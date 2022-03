Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin fährt in Bahnhaltestelle

Dossenheim (ots) – Am Dienstagmittag gegen 12:40 Uhr verlor eine VW-Fahrerin in

der Bergstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Zaun der

Bahnhaltestelle „Dossenheim Nord“. Ersten Ermittlungen zufolge war ein

medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall. Die Autofahrerin wurde bei der

Kollision verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht werden. Da sich das Fahrzeug in der Haltestelle verkeilte,

musste es durch die freiwillige Feuerwehr Dossenheim geborgen werden. Das Auto

wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Gesuchter Straftäter kommt selbst zur Bundespolizei

Mannheim (ots) – Montagabend (21. März) erschien ein 57-jähriger Mann bei der

Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof, um einen Diebstahl anzuzeigen. Es

stellte sich heraus, dass der Mann selbst mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 20:30 Uhr erschien der 57-Jährige bei der Bundespolizei. Er wollte einen

zurückliegenden Diebstahl zur Anzeige bringen. Bei den polizeilichen

Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Der Mann konnte durch die

Zahlung von knapp 1.800 Euro eine Haftstrafe abwenden.

Der Diebstahl wurde selbstverständlich durch die Beamten aufgenommen und

bearbeitet.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugen und möglichen unfallbeteiligten Taxi-Fahrer

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Montag, gegen 15 Uhr fuhr ein

dunkelblaues Taxi, auf der Kurpfalzstraße in Richtung

Heinrich-Zimmermann-Straße.

Der Fahrer fuhr nach Angaben der entgegenkommenden 19-jährigen Fahrerin eines

Pkw Audi nicht äußerst rechts und kam auf ihre Seite. Die Fahranfängerin wich

nach rechts aus und fuhr mit ihrem Auto über einen hohen Bordstein. An der Felge

ihres Autos entstand dadurch ein Sachschaden von circa 500 Euro und das Auto war

nicht mehr fahrbereit.

Der Taxifahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. An seinem Fahrzeug entstand kein

Sachschaden.

Beschreibung des Fahrzeuges: dunkelblaues Taxi, vermutlich Mercedes Vito. Fahrer

war eine männliche Person. Eine weitere Beschreibung liegt bisher nicht vor.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Taxifahrer den Unfall nicht bemerkt hat.

Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222. 5709-0, in

Verbindung zu setzen. Auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu

melden.

Sinsheim-Weiler: Bronze-Kruzifix von Wegkreuz gestohlen – Zeugen gesucht

Sinsheim-Weiler (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Bislang unbekannte Täter

entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20. März) ein Kruzifix,

das an einem Wegkreuz auf der Gemarkung Sinsheim-Weiler mit Dübeln und Schrauben

befestigt war. Das Kruzifix ist aus Bronze, ca. ein Meter hoch und stand

zusammen mit dem ca. 2,5 Meter hohen Wegkreuz seit über 50 Jahren in der

Waldangellocher Straße (K 4277), am Abzweig „Hälde“ zwischen Weiler und

Waldangelloch. Das Wegkreuz, das aus Granit gehauen wurde, wurde 1970 von

privater Seite errichtet. Der Schaden lässt sich nicht näher beziffern, dürfte

jedoch deutlich im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zur Tat,

bzw. zum Verbleib des Kruzifixes geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte attackieren 22-Jährigen – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Montagabend gegen 22:15 Uhr sollen mehrere unbekannte Täter

in der Unterführung der alten Daisbacher Straße einen 22-jährigen Mann

angegriffen und brutal verprügelt haben. Der 22-Jährige soll sich mit einem

mitgeführten Messer zur Wehr gesetzt und hierbei einen der Angreifer vermutlich

an der Hand verletzt haben. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar

und bedürfen weiterer Ermittlungen. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen,

die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Apotheke; Anwohner verfolgt Einbrecher – Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag

verständigte ein 29-jähriger Anwohner der Hauptstraße die Polizei, nachdem er

gegen 1:00 Uhr einen lauten Knall und anschließend die Alarmanlage einer in der

Straße gelegenen Apotheke wahrnahm. Bei einer Nachschau stellte der 29-Jährige

dann tatsächlich eine eingeschlagene Scheibe fest sowie eine dunkel gekleidete

Person, die sogleich die Flucht in Richtung Dielheimer Straße ergriff. Der

Anwohner nahm sofort die Verfolgung zu Fuß auf und konnte den Einbrecher bis zum

Waldangelbach verfolgen. Dort bog der Unbekannte dann links in den Hurtwiesenweg

ein und rannte in Richtung Spielplatz davon. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht aufgegriffen werden. Wie sich

herausstellte, hatte der Unbekannte es offenbar auf Bargeld abgesehen. Ersten

Schätzungen zufolge dürfte es ihm gelungen sein, rund 150 Euro aus dem

Kassensystem zu erbeuten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang

noch nicht bekannt.

Täterbeschreibung:

ca.180 cm groß, normale Körperstatur, schwarze Jacke, dunkle Jeans, Wollmütze

oder Kapuze

Der Polizeiposten Mühlhausen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

des Diebstahls in einem besonders schweren Fall aufgenommen und sucht nun nach

weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter und/oder dessen weiterer

Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06222

662850 zu melden.

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: 84-jährige PKW-Fahrerin erfasst Kinderwagen – Kleinkind verletzt; Polizei ermittelt

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 9:45 Uhr befuhr eine

84-Jährige mit ihrem Smart die St.-Leoner-Straße in Fahrtrichtung Altlußheim,

als sie in Höhe der Kirchenstraße eine 31-Jährige übersah, die mit ihren beiden

Kindern den dortigen Fußgängerüberweg nutzte und die Straße überqueren wollte.

Die 84-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern und

erfasste den Kinderwagen. Durch den Aufprall brach das Gestell des Wagens und

das 11 Monate alte Kleinkind stürzte auf die Fahrbahn. Dieses wurde dabei am

Kopf verletzt. Die 31-jährige Mutter sowie ihr acht Jahre altes Kind blieben

hingegen unverletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte das Kleinkind in

eine Klinik. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 84-Jährige offenbar

derart stark durch die tiefstehende Sonne geblendet, dass sie die junge Familie

übersah. An dem PKW der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in einer

geschätzten Höhe von 1500 Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es im Zeitraum von Sonntag,

22:30 Uhr und Montag, 11:30 Uhr, in der Friedrichstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer fuhr offenbar frontal auf einen, in Höhe der Hausnummer 11, geparkten

BMW auf und entfernte sich anschließend, ohne den Unfall zu melden. Der

hierdurch am BMW entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/

690-0, zu melden.

Meckesheim: Küchenbrand vom 30. Januar 2022; 85-jähriger Bewohner in Klinik verstorben; Pressemitteilung Nr. 4

Meckesheim (ots) – Nach mehr als sechs Wochen nach einem Brand in einem

Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße, ist der 85-jährige Bewohner an den

Folgen der damals erlittenen Rauchgasvergiftung in der Nacht von Montag auf

Dienstag in einer Klinik verstorben.

Der Brand war am Sonntagvormittag, des 30. Januar in der Küche des Anwesens

ausgebrochen und hatte einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro

angerichtet.

Nach den gemeinsamen Feststellungen der Brandexperten des Polizeireviers

Neckargemünd und eines Sachverständigen, dürfte die Ursache des Feuers ein

defektes Kabel eines Mehrfachsteckers gewesen sein.

BAB 6, Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Überholmanöver endet in schwerem Unfall

BAB 6/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Knapp 80.000 Euro Sachschaden, drei

beschädigte Fahrzeuge und zwei Verletzte – so lautet die Bilanz eines

Verkehrsunfalls der sich am Montagabend auf der Autobahn 6 bei Dielheim

ereignete.

Ursächlich war der Überholvorgang eines 60-jährigen Sprinter-Fahrers, der um

18:40 Uhr von der mittleren auf die linke Spur ausscherte um einen vor ihm

fahrenden Lkw in Fahrtrichtung Sinsheim zu überholen. Dabei übersah der Fahrer

des Kleinbusses allerdings einen 37-jährigen Audi-Fahrer, der sich bereits auf

der linken Spur befand. Durch den Zusammenstoß geriet der 60-Jährige mit seinem

Sprinter ins Schleudern, und kollidierte dabei mit der Betonleitwand und einem

neben ihm fahrenden Lkw-Auflieger. Letztlich kam der schwer beschädigte Sprinter

an der Betonleitwand zum Stillstand. Der Fahrer, der über Schmerzen klagte, kam

zur weiteren Behandlung in Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt

werden. Der 37-jährige Audi-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Sein Auto, an dem nach ersten Schätzungen ein Schaden von 60.000 Euro entstand,

musste ebenfalls abgeschleppt werden. Am Sattelauflieger des 55-Jährigen

LKW-Fahrers entstand ein Schaden von 9.000 Euro, der Lenker selbst blieb

unverletzt.

Während der Unfallaufnahme durch das Autobahnpolizeirevier Walldorf waren

mehrere Rettungskräfte sowie die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch vor Ort

eingesetzt. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde der zuvor

teilgesperrte Streckenabschnitt um 21 Uhr wieder freigegeben.

Heiligkreuzsteinach/RNK: Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K4119 – Pressemitteilung Nr. 2

Heiligkreuzsteinach/RNK (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Montagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, auf der Kreisstraße 4119 zwischen

Heiligkreuzsteinach und Eiterbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein

Rettungshubschrauber im Einsatz war. Nach derzeitiger Sachlage kam eine

40-jährige Kraftrad-Fahrerin in einer langgezogenen Linkskurve allein beteiligt

auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn, stürzte und schleuderte

anschließend entlang der Böschung auf die Fahrbahn. Die Verletzte wurde hierauf

mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik

geflogen. Wie sich dort herausstelle, wurde die Fahrerin glücklicherweise nur

leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Kraftrad ist noch

nicht bekannt. Neben einem Rettungshubschrauber war auch die Freiwillige

Feuerwehr Heiligkreuzsteinach im Einsatz. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die

Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.