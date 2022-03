Karlsruhe – Bundesweiter Aktionstag gegen Hassrede – Durchsuchung auch in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Im Zuge des heutigen bundesweiten Aktionstages gegen politische Hassrede fand

auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Durchsuchungsmaßnahme bei

einer 48-jährigen Tatverdächtigen in Karlsruhe wegen des Verdachts der üblen

Nachrede gegen eine Person des politischen Lebens statt.

Die Frau soll wenige Tage vor der Bundestagswahl 2021 über ihren für jedermann

öffentlich einsehbaren Facebook-Account eine Abbildung des CSU-Vorsitzenden Dr.

Markus Söder zusammen mit einem vermeintlich von diesem stammenden Zitat

veröffentlicht haben, wonach Eltern, die ihre Kinder ohne Impfschutz zur Schule

schicken, ihre Erziehungsberechtigung verlieren sollten, obwohl im Zeitpunkt der

Veröffentlichung bereits bekannt war, dass es sich hierbei um ein Falschzitat

handelt.

Ausgangspunkt des Aktionstages sind Initiativermittlungen der

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der

Internetkriminalität (ZIT) – und des Bundeskriminalamts (BKA) zu Äußerungen auf

Social-Media-Plattformen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl im vergangenen

Jahr. Grundlage für diese Ermittlungsverfahren bildet der im Frühjahr 2021 neu

gefasste § 188 Strafgesetzbuch, der die Beleidigung, die üble Nachrede und die

Verleumdung von Personen des politischen Lebens besonders streng unter Strafe

stellt.

Bei den von ZIT und BKA festgestellten Straftaten im Zusammenhang mit der

Bundestagswahl 2021 handelt es sich einerseits um Beleidigungen gegen bundesweit

bekannte Politikerinnen und Politiker. Andererseits enthalten die Hasspostings

irreführende Falschmeldungen und öffentlich dokumentierte Falschzitate, die zur

Diffamierung und Diskreditierung der Betroffenen geeignet erscheinen.

Karlsruhe – 22-Jähriger benutzt Tennisschläger als Waffe

Karlsruhe (ots) – Ein 22-Jähriger war am Montagabend auf dem Werderplatz

zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 61-jährigen Mann

verwickelt und griff in der Folge die einschreitenden Polizisten mit einem

Tennisschläger an.

Den ersten Erkenntnissen zufolge schlug der junge Mann aus bislang unbekannten

Gründen mit einem Tennisschläger auf den Kopf des älteren Mannes ein. Dieser

wiederum warf wohl eine Bierflasche in Richtung des mutmaßlichen Angreifers.

Zwei Passanten, darunter ein in seiner Freizeit befindlicher Polizeibeamter,

konnten die beiden Kontrahenten voneinander trennen und weitere Übergriffe

verhindern.

Der 22-Jährige leistete jedoch weiterhin heftige Gegenwehr, indem auch die

zusätzlich herbeigerufenen Polizeibeamten schlug, trat und anspuckte.

Schließlich waren fünf Polizisten erforderlich, um weitere Angriffe zu

unterbinden.

Der 61-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem

erlitten drei Polizeibeamte bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Der Aggressor musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss

nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, gefährlicher

Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Linkenheim-Hochstetten- Jugendliche setzten Spielplatz in Brand

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend hat eine 5-köpfige Jugendgruppe in Linkenheim

versucht, einen Spielplatz in Brand zu setzten. Dank eines aufmerksamen Nachbarn

konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 20:30 Uhr stellte der Zeuge die Jugendlichen auf dem Spielplatz im

Dettenheimer Weg fest, welche versuchten den Spielplatz in Brand zu setzen. Beim

Eintreffen der Polizisten konnte ein brennender Einkaufswagen auf einem Tisch

festgestellt werden. Die Flammen konnten mithilfe eines Handfeuerlöschers

bezwungen werden. Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr aus

Linkenheim-Hochstetten übernahm die Nachsorge der Brandstelle. Der entstandene

Sachschaden wird auf rund 300 EUR geschätzt.

Nach Angaben des Zeugen soll die aus drei weiblichen und zwei männlichen

Personen im Alter von 16 und 20 Jahren gewesen sein.

Zeugen, die Angaben über die Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in

Verbindung zu setzten.

PP Karlsruhe / Neunburg vom Wald, Lkr. Schwandorf – weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz: Kurioser Fund in der Oberpfalz

PP Karlsruhe / Neunburg vom Wald, Lkr. Schwandorf (ots) – Vergangene Nacht fand

eine Streife der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald bei der Kontrolle eines

Kleinwagens einen ausgewachsenen Puma. Ein Mann aus Baden-Württemberg hatte

diesen zur privaten Haltung aus Tschechien mitgebracht. Das Tier wurde

vorsorglich sichergestellt.

Am Dienstag, 15. März 2022, gegen 23.15 Uhr erreichte die Polizeieinsatzzentrale

Oberpfalz ein Funkspruch einer Streife der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald.

Diese hatte in der Industriestraße einen Kleinwagen kontrolliert und dabei in

einer Holzbox einen ausgewachsenen Puma aufgefunden. Am Steuer saß ein

30-jähriger Mann aus Baden-Württtemberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte er

das Tier in Tschechien erworben und wollte es zu Hause als Haustier halten. Der

Puma ist fünf Jahre alt und wiegt rund 40 Kilogramm.

Das Tier wurde vorsorglich von der Polizei sichergestellt. Herausfordernd für

die Einsatzkräfte war es, zur Nachtzeit ein ausreichend qualifiziertes

Fachpersonal für diese in hiesigen Breitengraden eher seltene Tierart zu finden.

Schließlich konnte ein fachkundiger Tierarzt aus Mittelfranken kontaktiert und

hinzugezogen werden, der das Tier zur Vermeidung von weiterem Stress und zur

Umverladung für wenige Minuten betäubte. Es wurde zum Schutz am Mittwoch

vorübergehend und unverletzt in eine artgerecht ausgestattete bayerische

Facheinrichtung gebracht.

Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald in

Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg und der zuständigen

Naturschutzbehörde geführt. Es besteht u.a. der Anfangsverdacht eines Vergehens

nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Karlsruhe – Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Karlsruhe (ots) – Teils erhebliche Beanstandungen ergaben sich bei einer mobilen

Verkehrskontrolle des Schwerlastverkehrs, die am Montagvormittag zwischen 08.30

Uhr und 10.30 Uhr von Beamten der Polizei Karlsruhe in der Karlsruher Weststadt

durchgeführt wurde.

Binnen zwei Stunden stießen die Polizisten auf drei Sattelzüge, die erhebliche

Mängel aufwiesen. An einem Gespann war die Ladungssicherung so mangelhaft, dass

eine Umladung auf weitere Kleinlaster notwendig wurde. Neben technischer Mängel

war bei zwei Fahrzeugen das Gewicht überschritten. In einem Fall waren es gar 43

Prozent Überladung, wohingegen ein weiterer Sattelzug immerhin mit 16 Prozent

überladen war.

Den Fahrern droht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, in zwei Fällen wurde den

Fahrern bis zur Behebung der Mängel die Weiterfahrt untersagt.

Karlsruhe – Streit an Waschanlage eskaliert

Karlsruhe (ots) – Ein zunächst verbaler Streit an einer Waschanlage in der

Fettweisstraße eskalierte am Montagmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Offenbar hatte sich einer der Kontrahenten vorgedrängelt um die Spuren des

Saharasands der vergangenen Woche von seinem Auto zu waschen.

Die beiden Männer wollte jeweils gegen 12.45 Uhr ihre Fahrzeuge in einer

Waschstraße reinigen. Es hatte sich bereits eine lange Warteschlange gebildet,

als ein 78-jähriger Autofahrer diese umfuhr und sich vor alle anderen drängte.

Der 66-jährige Wartende machte ihn darauf aufmerksam, dass alle anderen sich

anstellen. Aus dieser Diskussion entwickelte sich eine körperliche

Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, deren genauer Hergang noch der

Klärung bedarf.

Der Ältere verletzte sich hierbei leicht an der Hand.

Die Ermittlungen dauern an.