr die

Beifahrertür eines auf dem oberen Parkdeck abgestellten grauen Seat beschädigt.

Anhand der Spurenlage ist anzunehmen, dass der Schaden durch das Öffnen einer

Tür verursacht wurde. Die verursachende Person sowie mögliche Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der

Eltviller Polizei zu melden.