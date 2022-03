Friedberg: Die Polizei-News

Dieb in Unterwäsche landet in U-Haft

Bad Vilbel (ots) – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde am Dienstagmorgen 22.03.2022 eine Bad Vilbeler Polizeistreife gerufen. In einem Supermarkt in der Friedberger Straße kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Soweit, so alltäglich. Den Angestellten war kurz zuvor ein 25-jähriger Mann aufgefallen, der das Geschäft lediglich in Unterwäsche betrat. Aus einem Regal nahm er sich Jogginghose und Sweatshirt.

Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, soll er diesem unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen haben, sodass der 32-jährige Angestellte zu Boden ging. Dann soll er noch mehrmals auf ihn eingetreten haben und anschließend aus dem Markt geflüchtet sein.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, kurz darauf in einem nahegelegenen Lebensmittelmarkt fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt erfolgte am Nachmittag die Vorführung bei einem Haftrichter. Der 25-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Florstadt: Kennzeichen gestohlen

Diebe stahlen am Dienstag zwischen 16 Uhr und 22.30 Uhr im Ortsteil Staden beide Kennzeichen (FB-LM 2912) eines grünen VW. Der Kleinwagen stand im Tatzeitraum im Landwehrweg.

Nun fragt die Polizei: Wo sind die genannten Schilder seither aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Geldbeutel und Jacke genommen

Aus einem offenbar nicht verschlossenen Ford Transit stahlen Diebe am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in der Weiseler Straße einen gefüllte Geldbörse sowie eine blaue Jacke. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: Einbrecher kommen durch Terrassentür

Im Verlaufe des Dienstags hebelten Einbrecher in der Katharinenstraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie dann nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer Tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf 15.30 Uhr bis 20 Uhr.

Die Friedberger Kripo ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Katharinenstraße aufgefallen?

Hatte jemand die Tat beobachten können?

Florstadt: Schäden durch Steinwürfe

Bisher Unbekannte verursachten durch Steinwürfe zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (6.30 Uhr) etwa 1.000 Euro Schaden an einem Fenster des Schulgebäudes in der Nieder-Florstädter Kirchgasse.

Die Polizei in Friedberg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Erneut Bezahlautomaten aufgebrochen

Die Selbstvermarktungshütte in der Nieder-Mörler-Straße stand in der Nacht zu Dienstag erneut im Fokus von Straftätern. Gegen 1.45 Uhr brachen sie den dortigen Bezahlautomaten gewaltsam auf und entwendeten einen niedrigen, zweistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher liegen.

In diesem Zusammenhang bittet die Friedberger Polizei um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren am frühen Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen?

Hatte jemand die Straftäter bei ihrem Handeln beobachten können?

