Biebertal: Taxifahrer geschlagen – Wichtige Zeugin gesucht

(ots) – Die Polizei sucht nach einem Vorfall von Samstag 19.03.2022 gegen 03.00 Uhr in der Mühlbergstraße in Rodheim-Bieber nach einer wichtigen Zeugin. Gegen 02.40 Uhr nahm ein 41-Jähriger Minicar-Fahrer 2 männliche Fahrgäste in der Klinikstraße auf, mit dem Ziel diese zum Bürgerhaus nach Rodheim-Bieber zu fahren. Wenige Minuten später stieg in der Westanlage eine Frau ins Auto dazu, die nach Biebertal-Fellingshausen wollte.

Als der Fahrer am Bürgerhaus in der Mühlbergstraße anhielt, schlug ihn mehrmals einer der Fahrgäste und hielt ihn fest. Dies führte dazu, dass der Angegriffene mit dem PKW gegen einen geparkten Mercedes prallte. Der Unbekannte sagte etwas zu dem anderen Mitfahrer und beide flüchteten aus dem Auto, ohne zu bezahlen.

Der 49-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen und blieb zusammen mit der Frau am Fahrzeug zurück. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Tatverdächtigen verliefen erfolglos.

Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sich der mutmaßliche Täter der Polizei. Während der Anzeigenaufnahme hatte sich die unbekannte Frau entfernt. Um den Tatablauf zu klären, sucht die Polizei nach dieser wichtigen Zeugin. Sie stieg in Gießen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02.45 Uhr in ein Minicar ein und in der Mühlbergstraße in Rodheim-Bieber wieder aus. Sie wird gebeten, sich dringend mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Eine Fahrt – Viele Verstöße

(ots) – Ein 39-jähriger Gießener fiel Dienstagfrüh 22.03.2022 gegen 01.00 Uhr mit seinem E-Scooter in der Frankfurter Straße einer Polizeistreife auf. An dem Fahrzeug befand sich ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen. Als der Gießener die Streife erblickte, stellte er den Scooter ab und verschwand in einer Gaststätte. Die Beamten stellten ihn dort.

Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 0,19 Promille und sein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Darüber hinaus stammte das abgelaufene Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug. Die Betriebserlaubnis des Rollers war erloschen, da das Gefährt deutlich schneller als die erlaubten 20 km/h fuhr.

Der 39-Jährige kam zwecks Blutentnahme mit auf die Wache und muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Kennzeichenmissbrauch und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Beamten stellten den Roller sicher.

Hungen: Dieseldiebstahl

Auf Diesel hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der Bundesstraße 457 bei Hungen abgesehen. Die Diebe zapften zwischen 14.00 Uhr am Freitag und 06.40 Uhr am Montag nach ersten Schätzungen etwa 370 Liter Diesel aus zwei Baufahrzeugen ab. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Holzstämme gestohlen

Im Bergwerkswald an der Landstraße 3475 in Kleinlinden stahlen Unbekannte mehrere Baumstämme, die etwa vier Meter lang sind. Die Tat dürfte sich zwischen Anfang Februar und Anfang März ereignet haben (05.02.-06.03.2022).

Wem ist in dem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 mit der Polizeistation Gießen-Süd in Verbindung zu setzen

Lich: Alkoholisiert unterwegs

Bei einer Kontrolle am Samstag (19.März) gegen 20.30 Uhr in Langsdorf bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei einem 64-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Mann 1,77 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde er mit auf die Wache genommen.

Gießen: Berauscht unterwegs

Am Samstag (19.März) gegen 23.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Eichgärtenallee ein Audi auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-jährigen Fahrer und stellten in seinem mitgeführten Rucksack Marihuana fest. Auf der Polizeiwache musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Marihuana wurde sichergestellt.

Lich: Ohne Führerschein und alkoholisiert gefahren

Bei einer Verkehrskontrolle Samstagnacht gegen 02.30 Uhr kontrollierten Beamte in Lich einen 31-Jährigen, der offenbar keine Ausweisdokumente bei sich führte. Der Mann gab zu, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 0,89 Promille und wurde für weitere Maßnahmen mit zur Polizeiwache genommen.

Linden: “Probefahrt” führt zu Anzeige

Ein 24-jähriger Mann aus Lich in einem BMW fiel am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr aufgrund seiner rasanten Fahrweise in Linden einer Polizeistreife auf. Zunächst reagierte der BMW-Fahrer nicht auf die Anhaltesignale, konnte dann jedoch durch die Beamten gestoppt werden.

Der Mann gab zu, die Kennzeichen beim Fahrzeug seines Vaters abmontiert zu haben, um eine Probefahrt zu machen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

