Mannheim-Schwetzingerstadt: Drei Autofahrer liefern sich verbotenes Rennen – Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Drei Autofahrer lieferten sich am Montagabend

im Stadtteil Schwetzingerstadt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Einer

Polizeistreife, die gegen 22.45 Uhr den Neckarauer Übergang in Richtung

Reichskanzler-Müller-Straße befuhren, fielen drei Verkehrsteilnehmer auf, die in

ihren Fahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit auf der Reichskanzler-Müller-Straße

in Richtung Hauptbahnhof rasten. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt

hier 50 km/h. Zwei Mercedes überholten sich auf der Strecke gegenseitig und auch

unbeteiligte Autofahrer. Voraus fuhr ein SUV unbekannter Marke mit ebenso hoher

Geschwindigkeit. Offenbar versuchten die Fahrer der beiden Mercedes, auf den SUV

aufzuschließen. Die Beamten folgten den Fahrzeugen daraufhin mit einer

Geschwindigkeit von über 100 km/h und konnten die beiden Mercedes-Fahrer im

Alter von 20 und 21 Jahren schließlich in Höhe der Kopernikusstraße

stoppen. Dem unbekannten SUV-Fahrer gelang die Flucht in Richtung Hauptbahnhof.

Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen und Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die

Führerscheine der beiden Fahrer wurden einbehalten. Auch das Fahrzeug des

21-jährigen Fahrers wurde sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des

dritten Fahrzeugs, eines SUV unbekannter Marke, dauern an.

Geschädigte, die durch die Fahrweise der drei Fahrzeuglenker gefährdet wurden

und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten SUV und dessen Fahrer

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Waibstadt/Mannheim/Frankfurt: Taschendiebstahl in REWE-Markt Waibstadt vom 08. Januar geklärt; Tatverdächtiger wegen anderer Taten bereits in Untersuchungshaft

Waibstadt/Mannheim/Frankfurt (ots) – Ein Taschendiebstahl, dem am 08. Januar ein

79-jährfiger Mann in einem REWE-Markt in Waibstadt; Neidensteiner Straße zum

Opfer fiel, scheint geklärt (siehe PM vom 10.01.2022, 14.36 Uhr).

Die Auswertung der Überwachungskamera brachte die Ermittler schließlich auf die

Spur eines 37-jährigen Mannes, der gemeinsam mit einem noch unbekannten

Komplizen den Geldbeutel des Rentners aus dessen Hosentasche entwendete. Danach

wurde die EC-Karte des 79-Jährigen mehrfach betrügerisch eingesetzt, wobei ein

Schaden von über 4.000.- Euro entstand.

Das Duo steht auch im Verdacht, eine ähnliche Tat am 04. Februar in einem

Edeka-Markt in der Waldstraße in Mannheim-Käfertal begangen zu haben. Dort wurde

einer 66-jährigen Frau der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Der Schaden

hier: mehrere hundert Euro.

Mit Bildern aus der Überwachungskamera wurde zunächst polizei-intern

recherchiert. Den entscheidenden Hinweis auf den 37-jährigen Tatverdächtigen

lieferte den Ermittlern schließlich die Frankfurter Polizei. Aufgrund dessen

konnte auch die Waibstadter Tat geklärt werden.

Wegen einer Vielzahl von Straftaten seit dem Jahreswechsel 2021/2022 sitzt der

Rumäne nun auf Antrag einer hessischen Strafverfolgungsbehörde seit dem 22.

Februar 2022 in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an.

Mannheim-Innenstadt: 83-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und fährt weiter; Polizei sucht den Geschädigte

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 83-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda fuhr am

vergangenen Sonntag, gegen 18 Uhr in den Quadraten zwischen A 5 und B 6 in

Richtung Kurpfalzstraße.

Nach Zeugenangaben fuhr der Fahrer hierbei in Schlangenlinien und fuhr ganz dich

an den geparkten Fahrzeugen vorbei.

Auf Höhe von B 6, 25, streifte der 83-jährige Fahrer dann mit dem Außenspiegel

der Beifahrerseite den Fahreraußenspiegel eines geparkten Pkws.

Ohne nach dem Unfall angehalten zu haben, fuhr er weiter und kam seiner

Feststellungspflicht als Unfallverursacher nicht nach.

Er parkte seinen deutlich beschädigten Pkw in den Quadraten A 4 und A 5. Dabei

wurde er von einem aufmerksamen Zeugen, der dem Fahrer über eine längere Strecke

hinterhergefahren war und dabei schon Lichtzeichen gegeben hatte, auf den Unfall

und die Beschädigungen angesprochen.

Der 83-jährige Unfallverursacher ignorierte dies und besuchte eine nahegelegene

Kirche. Auch die Polizeibeamten suchten die Kirche auf, aber der 83-Jährige

konnte dort nicht mehr angetroffen werden. Kurz danach auf dem Weg zurück zu

seinem Auto lief er dann den Polizeibeamten entgegen. Auf Vorhalt gab er auch

ihnen gegenüber an, nichts bemerkt zu haben.

Die Gründe für die Desorientierung konnten vor Ort nicht eindeutig geklärt

werden. Jedoch konnten keine Hinweise auf Alkohol-, Medikamenten- oder

Drogenbeeinflussung festgestellt werden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen stehen die Personalien des

Unfallverursachers eindeutig fest.

Zwar fuhren die Polizeibeamten zurück zur Unfallstelle, B 6, 25 und suchten nach

dem beschädigten Pkw, aber sie konnten ihn nicht mehr feststellen. Eine

Überprüfung im innerstädtischen Bereich verlief bisher ergebnislos.

Die Polizei sucht nun den Geschädigten und bittet ihn, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621. 1258-0, zu melden. Sein Auto müsste an der

Fahrerseite erheblich beschädigt sein.

Mannheim-Innenstadt: Radfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Nachdem ein bislang unbekannter Radfahrer am Montag gegen 20

Uhr im Bereich P4 / Q4 mit einem 29-jährigen Opelfahrer kollidierte und

anschließend flüchtete, sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nun Zeugen.

Der Radfahrer war zwischen P4 und P5 in Richtung Fressgasse unterwegs, als er

die Vorfahrt des auf der Fressgasse fahrenden Opels missachtete und mit diesem

zusammenstieß. Hiernach soll der Unbekannte sichtlich verletzt fußläufig in

Richtung Q4 / Q5 geflüchtet sein. Sein beschädigtes Fahrrad sowie eine

verschlossene Packung Parfüm ließ der Mann an der Unfallstelle zurück. Wieso der

Radfahrer flüchtete ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Identität des

Radfahrers geben können und bitte diese, sich unter der Telefonnummer

0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Seckenheim (ots) – Am Montagvormittag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Seckenheimer Hauptstraße und Stengelstraße.

Eine 81-Jährige soll dabei mit ihrem VW Polo die Stengelstraße entlanggefahren

sein und beim Linksabbiegen, in die Seckenheimer Hauptstraße, die von links

kommende und vorfahrtberechtigte Straßenbahn übersehen haben. Infolge der

Vorfahrtsverletzung seitens der 81-Jährigen kam es schließlich zur Kollision

beider Fahrzeuge. Der VW-Polo wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt,

dass dieser durch einen Achsenbruch nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt

werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-, wohingegen die

Schadenshöhe an der Straßenbahn auf ca. 5.000,- geschätzt wird. Es wurden

glücklicherweise keine Personen verletzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Das Polizeirevier Ladenburg kam zur Unfallaufnahme vor Ort.

Mannheim-Innenstadt: Nach Streitigkeiten E-Bike sichergestellt – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es zwischen

einem 34-jährigen Mann und einer Zeugin im Quadrat I5 zu Streitigkeiten. Nachdem

die Polizei informiert wurde, flüchtete der 34-Jährige und lies ein E-Bike

zurück. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das E-Bike, welches einen

Neuwert von rund 4.500 Euro hat, zuvor entwendet worden sein. Das Fahrrad wurde

durch die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt im Rahmen der

Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls

sichergestellt. Es handelt sich um ein braun-/bronzefarbenes E-Bike des

Herstellers „Coboc“ (siehe Vergleichsbild). Die Herausgabe des Fahrrads kann nur

unter Vorlage eines eindeutigen Eigentumsnachweises erfolgen. Der bisher

unbekannte Eigentümer bzw. die Eigentümerin wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Vogelstang: 74-Jährige wird aufgrund eines medizinischen Notfalls reanimationspflichtig – Polizei sucht nach unbekannter Ersthelferin

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Montagmorgen gegen 8:00 Uhr war eine 74-Jährige

offenbar zu Fuß im Bereich Sachsenstraße/ Görlitzer Weg unterwegs, als sie

aufgrund eines medizinischen Notfalls zu Boden stürzte und in der Folge

reanimationspflichtig wurde. Zwei zufällig vorbeikommende Frauen wurden auf die

Situation aufmerksam und eilten der 74-Jährigen sofort zur Hilfe. Während die

Eine, eine 38-Jährige, den Notruf absetzte, führte die Andere, eine bislang

unbekannte Frau, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste-Hilfe-Maßnahmen

durch. Nachdem der Notarzt an der Örtlichkeit eingetroffen war und die weitere

medizinische Versorgung der 74-Jährigen übernommen hatte, entfernte sich die

unbekannte Ersthelferin von der Örtlichkeit. Dank der schnellen Reaktion der

beiden Frauen gelang es den Rettungskräften schließlich, die Vitalfunktionen bei

der 74-Jährigen wiederherzustellen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Ersthelferin, die sich noch vor

Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal von der

Örtlichkeit entfernt hatte. Derzeit ist lediglich bekannt, dass die Gesuchte mit

einem weißen Kleinwagen mit einem auffallend gelben Streifen an der

Fahrzeugseite davongefahren ist. Möglicherweise könnte es sich bei dem Wagen um

ein Fahrzeug eines ambulanten Pflegedienstes handeln.

Die unbekannte Ersthelferin sowie Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Frau

und/oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, unter der Tel.: 0621 718490 zu melden.