Freinsheim: Blütenfest vom 26. bis 27. März 2022

Die Freinsheimer Weinbaubetriebe präsentieren ihren neuen Jahrgang - Verkaufsoffener Sonntag am 27.03.2022 - Präsentation des neuen Weinjahrgangs 2021 mit Weinpass

Freinsheim – Zwei Jahre mit einschneidenden Einschränkungen liegen nun schon hinter uns und auch der Krieg in der Ukraine belastet die Menschen sehr. Unsere Sehnsucht nach einem annähernd normalen Leben wird immer größer. Davon unbeeindruckt hält der Frühling sichtbar Einzug und die Menschen zieht es wieder raus in die Natur.

Die Freinsheimer Weingüter nutzen dies zum Anlass, etwas „Normalität“ einziehen zu lassen und öffnen am 26. und 27. März 2022 ihre Höfe zur stimmungsvollen, frühlingshaften Open-Air-Weinprobe mit Verkostung des neuen Weinjahrgangs 2021.

Weinpässe mit Abreißcoupons erlauben es, sich durch eine schöne Auswahl an vielversprechenden jungen und frischen Weinen (10,- € / 8 Proben) zu probieren und seinen neuen Lieblingswein zu finden. Die Pässe sind bei allen teilnehmenden Weingütern und im i-Punkt Freinsheim im historischen Rathaus (Öffnungszeiten i-Punkt in der Woche vor dem Fest: Mo – Fr 10:00 – 16:00 Uhr und Sa, 26. März 2022 von 9:00 – 14:00 Uhr) zu erwerben. Freinsheimer Stielgläser mit Stadtlogo gibt es gegen ein Pfand von 4,- € bei den Weingütern.

Zahlreiche Wengüter und die örtliche Gastronomie halten für die Gäste wieder kulinarische Leckerbissen und Frühlingsdelikatessen bereit und sorgen auch anderweitig für gute Stimmung.

Abseits der Winzerhöfe lässt sich der Frühling ebenfalls mit allen Sinnen erfrischend genießen. Hierfür laden der Freinsheimer Barock- und Apothekergarten sowie der Retzerpark zum gemütlichen Lustwandeln zwischen Blumen und Kräutern ein.

Im Rahmen einer kleinen Wanderung entlang des Freinsheimer „Blütenwanderweges“ kann man ebenfalls die frisch erwachte Natur auf sich wirken lassen.

Eine gemütliche Alternative mit zwei Pferdestärken bietet eine Ausflugsfahrt mit Planwagen ab dem Kreuzhof der Familie Herbel. Ab 12:00 Uhr kann man hier für eine halbstündige Fahrt einsteigen (je halbe Stunde Erwachsene 6,- € , Kinder 3,- € )

Öffentliche Stadtführung durch die Altstadt von Freinsheim

Am Samstag, 26.März 2022, kann man sich den Freinsheimer Gästeführern zu einem etwa einstündigen öffentlichen Rundgang entlang der nahezu komplett erhaltenen mittelalterlichen Befestigungsanlage mit Besichtigung der historischen Altstadt anschließen.

Treffpunkt ist um 11:15 Uhr am historischen Rathaus, Unkosten 4,- € pro Person. Tickets gibt es im i-Punkt Freinsheim im historischen Rathaus, Hauptstraße 2.

Verkaufsoffener Sonntag von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Entspanntes Stöbern und Einkaufen ist am Sonntag von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr angesagt. Blumen, Schmuck, Mode, Accessoires, Dekoration, Kunst, was immer das Herz begehrt, steht im Angebot.

Wir möchten das Leid der Menschen in der Ukraine nicht schmälern und die Pandemie nicht außer Acht lassen, doch ist es uns ein besonderes Anliegen, nach zwei Jahren Pandemie und einem Monat Krieg den Einwohnern und Gästen unserer Stadt einen Moment zu schenken, in welchem sie unbeschwert einfach einmal abschalten können.

Es gelten die aktuellen gesetzlichen Corona-Beschränkungen (Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz)

Änderungen vorbehalten