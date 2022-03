Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Mainz

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Im Laufe des Wochenendes und dem zurückliegenden Donnerstag 17.03.2022 kam es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet Mainz.

Mainz-Finthen:

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte ein. Sie schlugen ein Loch in ein Fenster zum Personalbüro, öffneten das Fenster anschließend und stiegen so in das Gebäude ein. Es wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Andere Räumlichkeiten der KiTa wurden nicht angegangen. Im Laufe des Samstags kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Florian-Geyer-Straße. Der/die unbekannte/n Täter/in schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Haus. Als Stehlgut konnte ein vierstelliger Geldbetrag festgestellt werden. Samstagnacht kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Borngasse. Der/die Täter/in schlug eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und gelangte so in das Haus und durchsuchte sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

Hier liegt den Ermittlern allerdings eine Personenbeschreibung des möglichen Einbrechers vor:

Geschlecht unbekannt, schlanke Figur, Kapuze über den Kopf gezogen, Brille, Jacke mit Musterung und Handschuhe.

Im Laufe des Sonntagabends versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sertoriusring einzubrechen und scheiterte jedoch beim Aufhebeln an der verschlossenen Wohnungstür. Wie der Täter ins Haus gelangte, ist unbekannt. Gestohlen wurde nichts.

Mainz Hartenberg-Münchfeld

(ots) – Über ein Fenster zur Terrasse des Mehrfamilienhauses gelangten unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag 18.03.2022 in die Erdgeschosswohnung des Anwesens Am Gonsenheimer Spieß. Gestohlen wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts.

In allen Fällen wurden die vorhandenen Spuren gesichert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Zwischen Donnerstag 17.03.2022 und Sonntag 20.03.2022 kam es zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge im Stadtgebiet Mainz. Insgesamt wurden 11 Fahrzeuge aufgebrochen. Dabei arbeiteten Unbekannte mit verschiedenen modi operandi. In 7 Fällen wurde eine der Scheiben des Autos eingeschlagen. In 3 Fällen wurde eine der Türen aufgeschnitten und einmal ist die genaue Vorgehensweise bisher unbekannt.

Mit 4 Tatorten lag der Fokus offensichtlich auf Mainz-Gonsenheim. Aber auch in den Stadtteilen Altstadt, Hartenberg-Münchfeld, Mombach, Neustadt und Oberstadt kam es zu vereinzelten Aufbrüchen.

Entwendet wurden in den Fällen Gonsenheim vor allem festeingebaute Navigationsgeräte und Lenkräder. Aber auch sonstige Wertgegenstände, die sich in den Fahrzeugen befanden.

Die anderen Einbrüche waren auf zufällig im Fahrzeug befindliche Wertgegenstände ausgelegt. Unter anderem Geldbörsen, Bargeld und Laptops.

In allen Fällen wurden die vorhandenen Spuren gesichert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots) – Am Sonntag 20.03.2022 kam es in der Zeit zwischen 16-18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pestalozzistraße in Nierstein. Ein ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 42 geparkter PKW VW Golf wurde, vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, am linken Außenspiegel unfallbeschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Das verursachende Fahrzeuge entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem geflüchteten Fahrzeug bzw. dem Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 20.03.2022, Bingerbrücker Straße, 20:15 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 22-Jährigen ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was ein Drogentest bestätigte.

Der Fahrer hatte dies zuvor vehement abgestritten. Ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Weiler b. Bingen (ots) – 20.03., Zufahrt Schweitzer Haus, 18:55 Uhr – Zeugen meldeten den Fahrer eines Schmalspurschleppers mit Anhänger, der diesen ohne Kennzeichen führte. Die Zeugen hielten den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden 30-jährigen Fahrer an. Als er Anstalten machte davonzufahren, konnten die Melder dies mit Abziehen des Fahrzeugschlüssels verhindern.

Der Fahrer bedrohte die Zeugen daraufhin mit einem Jagdmesser. Die eingetroffenen Beamten stellten bei ihm einen Alkoholwert von 1,84 Promille fest. Der Mann räumte zudem einen Cannabis-Konsum ein und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der nicht angemeldete Schlepper wurde abgestellt, das Messer sichergestellt.

Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.