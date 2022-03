Betrug per WhatsApp – Über 3000 EUR erbeutet

Eschwege (ots) – Am 16.03.22 erhielt ein 81-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf eine Nachricht über WhatsApp. Nach dem bekannten Betrugsmuster gab sich der Mitteiler als Sohn aus, unter dem Hinweis, dass sein Handy defekt sei. Aus diesem Grunde erscheine er auch mit einer anderen Handynummer. In der Folge gelang es dem Betrüger durch geschickte Kommunikation einen Betrag von ca. 3.400 EUR zu erlangen.

Einige Tage später (21.03.22) erhielt der Geschädigte eine weitere Nachricht; auch diesmal wurde wieder ein Geldbetrag gefordert und am Ende ein Betrag von ca. 3.900 EUR überwiesen. Als dem 81-Jährige im Nachhinein doch noch Zweifel kamen, rief er seinen Sohn unter der altbekannten Nummer an, worauf sich schnell herausstellte, dass der 81-Jährige Opfer von Betrügern geworden war. Dadurch konnte die letzte Überweisung noch durch die Bank rechtzeitig angehalten werden.

Tipps der Polizei

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach.

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste.

Informieren Sie Ihre Angehörigen über die Betrugsmasche.

Falscher BKA-Beamter

Eschwege (ots) – Um 10:30 Uhr erschien am gestrigen Vormittag ein unbekannter Mann an einem Wohnhaus in der Eschweger Straße in Wichmannshausen. Nachdem ihm die 67-Jährige Bewohnerin geöffnet hatte, stellte er sich als BKA(Bundeskriminalamt)-Beamter vor. Dieser wies sich mit einer Art Visitenkarte aus und zeigte diese aus einiger Entfernung, so dass eine Überprüfung auf diese Art und Weise nicht möglich war.

Dabei gab er gegenüber der 67-Jährigen an, dass sie über Falschgeld verfüge und darin involviert sei. Die 67-Jährige erkannte jedoch sofort, dass es sich hierbei um einen Betrugsversuch handelt und verwies den Mann des Grundstücks; anschließend informierte sie die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger nicht mehr ermittelt werden. Dieser soll mit einem blauen Pkw mit Wiesbadener (WI)-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschreiben werden: Ca. 170 cm groß, von stabiler (kräftiger) Figur, ca. 40 Jahre alt mit dunkelbraunem kurzen Haaren. Die Oberbekleidung hatte auffällige orangefarbene Applikationen. Er sprach hochdeutsch und führte eine Aktenmappe mit.

Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten,

den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die – angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Betrügerisches Erlangen von Google-Play-Codes

(ots) – Am Montag 21.03.22 erhielt eine Angestellte einer Lottoannahmestelle am Eschweger Marktplatz einen Anruf eines angeblichen Angestellten eines Unternehmens (Google), der vorgab, Überprüfungen hinsichtlich der Google-Play-Karten und deren Codeübermittlungen durchführen zu müssen.

Dadurch gelang es dem unbekannten Anrufer insgesamt 11 Codes im Wert von 1.050 Euro in Erfahrung zu bringen. Wie sich herausstellte wurden diese Codes bereits wenige Minuten später eingelöst, so dass eine Stornierung nicht mehr möglich war.

Diebstahl einer Geldbörse und betrügerisches Abheben von Bargeld

(ots9 – Am Montag 21.03.22 wurde in Meißner-Abterode in dem dortigen tegut-Geschäft die Geldbörse aus einer Handtasche einer Angestellten entwendet. Zwischen 06:30-11:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person Zutritt in die Räumlichkeiten für Mitarbeiter und entwendete dort eine Geldbörse aus einer Handtasche mit persönlichen Dokumenten, der Debit-Karte und etwas Bargeld.

Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Um 11:48 Uhr erfolgte dann bei einer Bank in der Reichensächser Straße in Eschwege mittels der Debit-Karte eine Barabhebung in Höhe von 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrplantafeln

Sowohl an der Haltestelle in der Südstraße als auch an der Haltestelle am Bahnhof in Niederhone wurden am gestrigen Abend, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr die Fahrplantafeln mutwillig beschädigt.

Zeugen haben in diesem Zusammenhang 3 Jugendliche gesehen. Der Sachschaden wird mit 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde gestern noch eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 17.03.22, 10:00 Uhr und dem 19.03.22, 10:00 Uhr in der Straße “Hainbachwiesen” in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. In Höhe Haus-Nr. 9 wurde in diesem Zeitraum ein 3er BMW im linken Heckbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Wildunfall

Um 19:56 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit einem Pkw die B452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. In Höhe der dortigen Domäne kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, wodurch Sachschaden an dem Pkw entstand. Der Hase überlebte den Aufprall nicht.

Diebstahl aus Paket

Am 21.03.2022 wurde zwischen 15.50 Uhr und 18:20 Uhr aus einem gelieferten Paket, das vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Niederhoner Straße in Eschwege abgestellt wurde, der Inhalt entwendet.

Als die Geschädigte heimkam, bemerkte sie, dass das Paket aufgerissen wurde und eine bestellte Tablet-Hülle und -Folie im Wert von 40 EUR gestohlen worden war. Hinweise: 05651/9250.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 11:00 Uhr befuhr heute Vormittag ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die Niederhoner Straße in Eschwege auf der linken Fahrspur stadtauswärts. Beim Wechsel auf die rechte Fahrspur übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 56-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 09:05 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Herleshausen mit einem Lkw die B 400 in Richtung Eschwege. Ihm entgegen kam ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Lauenau. In einer Rechtskurve in der Gemarkung von Ulfen kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 900 EUR entstand. Keiner der Fahrer will den Unfall verschuldet haben. Hinweise: 05653/97660.

Unfall auf Parkplatz

Um 09:13 Uhr befuhr gestern Morgen eine 35-Jährige aus Gerstungen mit ihrem Pkw die Frauenbörner Straße (L 3247) in Herleshausen ortsauswärts und beabsichtigte nach rechts in die Straße “Im Ölgrund” abzubiegen. Im Einmündungbereich stand zu dieser Zeit ein Kraftomnibus, der von einem 56-Jährigen aus Bischofroda gefahren wurde. Dieser beabsichtigte vom Hallenbad kommend in Richtung Herleshausen abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der Bus den abbiegenden Pkw im linken Heckbereich, wodurch ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 05:00 Uhr kollidierte am 21.03.22 ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Langenwetzendorf mit einem Frischling, als er auf der B 7 zwischen Rittmannshausen und Netra unterwegs war. Während der 60-Jährige von einem anderen Pkw überholt wurde, querte das Tier die Bundesstraße, so dass der Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Durch den Aufprall wurde auch der Kühlergrill beschädigt, worauf die Kühlerflüssigkeit austrat und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird mit ca. 3.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern in der Straße “Am Rasen” in Werleshausen. Zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht wurde ein schwarzer VW Golf vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Der Golf wurde dadurch vom hinteren bis zum vorderen Radkasten sowie an den beiden Türgriffen beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 900 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Wildunfall

Zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen ereignete sich gestern Abend, um 19:05 Uhr, ein Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Fahrzeug eines 44-Jährigen aus Neu-Eichenberg erfasst wurde. Das Reh verendete unweit der Unfallstelle; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw durch Kleber

Zwischen dem 14.03.22 und dem 21.03.22 wurde im Ritzmühlenweg in Witzenhausen ein VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Diese haben mittels eines Flüssigklebers den Griff der linken hinteren Tür zugeklebt. Auch an einem Pkw Hyundai waren gestern Morgen derartige Klebespuren festzustellen; diese wurden an dem Türgriff der Fahrertür festgestellt.

Der Pkw stand unweit des VW Golf. Der Tatzeitraum wird in diesem Fall zwischen dem 20.03.22, 15:00 Uhr und dem 21.03.22, 07:30 Uhr angegeben. Der Gesamtschaden beträgt ca. 250 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Fahrraddiebstahl

Ein silbernes Mountainbike GT “Avalanche” im Wert von 1.000 EUR wurde zwischen dem 18.03.22, 15:00 Uhr und dem 20.03.22, 18:30 Uhr in Witzenhausen entwendet. Das Rad war mit einem Kettenschloss am Fahrradständer am Bahnhof in Witzenhausen abgestellt und gesichert gewesen. Hinweise: 05542/93030.

