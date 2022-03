Neustadt: „Aufholen nach Corona“ – Neues Angebot im Haus der Diakonie Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – „Aufholen nach Corona“ – so heißt ein Angebot des Diakonischen Werkes und der Stadt Neustadt, das im April startet und bis Mai 2023 läuft.

Es richtet sich an Kinder und Jugendliche in Neustadt, die aufgrund von Homeschooling und Schulschließungen während der Corona-Pandemie mit Lernrückständen zu kämpfen haben. Ihnen soll eine individuelle, bedarfsorientierte Unterstützung helfen, schulische Lücken zu schließen und Versäumtes aufzuarbeiten. Sie findet nachmittags unter professioneller Begleitung in kleinen Gruppen oder Einzelförderung statt und ist kostenfrei. Das Angebot ist besonders an Schüler und Schülerinnen adressiert, die vor dem Übergang zu einer weiterführenden Schule stehen.

Anmeldung über:

Haus der Diakonie Neustadt

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Schütt 9

67433 Neustadt Weinstraße

Telefon: 06321/1899970

Email: erziehungsberatung.neustadt@diakonie-pfalz.de