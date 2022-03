Pirmasens (ots) – In einem Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße ist am Freitag 18.03.2022 gegen 21 Uhr, ein Mann kollabiert und verstorben. Die Identität des Mannes ist aktuell noch nicht geklärt, weshalb die Polizei um Ihre Hilfe bittet. Obwohl Notarzt und Rettungsdienst schnell vor Ort waren, konnten sie den Mann nicht mehr retten. Die Todesursache steht aktuell nicht fest. Um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt ist unklar.

Fest steht, dass der Mann mit einem Trolley unterwegs war. Die Polizei vermutet daher, dass er zu Fuß den Einkaufsmarkt aufsuchte. Ausweispapiere oder Dokumente, die auf die Identität des Verstorbenen schließen lassen, hatte der Mann nicht bei sich. Sämtliche Ermittlungen in diese Richtung waren bislang erfolglos, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann? Wer hat ihn gesehen und kann Hinweise geben? Wo wird eine Person vermisst oder wurde seit Freitag nicht mehr gesehen beziehungsweise hat sich nicht mehr gemeldet?

Der Verstorbene dürfte zwischen 65 und 80 Jahre alt sein. Er ist etwa 1,80 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Der Mann hat eine blau-graue Augenfarbe, Glatze und helle Körperbehaarung.

Bekleidet war der Mann mit einem olivgrünen Parka, einem blau-weiß kariertem Kurzarmhemd und dunkelblauer Jogginghose. Auf dem rechten Oberschenkel ist die Hose mit dem Wort “Sports” bestickt. Außerdem trug der Verstorbene eine braune Basecap, schwarze Lederhandschuhe und braune Turnschuhe ohne Größenangabe. Unter seiner Oberbekleidung trug er ein weißes Unterhemd, eine lange graue Unterhose und braune Socken.

Am Kopf hat er eine abheilende Verletzung die teilweise verkrustet ist. Möglicherweise stammt sie von einem länger zurückliegenden Sturz.

Ein Foto des Verstobenen finden Sie unter https://s.rlp.de/88ubX auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Bitte beachten Sie, dass das Foto einen Toten zeigt, was belastend oder verstörend wirken kann.

Der Einkaufstrolley hat eine graue Stofftasche und weiße Reifen. Außerdem hatte der Mann einen schwarzen Stoffgeldbeutel der Marke “Trading Company Ltd” dabei. Darin fand die Polizei etwas Bargeld und einen Notizzettel. In einem schwarzen Schlüsselmäppchen hingen an einem Bund mehrere Schlüssel der Marke “Wilka”, außerdem mutmaßlich ein Briefkastenschlüssel, ein auffällig kleiner Schlüssel und ein Schlüssel vermutlich für ein Fahrradschloss. In der Nähe des Einkaufsmarktes war jedoch kein Fahrrad feststellbar.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06331/520-0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |erf