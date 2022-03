Zeugen nach versuchtem Raub in Straßenbahn gesucht – 3 Jugendliche drohen mit Messer

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Raub am späten Montagabend 21.3.2022 suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 35 Zeugen des Geschehens. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 17-jähriger Darmstädter gegen 22 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 9 an der Haltestelle Böllenfalltor von 3 noch unbekannten Jugendlichen unvermittelt angesprochen, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden.

An der Haltestelle Böllenfalltor ließen die Täter von dem 17-Jährigen ab und setzten ohne Beute ihren Weg mit der Bahn fort.

Täterbeschreibung:

Das kriminelle Trio wurde auf etwa 17-18 Jahre geschätzt. Einer der Täter trug eine blaue Trainingsjacke und eine weiße Bauchtasche. Er war von schlanker Statur und hatte dunkelbraune lockige Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren.

Einer seiner Begleiter war mit einer graubraunen Jacke bekleidet und wurde auf eine Größe von circa 1,80 bis 1,90 Meter geschätzt.

Der Dritte trug eine weiße Kappe, war schwarz gekleidet und von kräftiger Statur.

Unabhängig davon, dass die Kripobeamten in diesem Zusammenhang bereits Videomaterial sicherten, werden Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, gebeten, sich bei dem Kommissariat 35 zu melden Tel. 06151/9690.

Abgelenkt und bestohlen – Trickdiebe gehen arbeitsteilig am Geldautomaten vor

Darmstadt (ots) – 1.000 Euro Bargeld haben 2 unbekannte Trickdiebe am Montag 21.3.2022 gegen 13.50 Uhr erbeutet, nachdem sie zuvor eine EC-Karte entwendet und diese noch am selben Tag für das Abbuchen des Betrages benutzt haben. Im Vorraum einer Bank in der Hügelstraße, war eine 79-jährige Frau gerade im Begriff Geld an einem Automaten abzuheben, als sie von einem der Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde.

Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein zweiter Täter, der sich die EC-Karte der Dame aus dem Automaten schnappte. Weil sich die Dame aufgrund der Anwesenheit des verdächtigten Duos zunehmend unwohl fühlte, brach sie ihren geplanten Abhebevorgang ab ohne zu bemerken, dass ihre Karte bereits fehlte. Erst nach Verlassen der Bank und nachdem das kriminelle Duo das Weite gesucht hatte, stellte sie den Diebstahl sowie die Abbuchung des Geldes fest.

Täterbeschreibung:

Zur Beschreibung der Täter ist bekannt, dass einer der Kriminellen auf ein Alter zwischen 25-35 Jahre und einer Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,90 Meter geschätzt wurde. Seine Statur wurde als “schlank” beschrieben.

Die Darmstädter Kripo ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls und sucht mögliche Augenzeugen des Geschehens. Zeugen werden gebeten sich zu unter 06151/9690 zu melden.

Ungebetener Besucher verwüstet Klassenzimmer

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag 21.03.2022 -22.3.2022 hat sich ein ungebetener Besucher Zugang zu öffentlichen Schule in der Bartningstraße verschafft und dort ein Klassenzimmer verwüstet. Seine Spuren zeigten sich in beschädigten Blumentöpfen und augenscheinlich mit Kleber eingeschmierten Tischen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Scheibe eingeschlagen – Geldbörse und Rucksack geklaut

Darmstadt (ots) – Ein in der Morsestraße geparkter Opel geriet am Montag 21.3.2022 in das Visier von Kriminellen. Nur wenige Minuten reichten einem noch unbekannten Täter aus, gegen 13.30 Uhr, die Scheibe des Autos einzuschlagen und sich die Geldbörse sowie einen zurückgelassenen Rucksack zu schnappen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 650 Euro. Das Kommissariat 42 nimmt Zeugenhinweise zu dem Täter oder dem Verbleib der Beute unter Tel. 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Büroräume im Visier Krimineller

Mühltal-Waschenbach (ots) – Nach einem Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Kreisstraße, hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Samstag 19.3. und Montag 21.3.2022 verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zum Gelände und gelangten unter Gewalteinwirkung in die Büroräume. Dort plünderten sie eine Trinkgeldkasse und suchten im Anschluss das Weite.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Hochdruckreiniger und Rasenmäher aus Gartenhütte entwendet

Weiterstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 19.3. und Montagmorgen 21.3.20222 haben Diebe aus einer Gartenhütte im Sensfelder Hof einen Hochdruckreiniger und einen Rasenmäher entwendet. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Das Kommissariat des 3. Polizeireviers ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Werkzeug aus Lastwagen erbeutet

Babenhausen (ots) – Nachdem im Tatzeitraum zwischen vergangenem Freitag 18.3.2022 und Montag 21.3.2022 bislang unbekannte Kriminelle diverse Werkzeuge aus einem weißen Lastwagen erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße abgestellt, als sich die Langfinger an diesem zu schaffen machten.

Unter Anwendung von Gewalt gelangten sie ins Innere und entwendeten neben verschiedenen Werkzeugen unter anderem Kleidung. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Groß-Gerau

Exhibitionist im Ostpark

Rüsselsheim (ots) – Ein etwa 30-jähriger Mann hat sich am Montagabend 21.03.2022 gegen 20.30 Uhr, im Ostpark vor einer Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Der Mann hat eine kräftige Statur, ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat graue oder blonde kurze Haare und war mit einer Adidas-Jogginghose bekleidet.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06142/6960 an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim

Über 1000 Liter Diesel aus 5 Brummis abgezapft

Biebesheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitagmittag 18.03.2022 und Montagmorgen 21.03.2022 machten sich Unbekannte an 5 in der Otto-Hahn-Straße und im Brunnenweg abgestellten Lastwagen zu schaffen. Abgesehen hatten es die Täter auf den Dieselkraftstoff der Fahrzeuge.

Die Kriminellen öffneten zunächst gewaltsam die Tankabdeckungen der Lkw und zapften den darin enthaltenen Kraftstoff, nach ersten Schätzungen insgesamt über 1.000 Liter, ab. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Katalysatoren entwendet

Groß-Gerau/Riedstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstagabend (19.03.) und Montagmittag (21.03.) trennten Unbekannte mit einem Schneidewerkzeug den Katalysator eines in der Neugasse in Riedstadt geparkten Opel ab. Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich zudem in der Rheinstraße in Dornheim. Hier machten sich Katalysator-Diebe an einem Mitsubishi zu schaffen.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zwei ähnlich gelagerte Taten wurden bei der Polizei bereits in der Nacht zum Sonntag (20.03.) angezeigt (wir haben berichtet). Die Beamten prüfen nun einen Tatzusammenhang. Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 19.03.22 um 18:18 Uhr bis zum 21.03.22 um 08:00, wurde in der Gartenstraße in Walldorf ein geparkter blauer Pkw Opel Corsa an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Unvermittelt geschlagen – 38-Jähriger im Krankenhaus

Bensheim (ots) – Zeugen meldeten am Dienstagnachmittag 22.03.2022 gegen 14:50 Uhr über Notruf einen Mann, der in einer Eisdiele in der Bachgasse, einen 64-jährigen Mann und eine 82-Jährige geschlagen und leicht verletzte. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen hinzugezogen, die den Beschriebenen noch in Tatortnähe festnehmen konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 38-jährige Täter anschließend das Eiscafé. Er konnte von einem couragierten 33-jährigen Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der stark alkoholisierte 38-Jährige, befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde von den Einsatzkräften in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. In einem eingeleiteten Verfahren muss sich der Mann jetzt strafrechtlich verantworten.

Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Schreibwarengeschäft

Lorsch (ots) – Ende des Jahres 2021 am 30.12.2022 wurde ein Schreibwarengeschäft in der Bahnhofsstraße überfallen. Die 62-jährige Mitarbeiterin wurde dabei verletzt. Der Täter raubte rund 5.000 Euro. Bevor der Unbekannte das Geschäft verließ, versprühte er Reizgas, wodurch er sich möglicherweise selbst Verletzungen zugezogen hat.

Die Ermittlungsbehörden suchen nun öffentlich mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Täter.

Der Räuber ist nach bisherigen Ermittlungen zwischen 1,75 Meter und 1,85 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem Pullover. Er trug Sneaker der Marke Victory. Mit einer Maske verhüllte er sein Gesicht. An den Händen trug er schwarze Gummihandschuhe.

Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim fragt: Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung passen könnte? Wer hat Ende Dezember mitbekommen, dass sich ein Mann Verletzungen durch Pfefferspray oder Schürfwunden an den Handknöcheln zugezogen hat? Wer kennt den abgebildeten dunkelblauen Rucksack oder die anderen Gegenstände? Alle Hinweise hierzu nimmt das Kommissariat 10 in Heppenheim entgegen. Tel. 06252/706-0.

Supermarkttür durch Feuer beschädigt

Viernheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 22.03.2022 haben 2 maskierte Personen versucht, einen Supermarkt mit osteuropäischen Spezialitäten in der Mannheimer Straße anzuzünden. Hierbei wurde gegen 02.35 Uhr eine Flüssigkeit an die Eingangstür des Marktes geschüttet, um diese im Anschluss zu entzünden. Dabei kam es zu einer Verpuffung.

Das Feuer ging in der Folge selbstständig aus. An der Geschäftstür ist ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zu der versuchten Brandstiftung übernehmen Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes in Darmstadt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Mannheimer Straße gesehen haben. Telefon: 06151/969-0.

Odenwaldkreis

Gartenmöbel samt Zubehör gestohlen

Michelstadt (ots) – Aus dem gesicherten Verkaufsareal im Außenbereich eines Möbelgeschäfts im Industriegebiet in der Zeller Straße, wurden nach Ladenschluss zwischen Samstagnachmittag (19.03.), 16.15 Uhr und Montagmorgen (21.03.), 8 Uhr, Gartenmöbel und Zubehör, wie Sitzauflagen im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen. Die Täter haben dabei ein komplettes Lounge-Set “Mora” und 2 Lounge-Sessel mit den Bezeichnungen “Edderup” und “Dannemare” mitgenommen.

Wie die Täter die Möbel vom Gelände stehlen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei geht jedoch davon aus, dass mindestens zwei Personen mit einem Transporter oder mit einem Anhänger das Mobiliar weggeschafft haben. Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 953-0.

Geld und Handys im Wert von über 10.000 Euro erbeutet

Reichelsheim (ots) – Geld und mehrere Handys im Gesamtwert von über 10.000 Euro wurden nach einem Einbruch in der Nacht zum letzten Sonntag 20.03.2022 aus einem Wohn-/ Geschäftshaus in der Darmstädter Straße, Nähe Konrad-Adenauer-Allee erbeutet. Zwei Täter flohen mit einem dunklen BMW oder Audi, älteres Modell, der auf einem Parkplatz im Bereich Bahnhofstraße abgestellt war.

Die gesuchten Männer trugen Mund-Nasen-Bedeckungen und waren mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet, als sie ihre Beute in einem blauen Müllsack und einem Karton wegtrugen. Das Alter wird auf bis zu 20 Jahre geschätzt. Einer von ihnen dürfte eine Körpergröße zwischen 1,51 Meter und 1,60 Meter haben, während der andere deutlich mit 1,81 Meter bis 1,90 Meter größer ist.

Um in das Handygeschäft einzubrechen, wurde zwischen 23.20 Uhr und Mitternacht die Glaseinfassung der Tür eingetreten. Die 25 Handys wurden aus einem aufgebrochenen Tresor herausgenommen. Zuvor steckten die Täter aufgefundenes Geld aus dem Wohnbereich ein. Für den Einbruch in die Wohnung wurde die Terrassentür aufgehebelt.

Wer Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern oder dem Fluchtauto geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

