Aus Fenster gestürzt und schwer verletzt

Weilerbach (ots) – Ein 29-Jähriger verletzte sich am Sonntagmittag 20.03.2022 bei einem Sturz aus einem Fenster. Passanten hatten schon die Erstversorgung begonnen, als die Polizeibeamten eintrafen. Ein Zeuge hatte den Sturz beobachtet.

Der Betroffene hielt sich an einem geöffneten Fenster im zweiten Obergeschoß in einem Anwesen in der Hauptstraße auf. Er fiel aus unbekannten Gründen aus dem Fenster. Beim Aufprall auf den Boden hat er sich schwere Verletzungen zugezogen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Für kurze Zeit war die Hauptstraße nicht passierbar, damit der Einsatz aller Rettungskräfte gewährleistet werden konnte. |elz

Kaiserslautern

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Samstag und Sonntag 20.03.2022 in der Nordbahnstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat dort in Höhe des Hauses Nummer 32 einen grünen VW und einen schwarzen Mazda gerammt. Die beiden Pkws parkten zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 15 Uhr an der Stelle.

Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Tel. 0631/369-2150 gern entgegen. |elz

Brand im Treppenhaus

Kaiserslautern (ots) – Ein Bewohner, der gerade nach Hause kam, hat am Sonntagabend 20.03.2022 in einem Mehrfamilienhaus in der Forellenstraße einen Brand entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Gegen 22:45 Uhr entdeckte er das Feuer im Flur des 3. Stockwerks. Der Mann konnte das Feuer selbstständig löschen. Verletzt wurde niemand.

Eine Evakuierung des Hauses war nicht erforderlich. Lediglich der Boden wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mappe mit Zulassungsschein gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus dem Stadtgebiet hat am Freitag 18.03.2022 einen Diebstahl aus seinem Auto angezeigt. Demnach wurde aus dem Wagen zwischen Donnerstag 17.03.2022 um 8 Uhr und Freitag 18.03.2022 um 11:45 Uhr eine Mappe gestohlen, in der sich auch der Fahrzeugschein, Quittungen und Handbücher des Pkw befanden.

Die blaue Mercedes A-Klasse war zur fraglichen Zeit in der Wilhelm-Kittelberger-Straße abgestellt und vermutlich nicht abgeschlossen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz