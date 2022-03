Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mit Handy am Ohr erwischt

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.03.2022 gegen 08:00 Uhr konnte ein Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen werden, der während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Der 26-Jährige befuhr mit seinem PKW die Altenbacherstraße in Bad Dürkheim. Im Bereich des Kreisels konnte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor konnte eine Polizeistreife feststellen, dass er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Der 26-Jährige räumte, nach ordnungsgemäßer Belehrung, den Verstoß ein. Ihn erwarten nun 100 Euro Bußgeld und 1 Punkt im Verkehrszentralregister.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht geklärt

Freinsheim (ots) – Am 22.03.2022 gegen 15:30 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Freinsheim verkehrsbedingt wartender Bus beschädigt. Der Fahrer eines Opel Omega beschädigte beim Rückwärtsrollen die Stoßstange eines Linienbusses und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer, des vor dem Linienbus haltenden Opels, versuchte mehrfach anzufahren, rollt dabei jedoch mehrfach zurück und beschädigt die Frontstoßstange des Busses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Der Busfahrer konnte sowohl das Kennzeichen des Opel als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Der Fahrer konnte bislang noch nicht an der Halteranschrift angetroffen werden. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Kriminalitätsstatistik veröffentlicht

