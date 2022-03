Frankfurt-Gallus: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Frankfurt (ots) – (ro) Ein unbekannter Mann betrag am gestrigen Montagmorgen

(21. März 2022) ein Schulgelände im Stadtteil Gallus und zog vor anwesenden

Kindern und Lehrkräften seine Hose herunter. Nach einer Ansprache der

Schulaufsicht flüchtete er unerkannt. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 10:00 Uhr soll der Unbekannte zunächst im Außenbereich eines Schulgeländes

in der Ackermannstraße aufgefallen sein, wo er mit einem auffallend blauen Handy

in der Hand augenscheinlich tanzte. Anschließend soll er das Privatgrundstück

betreten und sich in schamverletzender Weise entblößt haben, indem er seine Hose

herunterzog. Dies wurde nach aktuellen Ermittlungen unter anderem durch

anwesende Kinder wahrgenommen. Nach einer umgehenden Ansprache durch anwesendes

Lehrpersonal flüchtete der Unbekannte in Richtung der Sondershausenstraße und

entkam trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zunächst unerkannt.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 50-60 Jahre alt, etwa 160cm groß, dickliche Statur, schwarzgraue

Haare (kurz und oben bereits ausgedünnt), dunkle Augenfarbe, grauer 3-Tage-Bart,

kein Brillenträger, bekleidet mit dunkler Steppjacke, dunkler Jeanshose, führte

ein auffallend blaues Smartphone mit sich

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die gestern Morgen

sachdienliche Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem auffälligen

Mann geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-51399 zu melden. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte erbeuten hohen Bargeldbetrag – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ro) Mit einer hohen Bargeldsumme lief ein 36-jähriger Mann

gestern Abend durch das Bahnhofsviertel und soll dort von drei Unbekannten

angegangen worden sein, die ihm mehrere Tausend Euro abgenommen haben sollen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 22:45 Euro war der 36-Jährige in der Elbestraße unterwegs. Eigenen Angaben

zufolge trug er dabei eine Summe von mehreren Tausend Euro in seinen Händen und

Taschen mit sich, die er zuvor in einer Spielhalle gewonnen habe. In Höhe der

Niddastraße soll er unvermittelt durch drei unbekannte Männer mit Schlägen und

Tritten angegriffen worden sein, die im Handgemenge das Bargeld gewaltsam

entwendet haben sollen. Der 36-Jährige flüchtete sich anschließend in ein

nahegelegenes Lokal, in welchem Mitarbeiter die Polizei verständigten. Die

unbekannten Männer traten daraufhin die Flucht zu Fuß an und entkamen unerkannt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: circa 30-40 Jahre alt, 175 cm groß, muskulöse Statur, Glatzen- und

Brillenträger, trug schwarze Kleidung der Marke „Nike“

Täter 2: circa 30-40 Jahre alt, 175 cm groß, muskulöse Statur, schwarze Haare,

trug einen schwarzen Mantel

Täter 3: circa 30-40 Jahre alt, 175 cm groß, muskulöse Statur, dunkel gekleidet

Das Raubkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der

Sache aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den

Tätern geben können und/oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Diese

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-51499 zu melden.

Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Unfallopfer verstorben – Nachtrag zur Meldung: „Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin“ – Nr. 248 vom 06.03.2022

Frankfurt (ots) – (la) Wie den Medien bereits bekannt, kam es am Samstag, dem

05.03.2022 im Stadtteil Kalbach-Riedberg, im Bereich des Neumühlenweg, zu einem

folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Fußgängerin

lebensgefährlich verletzt wurde.

Die junge Frau ist am Montag, den 21. März 2022, im Krankenhaus aufgrund der

schweren Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: 30-Jähriger verstorben – Bezug zur Meldung: Nr. 287 Bei Müllabholung männliche Person schwer verletzt worden

Frankfurt (ots) – (ne)Wie berichtet, ereignete sich am letzten Dienstag ein

tragisches Unglück in der Moselstraße, bei dem ein offenbar obdachloser Mann im

Zuge einer turnusmäßigen Abholung von Sperrmüll schwer verletzt worden war.

Der 30-Jährige befand sich seitdem in einem gesundheitlich kritischen Zustand im

Krankenhaus, wo er am gestrigen Tage verstarb. Die Polizei ermittelt weiterhin

zu den genauen Umständen dieses Unglücks.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 42-jähriger Mann befand sich am Dienstag, den 22.

März 2022, gegen 02.55 Uhr, zu Fuß unterwegs an der Ecke

Moselstraße/Taunusstraße.

Dort wurde er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Plötzlich wurde er

von einem der Täter am Gürtel festgehalten und getreten. Schließlich wurde er

von dem Täter umklammert, während dessen Komplize um ihn herumging und ihm aus

der linken Hosentasche rund 335 EUR Bargeld entwendete. Der Versuch, aus der

rechten Jackentasche das Portemonnaie zu entwenden, scheiterte jedoch an der

Gegenwehr des 42-Jährigen. Nachdem sie ihrem Opfer Reizgas ins Gesicht gesprüht

hatten, flüchteten die Unbekannten.

Einer der Tatverdächtigen, ein 35-jähriger Mann, konnte wenig später im

Bahnhofsviertel festgenommen werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Die Frankfurter Polizei sucht nach Zeugen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 17. März 2022, nahmen Zivilbeamte der

Frankfurter Polizei einen 33-jährigen Mann in einer S-Bahn Richtung Offenbach

fest.

Der 33-Jährige wird beschuldigt, dort Reisende mit einem Stichwerkzeug bedroht

zu haben, nachdem er sie angebettelt hatte. So übrigens auch den Zivilbeamten.

Vermutlich schon mit Beginn des Monat März dürfte der 33-Jährige in den

S-Bahnlinien zwischen der Taunusanlage und zumindest der Station Ostendstraße

(möglicherweise auch darüber hinaus, Richtung Offenbach) unterwegs gewesen zu

sein. Dabei ging er von Passagier zu Passagier, um sich Geld zu erbetteln. Nach

dem bisherigen Stand der Ermittlungen und zwei hier vorliegenden Strafanzeigen

ist es dabei aber nicht geblieben. Vielmehr bedrohte er auch Reisende, die nicht

auf sein betteln reagierten, mit einem Stichwerkzeug, um von ihnen Geld zu

erpressen.

Die Frankfurter Polizei sucht daher nach Zeugen, die zu dem geschilderten

Sachverhalt sachdienliche Angaben machen können oder sogar selbst Opfer des

Mannes wurden und sich bisher noch nicht gemeldet haben. Diese Personen werden

gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069-75551499 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (la) Ein 32-jähriger Mann hielt sich am Montag, den 21. März

2022, gegen 13:30 Uhr, in der Frankfurter Innenstadt an der Hauptwache auf. Dort

wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der nach einer

Bahnverbindung fragte. Während der Unterhaltung habe ihn ein Mann angerempelt.

Kurz nachdem beide Personen weg waren bemerkte er, dass ihm seine Geldbörse mit

circa 1.000 Euro Bargeld, seine taiwanesische ID-Karte sowie eine Kreditkarte

fehlten. Kurze Zeit später erhielt er eine Benachrichtigung seiner Bank, dass

mit der entwendeten Karte mehrere von ihm nicht autorisierte Abbuchungen

getätigt worden seien.

Täterbeschreibung:

Täter: Circa 25 Jahre, etwa 170 cm groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Bekleidet mit einer blauen Daunenjacke und einer dunklen Hose.

Täter: Nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit der

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10100 in Verbindung zu setzen oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Gallus: Raub auf 26-Jährige

Frankfurt (ots) – (la) Eine 26-jährige Frau befand sich am Montag, den 21. März

2022, gegen 22:45 Uhr, auf dem Nachhauseweg. In der Mainzer Landstraße, auf Höhe

der Hausnummer 233, befand sich ein weiterer Fußgänger, der plötzlich und

unvermittelt versuchte ihre Handtasche zu entreißen. Die junge Frau konnte

zunächst ihre Tasche festhalten, worauf der Täter sie so fest stieß, dass sie

gegen ein geparktes Auto stieß und dort zu Boden ging. Der Mann schaffte es dann

der am Boden liegenden Frau gewaltsam die Tasche zu entreißen und flüchtete in

die Adam-Riese-Straße. Die Tat konnte von drei Zeugen beobachtet werden, jedoch

schaffte es der Täter unerkannt zu entkommen. Die Frau wurde bei der Tat leicht

verletzt. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse, ein Schlüsselbund,

Ausweisdokumente und der Studierendenausweis.

Täterbeschreibung:

Circa 30 Jahre, etwa 175 cm groß, schlank, südeuropäisches Erscheinungsbild.

Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Mütze sowie etwas Weißem und den Hals.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich mit der

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu setzen oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Festnahme mit Verspätung

Frankfurt am Main (ots) – Neun Tage nachdem im Frankfurter Hauptbahnhof einem

25-jährigen Reisenden aus Bad Arolsen ein hochwertiges Smartphone im Schlaf

gestohlen wurde, konnten Zivilfahnder der Bundespolizei am Montagmorgen den

Täter festnehmen. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung erkannten die Beamten

den Mann, als er durch den Frankfurter Hauptbahnhof lief. Der wohnsitzlose

35-Jährige, der seinem schlafenden Opfer das Smartphone aus der Jacke gezogen

hatte, wurde zur Wache gebracht. Dort wurde er nach Feststellung seiner

Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls in das Polizeigewahrsam eingeliefert, von wo er

heute dem Haftrichter vorgeführt wird. Das von ihm gestohlene Smartphone konnte

bei ihm nicht mehr gefunden werden.