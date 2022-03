Langenlonsheim: Gans auf Abwegen

Langenlonsheim/Bahnhof (ots) – Am Sonntagmorgen 20.03.2022 kam es im Bereich des beschaulichen Bahnhofs zu einem Einsatz außergewöhnlicher Art. Eine Gans hatte sich im Gleisbereich niedergelassen und wollte aus diesem nicht mehr weichen. Durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Frankfurt wurden schließlich die Beamten des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach hinzugezogen.

Die Beamten trafen wenige Minuten später vor Ort ein, da hatte es sich das Federtier zwischenzeitlich jedoch anders überlegt und sich mutmaßlich auf die Vorzüge ihres Geheges besonnen. Reumütig watschelte sie den Beamten sowie ihrem “Herrchen” auf dem Bahnsteig entgegen.

Um weitere Gefahren, insbesondere bei der Querung der parallel verlaufenden Hauptverkehrsstraße von der Gans abzuwenden, wurde diese flankiert zu ihrem ca. 80 m entfernten Gehege geleitet. Nach diesem aufregenden Ereignis begab sie sich sogleich an ihre Tränke. Glücklicherweise kam es zu keiner Beeinträchtigung des Bahnverkehrs oder einer Gefährdung der ausgebüxten Gans. Auf eine Belehrung des Tieres wurde verzichtet.

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hackenheim (ots) – In der Zeit von Samstag 19.03.2022, 14.45 Uhr bis Sonntag 20.03.2022, 12.55 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße “Am Kirchenland”. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten in einem Fall die Terrassentür auf, um in das Haus hineinzugelangen.

In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld, anschließend konnten diese unerkannt entkommen.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße “Am Kirchenland” in Hackenheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Eisenberg (Pfalz) (ots) – Am Abend des 20.03.2022 brach gegen 18:40 Uhr ein Feuer in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in Eisenberg aus. Die Bewohnerin konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Durch die Feuerwehren der VG Eisenberg konnte der Brand zügig gelöscht und so ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Zimmer verhindert werden.

Da die genaue Brandursache bisher ungeklärt ist, werden Brandermittler der Polizei die Ermittlungen aufnehmen.