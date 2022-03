Kaiserslautern – Zu einem ganz besonderen Vortrag lädt die Stadtbibliothek am Freitag, 01. April 2022, in ihre Räumlichkeiten. Um 18:30 Uhr heißt es dort: „Bienen retten, aber wie“ – Und was habe ich davon?.

Zu Gast ist die Imkerin und ausgebildete Kräuterfachfrau Monika Theuring aus Rettenberg im Allgäu, Vorsitzende des Kreisverbands der Imker Oberallgäu. Bei ihrem Impulsvortrag stellt sie auch einige aktuelle Fachbücher vor und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Außerdem präsentiert die Stadtbibliothek verschiedene Imker- und Bienenbücher. Um Anmeldung unter der Telefonnummer (0631) 365-2552 oder -2484 wird gebeten. Gerne kann diese auch unter der E-Mail-Adresse stadtbibliothek@kaiserslautern.de erfolgen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Es gilt die Maskenpflicht, vorzugsweise FFP2, sowie die 3G-Regel. Weitere Informationen sind unter www.stadtbibliothek-kl.de abrufbar.