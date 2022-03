Fahrgast mit Faust ins Gesicht geschlagen

Kassel-Mitte (ots) – Nachdem ein 24-jähriger Fahrgast am Montagnachmittag 21.03.2022 einem Busfahrer bei einem Streit an der Haltestelle Mauerstraße zur Hilfe kam, wurde er von einem aggressiven 25-jährigen Ungarn durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Anschließend wehrte sich der Tatverdächtige gegen seine Festnahme durch eine Streife des Polizeireviers Mitte und Bedienstete der Stadtpolizei Kassel.

Der Täter welcher momentan keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Er soll im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Verfahrens bis zu einer zeitnah stattfindenden Hauptverhandlung in Haft bleiben. Darüber entscheiden nun Staatsanwaltschaft und Gericht.

Die Polizisten befanden sich auf einer Streifenfahrt in der Innenstadt, als sie gegen 14:45 Uhr durch mehrere Passanten in der Mauerstraße herangewunken wurden. Wie sich herausstellte, hatte der 25-jährige Ungar zuvor an der Haltestelle in einen Bus einsteigen wollen. Da der Mann dem Busfahrer bereits bekannt war und für ihn ein Hausverbot besteht, verweigerte er ihm die Mitfahrt.

Nachdem sich der aggressive 25-Jährige in die Tür des Busses gestellt hatte, sodass diese blockiert wurde, kam der Fahrgast dem Busfahrer zur Hilfe. Bei der anschließenden verbalen Auseinandersetzung kam es zu dem Faustschlag ins Gesicht des 24-Jährigen aus Staufenberg, der dadurch zu Boden ging.

Gegen die Festnahme leistete der ungarische Mann erheblichen Widerstand, indem er nach den Streifen der Polizei und der Stadtpolizei trat und um sich spuckte. Wie die Polizisten berichten, wurden sie und die Stadtpolizisten bei der Festnahme des sich heftig wehrenden und sie tätlich angreifenden Mannes mehrfach gestört, indem ihnen einige Passanten sehr nahe kamen, die Geschehnisse mit den Handys filmten und die polizeilichen Maßnahmen in Frage stellten.

Auch im Streifenwagen verhielt sich der 25-Jährige äußerst renitent, beleidigte die Polizisten und trat mehrfach von innen gegen die Scheibe der Tür, die aber unbeschädigt blieb. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Zwei Autos bei Müllcontainerbrand beschädigt

Kassel-Forstfeld (ots) – Nachdem es bereits am 13. und 16. Februar sowie am 5. März zu Mülltonnenbränden in der Wißmannstraße, Ecke Steinigkstraße kam, mussten Polizei und Feuerwehr am späten Sonntagabend gegen 22:30 Uhr, erneut wegen brennender Müllcontainer an der gleichen Örtlichkeit ausrücken. Die Container wurden bei dem Brand komplett zerstört.

Durch die Hitzeentwicklung waren auch 2 unmittelbar daneben geparkte Autos, ein VW Golf und ein Audi TT, sowie ein Zigarettenautomat beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Wie in den vorausgegangenen Fällen spricht alles dafür, dass unbekannte Täter die Container vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg.

Ob alle Brände auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht hat oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

