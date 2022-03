Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht, Fahrzeug ermittelt

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.03.2022, 11:00 Uhr wurde ein in der Wasserhohl in Bad Dürkheim abgestellter PKW beschädigt. Die Fahrerin eines roten Mercedes beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 50EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen angeben. Weder der Mercedes noch die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt, konnten bislang an der Wohnanschrift in Wachenheim angetroffen werden. Gegen sie wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Ruhestörung durch Wohnungsräumung

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.03.2022, 23:00 Uhr wurde durch einen Anwohner, in der Philipp Fauth Straße in Bad Dürkheim, ruhestörender Lärm gemeldet. Die Nachbarn würden Möbel von ihrem Balkon in den Hof des Anwesens werfen. Vor Ort konnte eine Familie angetroffen werden, die gerade ihre Wohnung ausräumte. Da die Frist einer Zwangsräumung am nächsten Morgen um 08:00 Uhr endet, hatten sie sich einen Transporter besorgt und wollten nun die Wohnung fristgerecht räumen. Nach einem belehrenden Gespräch werden die restlichen Gegenstände nun am Folgetag abgeholt. Eine Meldung an die Stadtverwaltung Bad Dürkheim wurde aufgrund der Ruhestörung veranlasst.

Bad Dürkheim: Über rote Ampel gefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.03.2022, 20:30 Uhr konnte ein Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen werden, der zuvor an der Kreuzung Mannheimer Straße / Gutleutstraße in Bad Dürkheim, über eine rote Ampel gefahren war. Der 62-jährige Fahrer eines Peugeot 308 fuhr, trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage und Warnlicht für die Straßenbahn, von der Gutleutstraße in die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ein. Der 62-jährige Neustadter wollte, nach ordnungsgemäßer Belehrung, keine Angaben zum Verstoß machen. Da die Rotlichtphase bereits länger als 1 Sekunde dauerte, erwarten ihn nun 200 Euro Bußgeld und 1 Monat Fahrverbot.

Carlsberg: 1. Nachtrag zu Schusswaffen geraubt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Carlsberg (ots) – Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Neustadt konnte ein 31-Jähriger Tatverdächtiger aus Neustadt an der Weinstraße ermittelt werden. Dieser wurde am Montag (21.03.2022) gegen 16 Uhr vorläufig festgenommen.

Anschließend vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse an mehreren Objekten. Dabei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Die geraubten Schusswaffen wurden bislang noch nicht aufgefunden.

Der Beschuldigte wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Neustadt, insbesondere zum Verbleib der Schusswaffen, dauern weiter an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 entgegen.

Wir berichteten:

Carlsberg (ots) – Am Donnerstag, 17.03.2022, kam es gegen 17 Uhr bei einem Verkaufsgespräch zu einem Raub von fünf Schusswaffen durch einen unbekannten männlichen Täter. Nach der Tat konnte der Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

