Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Vermeintliche Anrufe von EUROPOL in allen osthessischen Landkreisen

OSTHESSEN. Derzeit machen sich Trickbetrüger am Telefon ein neues Vorgehen zu Nutze:

Die Täter rufen auf dem Mobiltelefon ihres späteren Opfers an. Im Display des Angerufenen erscheint dabei eine deutsche Handynummer. Nachdem das Telefonat angenommen wurde, startet eine automatische Bandansage in englischer Sprache, bei der die Angerufenen angeblich durch „Europol“ auf ein Problem mit Ihrer „ID-Card“ hingewiesen werden. Um weitere Informationen zu erhalten, werden Bürgerinnen und Bürger aufgefordert in ihrem Tastenfeld die Zahl eins zu drücken.

Glücklicherweise vermuteten bisher alle angerufenen Osthessinnen und Osthessen einen Betrug, beendeten das Gespräch und informierten umgehend die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Anrufen um eine neue Masche des Trickbetrugs am Telefon. Durch das Bestätigen auf dem Ziffernfeld können kostenpflichtige Verbindungen für die Angerufenen entstehen, die mitunter hohe Telefonrechnungen verursachen.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Raststätte

Burghaun. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag (21.03.) in das Gaststättengebäude einer Tank- und Rastanlage an der A7 ein. Die Diebe verschafften sich durch eine Nebeneingangstür Zutritt zu dem Gebäude und hebelten anschließend zwei Münzautomaten auf. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gewerbebetrieb

Fulda. Unbekannte schlugen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (18.03.) und Montagmorgen (21.03.) das Fenster einer Firma in der Dr.-Raabe-Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, mehrere Werkzeuge und ein Tablet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf rund 6.200 Euro. Der Schaden an dem Fenster beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl und Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen

Flieden. Zwischen Donnerstag (17.03.) und Montag (21.03.) kam es auf einer Baustelle an der Kreisstraße 79 zum Diebstahl aus einem dort abgestellten Bagger. Unbekannte Täter öffneten eine Klappe am Motorraum der Baumaschine und entwendeten daraus eine Batterie im Wert von etwa 200 Euro.

Auch auf einer weiteren Baustelle an der Kreisstraße 82, zwischen Schweben und Rückers, beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (18.03.) bis Montagmorgen (21.03.) zwei dort abgestellte Baustellenfahrzeuge und stahlen zudem Diesel im Wert von rund 250 Euro. Der Sachschaden an den Baumaschinen beträgt circa 3.000 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unbekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. In der Zeit zwischen Donnerstagmittag (17.03.) und Montagvormittag (21.03.) entwendeten Unbekannte in der Haimbuchstraße die beiden Nummernschilder B-FI 2704 eines dort abgestellten blauen Honda Civic. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Fulda. Ein Unbekannter entblößte am Sonntagabend (20.03.) gegenüber einer 24-jährigen Frau aus Fulda sein Geschlechtsteil. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief die Fuldaerin die Kurfürstenstraße in Richtung Leipziger Straße entlang, als der unbekannte Mann von der gegenüberliegenden Straßenseite auf sie zukam, seine Hose öffnete und an seinem Genital manipulierte. Die 24-Jährige ging daraufhin weiter in Richtung eines Studentenwohnheims, woraufhin der Unbekannte die Straßenseite wieder wechselte und der Frau folgte. Kurz vor dem Wohnhaus kreuzte der Mann nochmals die Straße, stellte sich vor die junge Fuldaerin und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Als die 24-Jährige auch hier weiter in Richtung eines Krankenhauses lief und dabei einen Familienangehörigen anrief, verschwand der Unbekannte.

Der Mann kann als circa 28 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit kräftigerer Statur, dunklen Haaren, südländischem Erscheinungsbild und einer modernen, dunklen Jacke beschrieben werden.

Hinweise zu dieser Tat bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfallserie im Berufsverkehr

Fulda. Am Montagmorgen (21.03.) ereignet sich gegen 7:40 Uhr auf der B 27 von Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda eine Serie von Unfällen:

Eine 18-Jährige aus Kalbach musste ihren Pkw Seat verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine hinter ihr fahrende 50-Jährige aus Sinntal vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf den Seat auf. Die Seat-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ambulant medizinisch versorgt werden. Sowohl der Seat als auch der Toyota mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand rund 3.500 Euro Sachschaden.

Im nachfolgenden Verkehr befuhren zwei weitere Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahn die B 27 in gleicher Richtung. Eine 27-Jährige aus Bischofsheim in der Rhön musste ihren Mazda ebenfalls verkehrsbedingt abbremsen, was eine 19-Jährige aus Sinntal mit ihrem Renault wohl zu spät erkannte und auffuhr. Bei diesem zweiten Unfall entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Wenige Minuten später kam es im nachfolgenden Verkehr zu einem dritten Auffahrunfall. Eine 19-Jährige aus Kalbach, die mit ihrem Pkw BMW auf die Unfallstellen zufuhr, erkannte die Situation und bremste ihr Fahrzeug ab. Eine hinter ihr mit einem VW Golf fahrende 21-Jährige aus Eichenzell erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. An beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Während der Unfallaufnahmen, Bergungsarbeiten und der Erstversorgung der Verletzten kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr.

BMW streift Sattelauflieger beim Vorbeifahren

Fulda. Am Montagmorgen (21.03.) kam es gegen 6 Uhr in der Böcklerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Künzeller, der mit seinem BMW aus Richtung Karrystraße in Richtung Carl-Zeiss-Straße fuhr, streifte aus bislang ungeklärter Ursache einen ordnungsgemäß abgestellten Sattelauflieger im Vorbeifahren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Fußgänger angefahren

Philippsthal. Am Montag (21.03.) kam es auf einer Tankstelle in der Eisenacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletztem Fußgänger. Gegen 18:15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal mit seinem 3er BMW rückwärts aus einer Parklücke des Tankstellengeländes heraus. Dabei stieß er mit einem 63-jährigen Fußgänger aus Hohenroda zusammen. Der Fußgänger wurde hierdurch leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Leichtverletzter Kradfahrer bei Auffahrunfall

Freiensteinau. Am Sonntag (20.03.) kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit leichtverletztem Kradfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Mann aus Steinau an der Straße mit seinem Daimler Chrysler ML270 samt Anhänger die Kreisstraße 93 von Weidenau kommend in Richtung Freiensteinau. In Höhe eines Wirtschaftsweges wollte er nach links abbiegen. Ein sich von hinten nähernder 17-Jähriger Kraftradfahrer aus Großenlüder wollte das Gespann vermutlich überholen und bemerkte den Abbiegevorgang des Pkw nicht mehr rechtzeitig. Der Zweiradfahrer fuhr auf die hintere Fahrzeugecke des Daimler auf, kam zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Sachbeschädigung an Schule

Bebra. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Donnerstag (17.03.) bis Montag (21.03.) das Klimagerät einer Schule in der Kerschensteinerstraße. Die Täter begaben sich auf bislang unbekanntem Weg auf das Dach des Gebäudes und zerstörten zwei Gitterschutzvorrichtungen des Geräts. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Love-Scammer erbeuten hohen Geldbetrag – Ihre Polizei warnt

Bad Hersfeld. Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig.

Durch dieses perfide Vorgehen erbeuteten Trickbetrüger in der Zeit vom 1. Januar bis Montag (21.03.) einen hohen fünfstelligen Gesamtbetrag von einer jungen Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Die Schwindler erklärten der Dame in geschickter Gesprächsführung, dass sie das Geld für die Reise zu ihr nach Deutschland benötigen würden. Die Hersfeld-Rotenburgerin glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und überwies das Geld. Schließlich informierte sie jedoch die Polizei.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

überschwänglichen Liebesbekundungen. Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun: IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Montag (21.03.), zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr, in der Amazon-Straße ein neongelbes Mountainbike des Herstellers „Rockrider“. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Cabrio

Bebra. Ein Cabrio wurde am Montagnachmittag (21.03.), gegen 16 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger näherten sich dem grauen VW Eos, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße „Hirtrasen“ stand und entwendeten den darin aufbewahrten Fahrzeugschein. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Verkaufswagen

Bad Hersfeld. In einen begehbaren Verkaufswagen für Lebensmittel in der Homberger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (21.03.) ein. Unbefugt öffneten die Täter die Tür des Wagens und betraten den Geschäftsraum. Anschließend entwendeten die Langfinger Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Lkw beschädigt

Herbstein. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Freitag (18.03.) bis Montag (21.03.) insgesamt fünf Frontscheiben von Lkw auf einem Firmengelände in der Oberndorfstraße. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro an den Fahrzeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (20.03.). Die Täter verursachten dabei Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Lauterbach. Unbekannte schlugen am Montagabend (21.03.), gegen 19 Uhr, einen 26-jährigen Mann aus Lauterbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen hörte der Lauterbacher während seiner Arbeitszeit in einem Restaurant in der Obergasse einen lauten Knall hinter dem Gebäude. Als der Mann nachsah, entdeckte er mehrere Jugendliche, welche augenscheinlich eine Mülltonne umgeworfen hatten. Der 26-Jährige folgte den jungen Männern anschließend fußläufig bis in die Straße „Am Wörth“ und stellte sie zur Rede. Daraufhin attackierten zwei Personen aus der mehrköpfigen Gruppe den Lauterbacher, schlugen ihn mit der Faust sowie mit einem Gürtel und verletzten ihn hierdurch leicht. Danach rannten die Jugendlichen in Richtung der Eichbergschule davon.

Die zwei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

etwa 1,80 Meter groß

schlanke Statur

dunkle Hautfarbe

trug eine gelbe Hose

trug eine blaue Brille

trug ein weißes Kopftuch

Täter 2:

Täter 2: männlich

etwa 1,65 Meter groß

schlanke Statur

trug eine graue Jogginghose

trug eine kleine Tasche schräg über die Brust

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de