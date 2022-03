Diebstahl von Baustellenfahrzeug

Mutterstadt (ots) – Im Zeitraum vom 20.03.2022 (08:00 Uhr) bis 21.03.2022 (06:45 Uhr) sind unbekannte Täter in einen Rohbau in der Oggersheimer Straße gewaltsam eingebrochen. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge und Maschinen, sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit dem Fahrzeugschlüssel wurde ein weißer Citroen Jumper (ohne Aufschrift) auf einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Parkplatz gestohlen. Vermutlich wurde das Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts genutzt.

Es konnte ermittelt werden, dass es bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht vom 16.03.2022 auf den 17.03.2022, zu einem Diebstahl von Werkzeugen in dem Rohbau kam. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, den Tätern oder dem entwendeten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof

Schifferstadt (ots) – Am 21.03.2022 zwischen 19:25-19:40 Uhr, bemerkte ein Zeuge wie sich ein unbekannter Täter (ca. 30-40 Jahre alt, kurze Haare, schwarze Jacke und dunkle Jeans) an dem Fahrradschloss eines am Bahnhof abgeschlossenen Fahrrads zu schaffen machte. Auf Ansprache des Zeugen flüchtete der Unbekannte zunächst.

Unmittelbar danach kam der Täter zurück und nahm das Fahrrad an sich und entfernte sich zügig mit dem Rad. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Mountainbike gehandelt haben. Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, dem Täter oder dem entwendeten Fahrrad machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsmessungen

Schifferstadt (ots) – Am Montagmittag 21.03.2022 zwischen 12:30-13:30 Uhr, wurden auf der L524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt, Höhe der Großen Erde, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden 14 Verstöße festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 116 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkten und 1 Monat Fahrverbot nach sich.