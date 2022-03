Einbrüche in Pkws

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtgebiet sind seit dem Wochenende wieder mehrere Autos aufgebrochen worden. Irgendwann zwischen Samstag und Montag 21.03.2022 machten sich Diebe im Veilchenweg an einem Pkw zu schaffen. Aus dem Wagen stahlen sie unter anderem 3 Bohrmaschinen und einen Laptop. Das Auto war unverschlossen.

In der Eugen-Hertel-Straße sahen es Langfinger ebenfalls zwischen Samstag und Montag auf ein Auto ab. Sie öffneten und durchwühlten das Fahrzeug. Dabei wurde das Navigationsgerät beschädigt. Entwendet wurde offenbar nichts.

Und auch in der Pariser Straße versuchten Langfinger ihr Glück und verschafften sich am Montagabend Zugang zu einem Auto. Der Golf wurde durchwühlt, es fehlte aber offenbar nichts. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. Die Polizei warnt: Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Schließen Sie Ihr Auto immer ab und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen. |elz

Brand eines Müllcontainers

Kaiserslautern (ots) – In der Mannheimer Straße ist am späten Montagabend ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Als eine Polizeistreife kurz nach halb Elf vor Ort eintraf, stand der Container bereits in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der Müllcontainer wurde durch das Feuer völlig zerstört.

Das Feuer beschädigte ebenfalls eine angrenzende Hecke und einen weiteren Müllcontainer. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Zeugen, die möglicherweise vor etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz